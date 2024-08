Ny ledelse i EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S

Den 22. august 2024





EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S’ direktør Thorkild Steen Sørensen træder tilbage og overlader ledelsen af selskabet til sin medarbejder gennem mange år, økonomichef Maibritt Lindstrøm. Maibritt Lindstrøm, overtager ledelsen den 1. september 2024.

”Det er med stor tillid, jeg overlader ansvaret til Maibritt Lindstrøm. Hun vil med sin erfaring, ledelsesmæssige evner samt indgående kendskab til forretningen videreføre og videreudvikle EgnsINVEST Ejendomme Tyskland A/S. Jeg er heller ikke i tvivl om, at Maibritt Lindstrøm vil fortsætte med at lede virksomheden med den samme integritet og professionalisme, som vi altid har stræbt efter. Jeg ser frem til at følge selskabets fortsatte succes under den nye direktørs ledelse” udtaler Thorkild Steen Sørensen.

”Jeg er glad for tilliden. Som økonomichef i Egnsinvest Ejendomme Tyskland A/S gennem mange år har jeg været involveret i alle større beslutninger og kender virksomheden indgående. Sammen med vores dygtige medarbejdere, er jeg sikker på, at vi vil fortsætte med at styrke og udvikle forretningen.”, udtaler Maibritt Lindstrøm, den nyudnævnte direktør.

Maibritt Lindstrøm har været ansat i Egnsinvest i 23 år, er 51 år og oprindelig uddannet revisor, HD(R) og HD(O) samt bestyrelsesuddannet.

