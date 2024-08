Communiqué de presse - SPIE finalise l'acquisition de OTTO LSE

Cergy, le 16 août 2024 – SPIE, leader européen indépendant des services multi-techniques dans les domaines de l'énergie et des communications, finalise l’acquisition de c.87 % de Otto Life Science Engineering GmbH en Allemagne. A la suite de l’annonce faite le 17 juillet 2024, les autorisations réglementaires nécessaires (y compris celles des autorités allemandes de la concurrence) ont été reçues et les conditions suspensives ont été levées dans leur ensemble.

Basée à Nuremberg en Bavière, OTTO LSE a été fondée en 2017 et opère depuis 6 agences en Allemagne. L’entreprise est spécialisée dans les services et projets de type EPC (engineering, procurement & construction) dédiés aux sites de production et aux laboratoires des secteurs pharmaceutique et biotechnologique. OTTO LSE se distingue par son offre unique de solutions clés en main et bénéficie d'une expérience solide en matière de projets dans ce secteur. La société couvre l’ensemble de la chaîne de valeur (de la planification à la conception en passant par la mise en service et la requalification) avec des compétences de haut niveau et un savoir-faire unique offrant des solutions à forte valeur ajoutée dans la conception de processus dans les milieux stériles, les salles blanches et la gestion des technologies associées au bâtiment, pour une clientèle de premier plan. Présente sur un marché très dynamique et avec une prédominance des solutions à forte valeur ajoutée dans son portefeuille d’activités, OTTO LSE offre un niveau de rentabilité très élevé et récurrent (marge d’EBITA supérieure à 20 %).

Avec environ 140 employés hautement qualifiés, OTTO LSE a généré un chiffre d’affaires proche de

75 millions d’euros en 2023.

Avec cette acquisition, SPIE renforce sa présence sur les secteurs attractifs et dynamiques de la pharmacie et de la biotechnologie.









