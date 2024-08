Credivera autorisée à vendre ses solutions de confiance numérique au gouvernement canadien

CALGARY, Alberta, TORONTO, Ontario, et GATINEAU, Québec, 21 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Credivera, un chef de file en matière de services et de technologies de confiance numérique, s'est qualifié avec succès pour vendre son produit phare, Credivera Exchange, au gouvernement du Canada dans le cadre du programme « Plan de la commercialisation » de Solutions innovatrices Canada (SIC).



Dans le cadre de ce programme, les organismes du gouvernement du Canada sont autorisés à acheter la solution phare de Credivera au cours des trois prochaines années par l’intermédiaire des services d’approvisionnement du programme.

Cet accomplissement significatif permet à Credivera d’offrir sa technologie de justificatifs numériques à tous les ministères, sociétés d’État et agences du gouvernement du Canada, fournissant aux employeurs, aux émetteurs de titres de compétences et aux travailleurs un échange ouvert et sécurisé pour des justificatifs numériques vérifiables.

Les organisations ayant des exigences élevées en matière de réglementation, de confidentialité et de sécurité qui utilisent Credivera ont constaté une augmentation de la productivité et un meilleur contrôle de l'émission, de la gestion et du partage des titres de compétences. Cette solution garantit une vérification sécurisée et fiable des justificatifs, le respect des normes réglementaires et favorise l'interopérabilité entre divers secteurs.

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de l’opportunité offerte par le gouvernement du Canada et du programme de Plan de la commercialisation. Avoir la technologie de Credivera reconnue et approuvée au niveau fédéral est indescriptible et extrêmement stimulant pour toute notre équipe, » a déclaré Dan Giurescu, PDG de Credivera. « Cela nous ouvre d’énormes opportunités pour soutenir la confiance numérique au sein des entités gouvernementales canadiennes. »

Au cours des quatre dernières années, Credivera a remporté et complété avec succès de nombreux défis du ministère de l'Innovation, des Sciences et du Développement économique (ISDE) dans le secteur des justificatifs numériques, en commençant par le défi des Justificatifs d’identité numériques vérifiables axés sur les utilisateurs (UCVDC) de 2019 à 2023. En collaboration avec le Secrétariat du Conseil du Trésor du Canada (SCT) et Services partagés Canada (SPC), Credivera a démontré une méthode standardisée pour émettre et vérifier rapidement des justificatifs numériques portables à plusieurs différents contextes, réduisant ainsi les erreurs humaines, augmentant l’efficacité et garantissant la véracité des justificatifs numériques grâce à la cryptographie. Ces défis ont été suivis d’un test réussi du produit de Credivera avec SPC dans le cadre du programme de Volet Essai de Solutions Innovatrices Canada (SIC) en 2024. Un processus de test rigoureux, réalisé dans un environnement opérationnel et sous des conditions réelles, a prouvé la robustesse et la fiabilité de l’innovation de Credivera et a permis à Credivera de postuler et se qualifier ensuite pour le programme de Plan de la Commercialisation.

À propos de Credivera :

Credivera est un pionnier dans l’échange ouvert de titres de compétences vérifiables. Leader dans la gestion des titres de compétences vérifiables de la main-d’œuvre et en confiance numérique, Credivera donne aux employés, aux employeurs et aux organisations qui émettent des titres de compétences plus de productivité et de contrôle sur la façon dont les titres de compétences sont stockés et partagés. Credivera Exchange optimise la protection de la vie privée et la confiance des utilisateurs grâce à des justificatifs vérifiables et à jour, sécurisé dans un portefeuille numérique, réduisant les risques pour toutes les parties concernées. Fondée en 2018 avec une présence à Toronto, Gatineau et Calgary, Credivera soutient les industries réglementées et les entreprises technologiques mondiales. Profitez davantage de vos connaissances sur credivera.ca.