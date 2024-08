SELSKABSMEDDELELSE

Odense, 26. august 2024

Selskabsmeddelelse nr. 50 - 26-08-2024

Danish Aerospace Company A/S udsender halvårsregnskab for 1. halvår 2024

Bestyrelsen for Danish Aerospace Company A/S (DAC) har i dag godkendt halvårsregnskabet 2024. Rapporten er ikke revideret.

Hovedpunkter for 1. halvår af regnskabsåret 2024

Omsætningen beløb sig til DKK 9.5 mio., mens bruttoresultatet lå på DKK 6.4 mio.

Driftsindtjening (EBITDA) var DKK -1.6 mio.

Resultat efter skat og afskrivninger var DKK -1.9 mio., et fald sammenlignet med samme periode sidste år. Hovedsagelig forårsaget af en peak i E4D projektudgifter.

DAC er ekstremt stolt af at Andreas Mogensen’s Huginn mission til den Internationale Rumstation er succesfuldt afsluttet. Missionen inkluderede tre teknologi demonstrations eksperimenter fra DAC. DAC arbejder på at integrere disse teknologier i nye kontrakter og aktiviteter.

Efter DAC’s tre teknologi demonstrationer (Wearable sensor, VR-briller til træning og Vandfiltrering) på Andreas Mogensen’s Huginn mission til ISS i 2023 og 2024 har DAC set en stigning i interessen for flere af disse teknologier.

DAC færdiggjorde sin første komplette version af sin multifunktions trænings udstyr E4D på ESA-kontrakten. Denne Engineering-model af E4D er blevet leveret og installeret ved ESA’s astronaut center i Cologne i juli.

Samling af E4D flight model (den første model til opsendelse) nærmer sig færdiggørelse. Den vil efterfølgende gennemgå et kvalitetstest-program inden den klargøres til opsendelse til ISS i starten af 2025.

DAC har startet Gaintex udviklingsarbejde under en ESA-kontrakt.

Virksomhedens arbejde på CUIIS med dets wearable sensor prototype til dykkere nærmer sig sin afslutning.

NASA’s FERGO ergometer har været funktionsdygtige på ISS siden oktober 2023 uden betydelige problemer med i alt 364 timers brug, med et gennemsnit af 1,1 timer/dag.

Forventningerne til årets omsætning og indtjening fastholdes, som angivet i DAC’s 2023 Årsrapport.





Adm. direktør, Thomas A. E. Andersen udtaler:

”Færdiggørelse og levering af den første fulde model af vores nye multifunktions trænings udstyr for astronauter, E4D, er et stort skridt for DAC og dets kunde European Space Agency (ESA)

Med dens multifunktions evner som cykling, roning, tovtræk, og 29+ modstandsdygtige træningsformer åbner E4D muligheden for yderligere nye kommercielle kunder inden for bemandet rumfartsmarkedet.

Ledelsesberetning

I første halvår af 2024 har DAC færdiggjort, og med NASA- og ESA-personale og astronauter, begyndte at teste sin første model af E4D Engineering-modellen. Dette er et vigtigt skridt fremad og en stor præstation for E4D. Dette betyder at vi nu har den første model, med det nye flight model design, fuldt funktionel. Tilmed nærmer E4D flight-modellen (den første model til rummet) sig færdiggørelsen.

DAC ser en stigning i interesse fra flere af de nye private kommercielle rumfart selskaber på, ikke kun træningsudstyr, men og andet DAC medicinsk overvågnings udstyr.

Vores nye FERGO ergometer på ISS er ny, siden oktober 2023, blevet brugt i total >364 timer, med et dagligt gennemsnit på 1,1 time/dag uden betydelige problemer. På det seneste er brugen af FERGO steget til over 2 timer/dag grundet to ekstra Starliner besætningsmedlemmer og brug fra Russisk besætning, imens deres eget Velo-træningsudstyr var ude af funktion. Dette viser hvor pålideligheden på DAC FERGO udstyret, der sidste år erstattede det gamle CEVIS-ergometer på ISS.

I løbet af det første halve år, har DAC bevæget sig godt fremad på dets Wearable EDF-projekt CUIIS og ABITS, så vel som, opstartet fundamentet for arbejdet på Gaintex projektet.

I første halvdelen af 2024 bestod DAC igen vores kvalitets audit, som er virksomhedens AS/EN9100 standard rev. D kvalitetskontrol system godkendt af Bureau Veritas.

