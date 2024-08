Tulikivi Oyj puolivuosikatsaus 1-6/2024: Keskeiset hankkeet etenevät hyvin

TULIKIVI OYJ PUOLIVUOSIKATSAUS 16.8.2024 klo 13.00

- Tulikivi-konsernin liikevaihto oli toisella vuosineljänneksellä 9,3 Me (13,3 Me 4-6/2023) ja liikevaihto oli katsauskaudella 17,8 Me (26,4 Me 1-6/2023).

- Tulikivi-konsernin liiketulos oli toisella vuosineljänneksellä 0,8 (2,3) ja liiketulos oli katsauskaudella 1,1 (3,6) Me.

- Tulikivi-konsernin tulos ennen veroja oli toisella vuosineljänneksellä 0,6 (2,2) Me ja tulos ennen veroja oli katsauskaudella 0,7 (3,3) Me.

- Omavaraisuusaste oli 49,4 % (44,6 %) katsauskauden päättyessä.

- Tilauskanta oli katsauskauden päättyessä 3,5 (13,9) Me.

- Talkkihankkeen toteuttamisedellytykset vahvistuivat

- Tulevaisuuden näkymät: Vuoden 2024 liikevaihdon arvioidaan olevan 37-44 miljoonaa euroa ja vertailukelpoisen liiketuloksen arvioidaan olevan noin 3-5 miljoonaa euroa.



Avainluvut 1-6/24 1-6/23 Muutos, % 1-12/23 4-6/24 4-6/23 Muutos, % Liikevaihto, Me 17,8 26,4 -32,5 45,3 9,3 13,3 -30,0 Liiketulos, Me 1,1 3,6 -69,8 5,5 0,8 2,3 -66,9 Vertailukelpoinen liiketulos, Me 1,1 3,6 -69,8 5,5 0,8 2,3 -66,9 Tulos ennen veroja, Me 0,7 3,3 -78,9 4,9 0,6 2,2 -74,2 Katsauskauden laaja tulos, Me 0,6 2,4 -76,8 3,7 0,4 1,6 -73,7 Osakekohtainen tulos, e 0,01 0,04 0,06 0,01 0,03 Liiketoiminnan nettorahavirta, Me 0,8 1,8 4,9 1,0 2,5 Vertailukelpoinen liiketulos, % 6,1 13,7 12,2 8,3 17,5 Omavaraisuusaste, % 49,4 44,6 47,8 Nettovelkaantumisaste, % 57,3 63,7 58,4 Sijoitetun pääoman tuotto, % 7,7 27,2 20,8





Toimitusjohtaja Heikki Vauhkosen kommentit:

Ensimmäisen vuosipuoliskon liikevaihto laski merkittävästi edellisen vuoden poikkeuksellisen korkeaan tasoon nähden. Liikevaihdon laskusta huolimatta alkuvuoden suhteellinen kannattavuus säilyi tyydyttävällä tasolla. Kannattavuuden mahdollistivat liikevaihdon vientipainotteisuus, hyvä kustannusten hallinta ja onnistuneet kannattavuustoimet.

Katsauskaudella edistettiin Tulikiven strategisia hankkeita. Ne ovat markkinaosuuden kasvattaminen Keski-Euroopan tulisijamarkkinoilla, saunaliiketoiminnan liikevaihdon kasvattaminen sekä Suomussalmen talkkiprojektin saattaminen investointivaiheeseen.

Keski-Euroopassa jatkettiin uuden kompaktin Jero-malliston jakeluverkon laajennustoimia. Keski-Euroopan markkinoilla kuluttajat suosivat kamiinakokoluokan tuotteita ja uuden Jero-malliston avulla on siten mahdollista tavoittaa Tulikivelle uusia asiakasryhmiä. Tulikivellä on noin 350 jälleenmyyjää vientimaissa. Tavoitteena on käynnistää Jero-malliston myynti kaikissa myyntipisteissä sekä kasvattaa jälleenmyyjien kokonaismäärää 50 prosentilla vuoden 2026 loppuun mennessä. Katsauskaudella Jero-mallisto sai USA:n markkinoita varten tuoteturvallisuushyväksynnän. Edistyksellisen polttotekniikkansa ansiosta Jero-mallisto hyväksyttiin Italiassa kuluttajille suunnattujen investointitukien piiriin.

Saunaliiketoiminnassa keskityttiin uuden sähkökiuasmalliston markkinoille viemiseen. Mallistossa korostuu Tulikivi-kiukaiden hyvät ominaisuudet: korkealuokkainen muotoilu, energiatehokkuus, omat materiaalit sekä turvallisuus. Mallisto on saanut hyvää palautetta asiakkailta ja sen lanseerauksen jatkoa on valmisteltu tulevia Habitare-messuja sekä kansainvälisiä Interbad-messuja varten.

Suomussalmen talkkihankkeen katsauskaudella valmistuneet suunnitelmat ja selvitykset vahvistivat käsitystä hankkeen taloudellisesta kilpailukyvystä. Päivitetyn louhintasuunnitelman ja aikataulutuksen perusteella sivukiven määrä jää selvästi pienemmäksi kuin malmin määrä ja niiden suhde pystytään pitämään tasaisena kaivoksen elinkaaren ajan. Kilpailukykyä tukee suunniteltu, moderni rikastamo, joka voisi sijaita louhoksen välittömässä läheisyydessä. Hankkeen toteuttamisedellytyksiin vaikuttaa myös positiivisesti Euroopan talkkimarkkinoiden hintataso ja sen kehitys.

Yhtiö toimitti suunnitellusti Suomussalmen talkkivarantojen hyödyntäminen -hankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen (YVA-selostus) yhteysviranomaisena toimivalle Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY) 27.6.2024.

Vuoden toisella vuosineljänneksellä yhtiön tilausvirta oli 8,2 (11,3) miljoonaa euroa. Edellisen vuoden alkupuoliskolla kysyntää kasvattivat korkeat energian hinnat ja energian saatavuuteen liittyvät epävarmuudet. Yhtiön tilauskanta normalisoitui katsauskaudella vuoden 2023 kysyntäpiikin jälkeen, ja oli katsauskauden päättyessä 3,5 (13,9) miljoonaa euroa.

