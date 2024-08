Une formation et une simulation innovantes propulsent le KFSHRC au rang de leader mondial de l’enseignement médical

RIYADH, Arabie saoudite, 26 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre (KFSHRC) révolutionne la formation clinique grâce à son portail iLearn et à ses programmes complets basés sur la simulation, dans un effort audacieux pour atteindre l’excellence en matière d’éducation et de formation médicales.

Les initiatives de formation par simulation du KFSHRC utilisent la réalité virtuelle (VR) et l’apprentissage par scénario pour offrir une expérience pratique dans un environnement contrôlé, préparant les professionnels de la santé à des situations médicales complexes. Conçus pour promouvoir la sécurité des patients et réduire les erreurs médicales, ces programmes visent à atteindre l’objectif « zéro dommage » et à réduire les coûts. En 2023 et au début de l’année 2024, le Centre de simulation de Riyad a accueilli avec sucès de nombreux ateliers, notamment l’atelier « Anesthésie CRM », l’atelier « Insertion de cathéter veineux central guidée par ultrasons » et l’atelier « Gestion des fluides et de l’hémodynamique », offrant une formation pratique et pluridisciplinaire.

À l’hôpital KFSHRC de Djeddah, les sessions « Apprentissage très réaliste » (VRL) proposent également des expériences de formation immersives et interactives à une grande partie du personnel médical. Les récentes mises à jour du système audiovisuel améliorent encore l’expérience d’apprentissage en assurant une documentation complète de la formation.

Par ailleurs, le portail iLearn, une plateforme d’apprentissage en ligne, améliore l’expérience d’apprentissage et de formation continus du personnel hospitalier grâce à son large éventail de cours, d’évaluations et de ressources, disponibles partout et à tout moment. Le portail iLearn a été reconnu pour son impact et a reçu le prix du « Meilleur programme d’apprentissage et de développement » lors des International Business Excellence Awards (IBXA) 2024.

L’approche axée sur la technologie du KFSHRC favorise une culture de l’apprentissage continu, garantissant que les professionnels de la santé sont parfaitement préparés à fournir des soins de haute qualité aux patients, contribuant ainsi de manière significative à l’avancement de l’écosystème mondial des soins de santé.

Il convient de noter que le King Faisal Specialist Hospital & Research Centre a été classé au premier rang au Moyen-Orient et en Afrique, et au 20e rang mondial dans la liste des 250 meilleurs centres médicaux universitaires au monde pour la deuxième année consécutive. Il a également été reconnu comme la marque de soins de santé la plus importante en Arabie saoudite et au Moyen-Orient, selon le classement 2024 de Brand Finance. En outre, la même année, le magazine Newsweek l’a classé parmi les 250 meilleurs hôpitaux du monde.

