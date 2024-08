Halvårsrapport 2024 for SKAKO A/S

Til NASDAQ OMX Copenhagen A/S

Faaborg, den 21. august 2024

Selskabsmeddelelse nr. 9/2024



SKAKO leverer igen fremgang i omsætning på 4,3% og har sikret den største ordre nogensinde i SKAKO Vibration

SKAKO er igen tilbage med vækst i omsætningen, og god indtjening i årets 2. kvartal.

”Det glæder os, at tilbagegangen i første kvartal nu er vendt til vækst på 4,3%, hvor Minerals og Recycling viser solid vækst og omsætningen i Fasteners er stabiliseret. SKAKO leverer en stabil indtjening på 5,6 mio. kr. i kvartalet og vi er meget tilfreds med, at resultatet efter skat i 1. halvår steg med 12% til 7,1 mio.kr. Vi har stadig en god ordrebeholdning på over 60 mio. kr. ved udgangen af juni, som efter kvartalets afslutning er påvirket markant positivt af SKAKO Vibrations største ordre nogensinde på mere end 150 mio.kr. til fosfatmine anlæg i Marokko, jf. selskabsmeddelelse 08/2024. Vi forventer fortsat vækst i andet halvår 2024”, udtaler bestyrelsesformand, Jens Wittrup Willumsen.

Resultatet af Q2 2024

Omsætningen var igen på over 60 mio. kr. og steg i Q2 2024 med 4,3% til 64,3 mio. kr. primært drevet af stigning i plant sales på 6,0%.





Omsætningsvæksten var drevet af stærk vækst i Minerals på 10,6% og Recycling på 4,2% mens omsætningen i Fasteners blev stabiliseret.





Bruttofortjeneste faldt i Q2 2024 med 4,5% til 17,9 mio. kr., hvilket skyldes en højere andel af omsætningen fra plant sales til lavere marginer end aftersales.





Resultat af primær drift (EBIT) før special items faldt i Q2 2024 med 6,7% til 5,6 mio. kr., idet Q2 2023 var positivt påvirket af en catch-up effekt efter COVID-19.





Resultat efter skat faldt i Q2 2024 med 0,4 mio.kr. til 3,4 mio. kr.





Pengestrømme fra driftsaktiviteter (CFFO) var negative med 5,3 mio. kr. Der forventes positive pengestrømme i 2. halvår 2024.





Ordreindgang på 58 mio. kr., som betyder at SKAKO har en ordrebeholdning på 60 mio. kr. Efter kvartalets afslutning er ordrebeholdningen påvirket positivt med mere end 150 mio. kr. vedrørende den store ordre fra Marokko.





Væsentlige hoved- og nøgletal for 1H 2024 (DKK mio) 2. kvt. 2024 2. kvt. 2023 1H 2024 1H 2023 Nettoomsætning 64.273 61.640 123.341 123.513 Bruttofortjeneste 17.908 18.748 34.939 36.253 Bruttomargin 27,9% 30,4% 28,3% 29,4% Resultat af primær drift (EBIT) før special items 5.566 5.963 10.144 10.555 EBIT margin før special items 8,7% 9,7% 8,2% 8,5% Special items 0 0 0 -1.934 Resultat af primær drift (EBIT) efter special items 5.566 5.963 10.144 8.621 EBIT margin efter special items 8,7% 9,7% 8,2% 7,0% Resultat efter skat 3.432 3.832 7.062 5.371 Pengestrømme fra driften -5.255 -9.263 -9.230 -8.078 Ordreindgang 58.029 50.590 121.582 127.946 Ordrebeholdning 60.183 76.984 60.183 76.984 Indtjening pr. aktie 1,11 1,51 1,94 1,89

Resultat for 1. halvår 2024

Omsætningen forblev uændret i 1. halvår 2024 baseret på fremgang i aftersales på 3,5% og tilbagegang i plant sales på 1,6%.





Udviklingen i omsætningen betød en mindre tilbagegang i driftsindtjening før special items på 3,9%.





Resultatet er skat steg med 12% til 7,1 mio. kr.





Forventninger til 2024

Baseret på resultat fra 1. halvår 2024, ordrebeholdning og den nuværende markedsaktivitet, fastholder vi vores forventninger for 2024:

Omsætning forventes at vokse organisk med 2 - 5%

Primære drift (EBIT) før special items på 24 - 28 mio. kr.

Vi forventer at levere projektet på mere end 150 mio. kr. i Marokko over de kommende to år, med en begrænset indvirkning på 2024.

Forventningen er baseret på, at der ikke indtræffer begivenheder med væsentlig negativ betydning for den globale økonomi og SKAKO´s markeder i 2. halvår 2024.

Præsentation af halvårsrapporten for 2024

Fredag den 23. august 2024 kl. 11.00-11.30 præsenterer SKAKO, i samarbejde med HC Andersen Capital, halvårsrapporten for 2024.

Tilmelding kan ske via: SKAKO – Presentation of H1 2024 - Inderes

Med venlig hilsen

SKAKO A/S

Jens Wittrup Willumsen

Bestyrelsesformand

Tlf.: 23 47 56 40

