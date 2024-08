SalMar – Positiv biologisk utvikling etter en utfordrende vinter

Operasjonell EBIT for Norge 1 var 1 466 millioner kroner i andre kvartal 2024. Slaktevolumet var 44 100 tonn og operasjonell EBIT per kg var 33,2 kroner.

Oppdrettssegmentene i Norge viste forbedrede biologiske prestasjoner, men tøffe vinterforhold og ekstremvær tidligere i år påvirket fortsatt superiorandel og prisoppnåelse negativt, særlig i Nord-Norge.

Salg og industri viste igjen hvor viktig det er å ha et effektivt og fleksibelt driftsoppsett. Kontraktsandelen var 46 prosent, noe som sammen med høye spotpriser påvirket resultatet negativt.

Icelandic Salmon rapporterte høye kostnader på grunn av biologiske utfordringer i kvartalet og lavt slaktevolum. Det preget også resultatene.

SalMar Aker Ocean satte ut smolt for en ny produksjonssyklus på Ocean Farm 1 i kvartalet, med planlagt slakting i 2025.

Scottish Sea Farms rapporterte et solid kvartal med økt slaktevolum, høyere slaktevekt og god biologisk status i alle regioner.





– SalMar viste solid drift, forbedrede biologiske prestasjoner og leverte akseptable finansielle resultater i en periode preget av en utfordrende vinter og start på året. Etter vedvarende god innsats fra alle segmenter ser vi positiv utvikling i sentrale nøkkeltall, sier Frode Arntsen, konsernsjef i SalMar ASA.

Bærekraftig vekst

– Samtidig har vi tatt flere grep for å realisere vår ambisjon om videre bærekraftig vekst. Vi sikret oss ytterligere produksjonskapasitet gjennom trafikklysauksjonen i Norge, og vi fikk tildelt 10 000 tonn i nye lisenser på Island, sier Arntsen.

I juni ble SalMar kåret til et av verdens mest bærekraftige selskaper av magasinet Time, dette bekrefter SalMars sterke engasjement for bærekraft. Også i Juni ble både RCF og avdragslånet bærekraftslinket ved at fire ESG KPI’er ble tilknyttet finaniseringen.

Samtidig lanserer SalMar nå i august sitt oppdaterte grønne obligasjonsrammeverk for å finansiere bærekraftige initiativ i hele verdikjeden. Det oppdaterte rammeverket er tilgjengelig fra SalMars sin nettside.

– Vi er stolte over å motta slike anerkjennelser og utmerkelser, og noterer at vår innsats blir godt mottatt også av kapitalmarkedet. Vår rullerende kredittfasilitet og terminlån er nå knyttet til flere ESG-ytelsesindikatorer, og vi har publisert oppdatert rammeverk for grønne obligasjoner som S&P Global Ratings har vurdert og verifisert i samsvar med internasjonale standarder, sa Arntsen.

Ansettelse av daglig leder for Salmon Living Lab

I mars 2024 lanserte SalMar Salmon Living Lab, et ambisiøst innovasjons- og FoU-initiativ sammen med Cargill, en global matvare- og fôrleverandør, med sikte på å identifisere og utvikle mer bærekraftige løsninger for lakseoppdrett. Satsingen har tiltrukket seg betydelig interesse fra ulike selskaper i verdikjeden, frivillige organisasjoner og andre interessenter som ivrer etter å bidra.

I august 2024 ble Kristine Hartmann, nåværende utviklingsdirektør i SalMar Aker Ocean, utnevnt til daglig leder for Salmon Living Lab. Hun vil lede utvikling av initiativet fremover og sentrale milepæler vil bli kommunisert fra nettsiden www.salmonlivinglab.no.

Volumguiding og utsikter fremover

Volumguidingen for Norge er uendret på 237 000 tonn i Norge, 7 000 tonn fra SalMar Aker Ocean og 37 000 tonn i Skottland (100 % basis). Island er redusert til 13 000 tonn.

– Vi anser oss godt posisjonert for å fortsette veksten. Vi markerer god fremdrift, og arbeidet nå med å ytterligere forbedre driften og øke effektiviteten i alle deler av selskapet og langs hele verdikjeden, avslutter Arntsen.

Full rapport og presentasjon for andre kvartal er vedlagt.

SalMars konsernsjef Frode Arntsen og CFO Ulrik Steinvik vil presentere selskapets resultater i dag kl. 08:00 på Hotel Continental i Oslo. Presentasjonen vil også bli vist som webcast på www.salmar.no.

Om SalMar

SalMar er en av verdens største og mest effektive produsenter av laks. Konsernet har oppdrettsaktivitet i Midt-Norge, Nord-Norge og på Island, med en betydelig slakteri- og videreforedlingsaktivitet. I tillegg driver selskapet lakseoppdrett til havs gjennom selskapet SalMar Aker Ocean og eier 50% av Scottish Seafarms Ltd.

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12.







1 Resultater fra Norge er konsernresultater eksklusive segmentene SalMar Aker Ocean og Icelandic Salmon.





