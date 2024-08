Campine goed gepositioneerd na Chinese restricties,

die de globale antimoonmarkt kunnen verstoren

Gereglementeerde informatie – 21 augustus 2024 - 09:00

Op 15 augustus heeft de Chinese overheid exportrestricties aangekondigd op een reeks antimoonhoudende producten, waaronder antimoonerts, -metaal en -oxide.

Als één van ‘s werelds grootste antimoonverbruikers, verwacht Campine geen problemen in de toevoerketens. “We hebben onze afhankelijkheid voor de aankoop van antimoonmetaal vanuit China gereduceerd tot minder dan 5% en worden gedeeltelijk voorzien vanuit onze interne antimoonrecycling.” zegt Hans Vercammen, division director Specialty Chemicals van Campine en voorzitter van de internationale antimoonassociatie i2a.

Campine gebruikt antimoon in verschillende van haar activiteiten en is met een verbruik tussen de 10 en 12 duizend ton per jaar de grootste verwerker van dit metaal buiten China. Antimoon wordt bijvoorbeeld gebruikt in de divisie Specialty Chemicals voor de productie van het chemische antimoontrioxide, maar ook voor de formuleringen van loodlegeringen in de divisie Circular Metals.

Sinds enkele jaren positioneert Campine zich als pionier in de recyclage van antimoon. Momenteel wordt ongeveer 15% van Campine’s totale antimoonbehoefte al gegenereerd door middel van bedrijfseigen terugwinningsprocessen. “De huidige antimoonprijzen en de nieuwe wetgeving uit China bevestigen onze juiste investeringsbeslissing in recyclageprocessen voor antimoon”, zegt CEO De Vos, die eraan toevoegt: “We zijn momenteel de derde generatie antimoonrecycling aan het ontwikkelen, waardoor we op termijn zelf in 50% van onze antimoonbehoeften kunnen voorzien; en tegen de huidige prijzen zijn de rendementen nog veelbelovender”. Vorige week hebben de antimoonmetaalprijzen de kaap van 24.000 $/ton bereikt, wat het dubbele is van het gemiddelde van vorig jaar 2023 wat om en bij de 12.000 $/ton lag.

Omdat alle details van de beslissing van China nog moeten worden onthuld, volgt Campine alle aspecten van deze handelsbeslissing nauwlettend. Hoewel een aanhoudende krapte en verdere prijsverhogingen op korte termijn kunnen verwacht worden, heeft Campine er alle vertrouwen in dat zij al haar markten normaal zal kunnen blijven bedienen. “We zouden zelfs onze verkoopvolumes aan overzeese markten, zoals de VS en Japan, kunnen laten groeien omdat de Chinese antimoonoxidebeperkingen gevolgen zouden kunnen hebben voor die regio’s die sterk afhankelijk zijn van Chinese producten”, voegt Vercammen er aan toe. Importhandelstatistieken bevestigen dat het marktaandeel van Chinese antimoonoxideleveranciers in de VS al is gedaald van 72% in 2023 naar 63% in de eerste helft van 2024.

Zowel de Europese Unie als de Amerikaanse regering hebben antimoon in hun respectieve Critical Raw Materials Acts geclassificeerd als een kritisch materiaal. Campine hoopt dat de Europese wetgevers innovatieve antimoonrecyclage-initiatieven zullen blijven steunen en subsidiëren om de toekomstige beschikbaarheid van dit cruciale materiaal voor de industrie te verzekeren.

Antimoon(trioxide) van Campine wordt gebruikt in vlamvertragers, pigmenten, PET-polymeren en in loodlegeringen voor auto- en energieopslagbatterijen.

Campine zal op 2 september haar financiële resultaten over het eerste semester 2024 bekendmaken.

Voor meer informatie richt u zich tot Karin Leysen:

tel. nr. +32 14 60 15 49 / karin.leysen@campine.com

