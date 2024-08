Coloplast A/S - Regnskabsmeddelelse, 9M 2023/24

9M 2023/24

Delårsrapport, 9M 2023/24

1. oktober 2023 – 30. juni 2024

Coloplast leverede 8% organisk vækst og en overskudsgrad1 på 27% i 3. kvartal, mens driftsresultatet (EBIT) steg 11%1. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner steg 13% med et bidrag fra Kerecis på 4 procentpoint (underliggende vækst på ca. 35%).

Den organiske vækst pr. forretningsområde var 8% i Stomi, 8% i Kontinens, 11% i Stemme og Respiratorisk Pleje, 13% i Avanceret Sårpleje (13% i Avancerede Sårbandager) og 2% i Urologi.

Væksten i den kroniske forretning var bredt baseret på tværs af regioner og omfatter en forbedret vækst i den amerikanske stomiforretning. Væksten i kontinensforretningen var drevet af intermitterende katetre med et betydeligt bidrag fra Luja™-katetret til mænd. Lanceringen af Luja-katetret til kvinder* pågår og har modtaget positiv kundefeedback.

Væksten i Stemme og Respiratorisk Pleje blev drevet af et fortsat solidt momentum i både Laryngektomi og Trakeostomi.

Stærkt kvartal i Avancerede Sårbandager med et fortsat godt momentum og en lav baseline i 3. kvartal sidste år.

Fortsat momentum og øgede markedsandele for Kerecis. Den underliggende vækst i 3. kvartal var ca. 35%, og overskudsgraden før afskrivninger vedrørende købsprisallokering var ca. 10%, begge som forventet.

Væksten inden for Urologi var drevet af mandesegmentet, delvist udlignet af kvindesegmentet samt Blæresygdomme og kirurgiske produkter, der begge bidrog negativt til væksten. Blæresygdomme og kirurgiske produkter blev negativt påvirket af restordrer som følge af forsyningsproblemer hos en ekstern leverandør.

Driftsresultatet (EBIT)1 udgjorde 1.870 mio. kr., svarende til en stigning på 11% i forhold til sidste år. Overskudsgraden1,2 var 27% mod 28% sidste år og inkluderer som forventet en negativ effekt af Kerecis på ca. 100 basispoint, øgede udgifter til kommercielle aktiviteter, inklusive omkostninger i forbindelse med produktlanceringer, samt en negativ effekt af valutaer.

Organisk vækst på 8% og en overskudsgrad1 på 27% i de første ni måneder af 2023/24. Den rapporterede omsætning målt i danske kroner voksede 10% til 20.077 mio. kr.

Den organiske vækst pr. forretningsområde var 7% i Stomi, 8% i Kontinens, 10% i Stemme og Respiratorisk Pleje, 10% i Avanceret Sårpleje (10% i Avancerede Sårbandager) og 4% i Urologi. Kerecis bidrog med 4 procentpoint til den rapporterede vækst med en underliggende vækst på ca. 35%, på niveau med forventningerne.

Driftsresultatet (EBIT) 1 udgjorde 5.483 mio. kr., en stigning på 7% i forhold til sidste år. Overskudsgraden 1,2 var 27% mod 28% sidste år og inkluderer som forventet ca. 100 basispoint negativ effekt fra Kerecis samt en negativ effekt af valutaer.

udgjorde 5.483 mio. kr., en stigning på 7% i forhold til sidste år. Overskudsgraden var 27% mod 28% sidste år og inkluderer som forventet ca. 100 basispoint negativ effekt fra Kerecis samt en negativ effekt af valutaer. Afkastet af den investerede kapital efter skat før særlige poster var 15% mod 19% sidste år, negativt påvirket af opkøbet af Kerecis.

De frie pengestrømme var negative med 186 mio. kr. som følge af betalt selskabsskat grundet den ekstraordinære skattebetaling i 2. kvartal i forbindelse med overdragelsen af Atos Medicals immaterielle rettigheder. Justeret for skattebetalingen var de frie pengestrømme positive med 2,3 mia. kr.

Uændrede forventninger til regnskabsåret 2023/24.

Den organiske omsætningsvækst forventes at være ca. 8%. Den rapporterede vækst i danske kroner forventes at være 10-11% under antagelse af en negativ effekt på 1-2 procentpoint fra valutaer og et positivt bidrag på ca. 4 procentpoint fra opkøbet af Kerecis (11 måneders effekt).

Den rapporterede overskudsgrad før særlige poster 1 forventes at være 27-28%. Overskudsgraden omfatter en udvanding på ca. 100 basispoint fra Kerecis (herunder ca. 100 mio. kr. i afskrivninger vedrørende købsprisallokering) samt en negativ effekt fra valutaer.

forventes at være 27-28%. Overskudsgraden omfatter en udvanding på ca. 100 basispoint fra Kerecis (herunder ca. 100 mio. kr. i afskrivninger vedrørende købsprisallokering) samt en negativ effekt fra valutaer. Forventningerne til anlægsinvesteringer justeret til ca. 1,3 mia. kr. Den effektive skattesats forventes stadig at blive ca. 22%.





"Vi leverer et solidt tredje kvartal med 8% organisk vækst og en overskudsgrad på 27%, hvilket er på linje med vores finansielle forventninger. Jeg vil fremhæve vores fortsatte gode momentum i den kroniske forretning, som leverer bredt funderet vækst på tværs af vores regioner, samt en stærk indsats i Q3 fra vores sårplejeforretning. Jeg er også godt tilfreds med, at vores to nyeste medlemmer af Coloplast-familien, Atos Medical og Kerecis, leverede endnu et solidt kvartal med tocifret vækst. Endelig gør vi gode fremskridt med vores nye produktlanceringer, som bliver introduceret til flere og flere markeder. Jeg vil fremhæve vores nye intermitterende kateter, Luja™, som bidrager flot til væksten i kontinensforretningen og løfter behandlingsstandarden for mennesker, der har behov for hjælp til at tømme deres blære,” siger adm. direktør Kristian Villumsen.

Telekonference

Afholdes den 20. august 2024 kl. 11.00 dansk tid og forventes at vare ca. en time.

Hvis du ønsker at deltage aktivt i Q&A-delen, skal du registrere dig på forhånd ved at klikke på følgende link, hvorefter du modtager en e-mail med telefonnummeret til telekonferencen. Registrér dig her

Tilgå telekonferencen direkte her: Telekonference 9M 2023/24

1 Før særlige poster på 36 mio. kr. i 3. kvartal 2023/24 og 70 mio. kr. for de første ni måneder af 2023/24. De samlede særlige poster i regnskabsåret 2023/24 forventes at udgøre ca. 80 mio. kr. i forbindelse med integrationen af Atos Medical. 2 Før indtægt fra særlige poster på 28 mio. kr. i 3. kvartal 2022/23 og før omkostninger fra særlige poster på 5 mio. kr. i de første ni måneder af 2022/23. * Medicinsk udstyr som har fået CE-mærket. Produktets tilgængelighed afhænger af regulatoriske processer i de enkelte lande og er ikke garanteret. På nuværende tidspunkt ikke tilgængeligt i USA.

Denne selskabsmeddelelse foreligger på dansk og engelsk. I tvivlstilfælde er den engelske version gældende.

