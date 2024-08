Tallinnas, Nõmmel asuva uue arenduskinnistu soetus

Liven AS kontserni (Liven) kuuluv Liven Kodu 22 OÜ sõlmis 22.08.2024 võlaõigusliku lepingu Tallinnas, Nõmme linnaosas aadressil Kalda 5 / Käokõrva 1-12 asuva kinnistu soetamiseks. Olemasoleva detailplaneeringu ning väljastatud ehitusloa kohaselt on võimalik kinnistule ehitada 12 kolmekorruselist eluhoonet kokku 72 korteriga ning müüdava pinnaga ligikaudu 6 000 m2.



Tehingu koguväärtus koos käibemaksuga on 3,1 miljon eurot ning tasumine toimub mitmes osas käesoleva kvartali jooksul. Kinnistu soetuseks kavatseb Liven kasutada 2024. aasta kevadel rohevõlakirjadega kaasatud vahendeid.

Liven AS-i juhatuse esimees Andero Laur: „Meil on hea meel, et saime taas soetada Nõmmele uute kodude loomiseks sobiva kinnistu. Eelmise Liveni Nõmmel asuva arenduse valmimisest on möödunud juba üle kuue aasta ning oleme selle aja jooksul saanud klientidelt palju sooviavaldusi järgmiste Liveni kodude loomiseks. Varasem kogemus Nõmmel oli väga positiivne ning kõik kodud leidsid omale uued omanikud juba pool aastat enne majade valmimist.“

„Samuti on väga hea meel, et uus kinnistu täiendab Liveni arendusportfelli, milles senised arendused on jagunenud Haabersti, Pirita, Põhja-Tallinna ja Kesklinna linnaosadesse. Ümbritsev keskkond, suur hooviala ja väikesemahulised hooned toetavad meie plaani rajada kinnistule perekodusid ning Liveni väärtuspakkumise kohaselt saavad koduomanikud oma vajaduste järgi planeeringuid täiustada. Arenduse müüki ja ehitust planeerime mitmes etapis ning müügiga plaanime alustada 2025. aastal.“





Joonas Joost

Liven AS finantsjuht

E-post: joonas.joost@liven.ee