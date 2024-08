Selskabsmeddelelse

16. august 2024

Meddelelse nr. 28

NKT A/S 2. kvartal 2024: 29% organisk vækst og operationelt EBITDA i kvartalsvis rekord

NKT's administrerende direktør Claes Westerlind siger:

- I 2. kvartal 2024 fortsatte vi med at eksekvere på højspændingsprojekter i vores ordrebog og de løbende investeringer på tværs af forretningsområder, samtidig med at vi fortsat leverede tocifret vækst i omsætning og EBITDA. Derudover gjorde vi strategiske fremskridt ved at frasælge NKT Photonics og gennemføre opkøbet af den portugisiske kabelproducent SolidAl. Opkøbet har styrket NKT's position i kerneforretningen inden for kabelløsninger, og vi står fortsat godt positioneret til at drage fordel af den robuste efterspørgsel på tværs af vores høj- og mellemspændingsforretning.

Finansielle højdepunkter

mio. EUR 2. kvartal 2024 2. kvartal 2023 1. halvår 2024 1. halvår 2023 Indtægt* 605 468 1.139 890 Organisk vækst 29% 26% 28% 30% Operationelt EBITDA 86 58 161 115 Operationel EBITDA-margin* 14,2% 12,4% 14,1% 12,9%

* Std. metalpriser

Finansielle forventning for 2024

De finansielle forventninger blev opdateret i selskabsmeddelelse nr. 20 af 11. juli 2024.

Omsætningen (i std. metalpriser) forventes at blive ca. EUR 2,33-2,43 mia. (tidligere EUR 2,21-2,36 mia.) og operationelt EBITDA forventes at blive ca. EUR 310-345 mio. (tidligere EUR 285-335 mio.).

De finansielle forventninger er baseret på flere antagelser, herunder:

Tilfredsstillende udførelse og udvikling af højspændingsinvesteringer og -projekter uden større forstyrrelser

Stabile markedsforhold i Applications

Normaliseret aktivitet inden for offshore kabelreparationer

Stabil udvikling af den globale økonomi

Stabil forsyningskæde med begrænsede forstyrrelser og adgang til den nødvendige arbejdskraft, materialer og tjenester

Stabil udvikling i valuta- og metalpriser

Omsætningsvækst på tværs af forretningsområder og operationelt EBITDA i kvartalsvis rekord

I 2. kvartal 2024 steg NKT's omsætning (i std. metalpriser) med EUR 137 mio. sammenlignet med 2. kvartal 2023, svarende til 29% organisk vækst. Størstedelen af væksten var drevet af tidligere investeringer i kapacitet i Solutions og tilfredsstillende eksekvering. Applications og Service & Accessories bidrog også med højere omsætning sammenlignet med 2. kvartal 2023.

Drevet af stærk omsætningsvækst steg operationelt EBITDA til EUR 86 mio. i 2. kvartal 2024, en stigning på EUR 28 mio. i forhold til 2. kvartal 2024. Det højere indtjeningsniveau kom primært fra Solutions, samt et rekordhøjt kvartalsbidrag fra Applications. Dette blev delvist opvejet af et lille fald i Service & Accessories samt en højere omkostningsbase, da NKT fortsatte med at ekspandere på tværs af forretningsområder.

I 2. kvartal 2024 var ordrebeholdningen af højspændingsprojekter på EUR 11,3 mia. (EUR 9,9 mia. i std. metalpriser). I løbet af kvartalet supplerede NKT sin ordrebeholdning med en række mindre ordrer, herunder tillægsordrer til eksisterende projekter.

De frie pengestrømme udgjorde EUR 398 mio. i 2. kvartal 2024, drevet af et højere kvartalsindtjeningsbidrag og en gunstig udvikling i arbejdskapitalen i Solutions. Fratrukket opkøb og frasalg steg de frie pengestrømme til EUR 542 mio. i 2. kvartal 2024.

NKT gennemførte i maj 2024 frasalget af NKT Photonics til Hamamatsu Photonics K.K. Transaktionen havde en endelig værdi (enterprise value) på EUR 254 mio. og markerede det sidste skridt på NKT's rejse mod at fokusere forretningen inden for kabelløsninger.

I juni 2024 købte NKT den portugisiske kabelproducent SolidAl til en samlet værdi (enterprise value) på EUR 192 mio. Opkøbet forbedrer NKT's evne til at levere komplette kabelløsninger til transmissions- og distributionsoperatører samtidig med, at det giver en attraktiv platform for fremtidig vækst.

Udviklingen af NKT's investeringsprogram på ca. EUR 1 mia. i Karlskrona fortsatte i 2. kvartal 2024. Arbejdet med fundamentet skred planmæssigt frem, hvilket muliggjorde en vellykket start på byggeriet af det tredje kabeltårn i slutningen af juli 2024. Eksekvering af investeringsprogrammet har fortsat højeste prioritet, herunder styring af de risici og muligheder, der har og vil opstå løbende.

Telekonference

NKT A/S afholder en telekonference for investorer og analytikere den 16. august 2024 kl. 10:00 CEST. Den præsentation, der vil blive brugt under mødet, vil være tilgængelig inden telekonferencens start. Deltagelse kræver tilmelding via investors.nkt.com, hvor mødet også tilgås.

Kontakt

Investorer

Jacob Johansen, Head of Investor Relations

+45 2169 3591 / jacob.johansen@nkt.com

Presse

Louise W. Naldal, Head of Group Communications

+45 2982 0022 / louise.westh.naldal@nkt.com

Vedhæftede filer