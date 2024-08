ProLynx annonce des résultats précliniques pour le sémaglutide à action prolongée nécessitant une administration mensuelle

SAN FRANCISCO, 22 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- ProLynx Inc. a annoncé aujourd'hui que sa technologie avait permis de créer un sémaglutide à action prolongée pouvant être administré une fois par mois. La technologie de ProLynx consiste à lier un produit thérapeutique à des microsphères d'hydrogel par l'intermédiaire de lieurs avec des taux de libération réglables et préprogrammés. Le sémaglutide est un agoniste peptidique du GLP-1 qui est le principe actif des médicaments à succès de Novo Nordisk, Ozempic® et Wegovy® ; Ozempic® est utilisé pour traiter le diabète de type 2, tandis que Wegovy® est une version à dose plus élevée approuvée pour la perte de poids. Les ventes combinées de ces médicaments ont atteint environ 20 milliards de dollars en 2023, et la demande a dépassé l'offre. Le sémaglutide a une demi-vie d'environ 160 heures et, comme la plupart des peptides anti-obésité, il doit être administré une fois par semaine.



Tous les médicaments peptidiques ont une demi-vie courte et nécessitent une certaine forme d'extension de la demi-vie. Presque tous les médicaments actuels contre l'obésité, y compris le sémaglutide, sont des peptides « lipidés », c'est-à-dire liés à un acide gras, qui doivent être injectés une fois par semaine. Le sémaglutide à action prolongée de ProLynx a été conçu pour être administré une fois par mois, et des études pharmacocinétiques ont permis de confirmer l'allongement de la demi-vie à environ 30 jours chez la souris. Il est important de noter qu'une seule injection chez des souris rendues obèses par le régime alimentaire a entraîné une perte de poids d'environ 20 % après 30 jours, ce qui est comparable aux résultats obtenus avec des injections multiples de sémaglutide sur la même période.

Daniel Santi, cofondateur et président de ProLynx, a déclaré : « Notre sémaglutide à action prolongée est particulièrement intéressant car il utilise le même sémaglutide que celui qui est déjà approuvé par la FDA et est bien connu des patients. Notre technologie convertit simplement le médicament administré une fois par semaine en un médicament qui peut être administré une fois par mois. ProLynx a déjà développé un agoniste peptidique du GLP-1 à action prolongée administré mensuellement comme agent de traitement du diabète de type 2 (Schneider et al., ACS Chem. Biol. 2017), mais c'est la première fois que nous y parvenons avec un peptide lipidé. »

Avec cette même approche, ProLynx espère convertir d'autres peptides lipidés générant actuellement beaucoup d’intérêt en les faisant passer d'une administration hebdomadaire à une administration mensuelle. En outre, les simulations indiquent que les longues demi-vies et les puissances élevées de certains agonistes du GLP-1 pourraient permettre une administration tous les trois mois ou plus. Cela pourrait être particulièrement utile pour certaines populations de patients, car l'administration pourrait coïncider avec les visites chez le médecin.

ProLynx est une société de biotechnologie basée à San Francisco qui développe des systèmes propriétaires pour prolonger la demi-vie et améliorer la pharmacocinétique et l'efficacité, tout en réduisant les toxicités des traitements importants. ProLynx concentre ses efforts sur les besoins non satisfaits que sa technologie peut combler de manière unique (www.ProLynxinc.com). Contact : BD@ProLynxinc.com