Aduro Clean Technologies annonce la date d’entrée en vigueur de la consolidation des actions et de la conversion des bons de souscription spéciaux de catégorie B

LONDON, Ontario, 17 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aduro Clean Technologies Inc. (« Aduro » ou la « Société ») (CSE : ACT) (OTCQX : ACTHF) (FSE : 9D50), une société technologique canadienne qui recycle chimiquement les matières premières de faible valeur comme les déchets plastiques, le bitume lourd et les huiles renouvelables en ressources adaptées au XXIe siècle, annonce son intention de consolider les actions ordinaires de la Société (individuellement, une « Action ») sur la base de trois et un quart (3,25) Actions avant consolidation pour une (1) Action après consolidation (la « Consolidation »). La Consolidation entrera en vigueur à l’ouverture du marché le 20 août 2024. Le symbole « ACT » reste inchangé. Le nouveau numéro CUSIP est 007408206.

Actuellement, 88 316 467 Actions sont émises et en circulation. Par conséquent, lorsque la Consolidation sera effective, un total de 27 174 297 Actions, sous réserve d’ajustements pour arrondis, sera émis et en circulation. Le nombre d’Actions autorisées n’est pas plafonné. Computershare Investor Services Inc. enverra une Lettre d’envoi aux actionnaires inscrits au registre le 20 août 2024, fournissant des instructions sur l’échange des certificats d’actions antérieurs à la Consolidation contre des certificats d’actions postérieurs à la Consolidation. Les actionnaires sont invités à envoyer leurs certificats d’actions, accompagnés de leur Lettre d’envoi, à Computershare Investor Services Inc. conformément aux instructions figurant dans la Lettre d’envoi.

La Société annonce également la conversion des bons de souscription spéciaux de catégorie B à l’atteinte de la deuxième étape de l’accord d’échange d’actions entre la Société et Aduro Energy Inc. daté du 22 octobre 2020, tel qu’amendé. À la suite de la conversion, la Société a émis un total de 4 102 563 actions après Consolidation.

À propos d’Aduro Clean Technologies

Aduro Clean Technologies est un développeur de technologies à base d’eau brevetées, destinées à recycler chimiquement les déchets plastiques, convertir le pétrole brut lourd et le bitume en huile plus légère et à plus forte valeur et transformer les huiles renouvelables en combustibles à plus forte valeur ou en produits chimiques renouvelables. La technologie Hydrochemolytic™ de la Société exploite l’eau en tant qu’agent essentiel d’une plateforme chimique qui fonctionne à des températures et des coûts relativement bas, une approche qui change la donne et transforme les matières premières à faible valeur en ressources pour le XXIe siècle.

Pour tout complément d’information, veuillez contacter :

Ofer Vicus, CEO

ovicus@adurocleantech.com

Abe Dyck, Relations Investisseurs

ir@adurocleantech.com

+1 226 784 8889

KCSA Strategic Communications

Jack Perkins, Vice-président

aduro@kcsa.com

Déclarations prospectives

Ce communiqué de presse contient des déclarations prospectives. Toute déclaration autre que celles relevant de faits historiques relatifs à des activités, événements ou développements dont la Société estime, anticipe ou prévoit la réalisation ou la matérialisation future constitue une déclaration prospective. Les déclarations prospectives reflètent les attentes actuelles de la direction au vu des informations actuellement disponibles et sont assujetties à un certain nombre de risques et d’incertitudes susceptibles d’entraîner un écart sensible entre les résultats réels et les attentes. Bien que la Société estime que les hypothèses inhérentes aux énoncés prospectifs sont raisonnables, les énoncés prospectifs ne constituent pas des garanties de performances futures et, par conséquent, il ne faut pas se fier indûment à ces énoncés en raison de l’incertitude qui leur est inhérente. Les facteurs importants qui pourraient amener les résultats réels à différer sensiblement des attentes de la société incluent les conditions défavorables du marché et d’autres facteurs échappant au contrôle des parties. La Société décline expressément toute intention ou obligation de mise à jour ou de révision des déclarations prospectives, que ce soit en raison de nouvelles informations, événements futurs ou autres, sauf si la loi applicable l’exige.

La bourse canadienne des valeurs mobilières n’a ni relu, ni approuvé, ni désapprouvé le contenu du présent communiqué de presse.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/f3d15b3a-d0bb-4c63-9352-4390bd91f660