Forventninger til regnskabsåret

Forventningerne til årets omsætning og indtjening, som angivet i DAC’s 2023 Årsrapport, fastholdes:

En omsætning i niveauet DKK 22-24 mio.; og

En driftsindtjening (EBITDA) i niveauet DKK 2-3 mio,

Halvårsrapporten kan findes på DAC’s hjemmeside her fra den 26. august 2024:

https://www.danishaerospace.com/da/investor-relations/annual-reports

Vedhæftet:

Bilag 1 – Nøgletal - Halvårs rapport 2024

Bilag 2 – Egenkapitalopgørelse - Halvårs rapport 2024

Bilag 3 – Pengestrømsopgørelse - Halvårs rapport 2024

Kontakt venligst nedenstående, for yderligere oplysninger:

Danish Aerospace Company A/S:

Bestyrelsesformand Niels Heering

Mobil: +45 40 17 75 31

Thomas A.E. Andersen, CEO

Mobil: +45 40 29 41 62

Mail: ta@danishaerospace.com

www.DanishAerospace.com

Certified Adviser:

Baker Tilly Corporate Finance P/S

(CVR-nr. 40073310)

Poul Bundgaards Vej 1

DK-2500 Valby

Tlf.: +45 33 45 10 00

www.bakertilly.dk

Om Danish Aerospace Company A/S:

Danish Aerospace Company er en højteknologisk virksomhed, der arbejder med avanceret medicinsk udstyr, og andre tekniske områder, primært inden for rumfart og andre ekstreme miljøer.

Selskabets produkter er baseret på mange års specialiseret forskning og udvikling. Dette består i design, integration og anvendelse af såvel nye som etablerede medicinske teknologier til de udfordringer og anderledes betingelser, der findes i rummets vægtløshed. Disse produkter er med til at bringe teknologien fra rumfart, og erfaring fra ophold i rummet, ned på Jorden til gavn for almindelige mennesker.

Danish Aerospace Company beskæftiger ingeniører og teknikere indenfor både mekanik, elektronik og software der leverer avancerede tekniske produkter og teknisk service til vores kunder. De specialiserer sig i kundespecifikke design, udvikling, produktion, certificering, vedligeholdelse, afprøvning og drift af medicinsk udstyr til bemandet rumfart og andre ekstreme miljøer. Til dato er omkring 3,2 ton af firmaets udstyr blevet sendt i rummet.

Firmaets kvalitetssystem er certificeret i henhold til BS EN ISO 9001:2015, BS EN 9100:2018 teknisk ækvivalent med AS9100D, som er den anerkendte standard på området.

www.DanishAerospace.com

Bilag 1 - Nøgletal - Halvårs rapport 2024

1/1-2024 -

30/6-2024



1/1-2023 -

30/6-2023*



Nettoomsætning 9.563.144 9.919.857 Bruttoresultat 6.461.553 7.588.202 Andre driftsindtægter 610.643 1.162.276 Resultat før afskrivninger/EBITDA -1.652.134 -418.221 Driftsresultat -1.925.308 -800.351 Netto finansielle poster -350.354 -205.657 Resultat for perioden -1.902.003 -1.002.340 Aktiver 31.986.169 42.323.456 Egenkapital 9.969.711 20.425.059



Aktie nøgletal

Indtjening pr. aktie (DKK)

Total antal aktier

Antal aktier (gns.)

Ultimo aktiekurs (DKK)





-0,17

10.908.330

10.908.330

2,9





-0,09

10.908.330

10.908.330

3,9

*) Sammenlignelige tal for perioden 1/1-2023 - 30/06-2023 er ikke korrigeret for væsentlige fejl i foregående år som omtalt i selskabets årsrapport for 2023.

Bilag 2 - Egenkapitalopgørelse - Halvårs rapport 2024





Selskabskapital Reserve for udviklings-omkostninger



Overført resultat



Total DKK DKK DKK DKK Egenkapital 1. januar 1.090.833 2.031.683 8.929.259 12.051.775 Udviklingsomkostninger for perioden

Af- og nedskrivninger for perioden 0

0 437.227

-29.154 -437.227

29.154 0

0 Valutakursregulering udenlandske enheder 0 0 -180.061 -180.061 Resultat for perioden 0 0 -1.902.003 -1.902.003



Egenkapital pr. 30. juni



1.090.833



2.439.756



6.439.122



9.969.711

Bilag 3 - Pengestrømsopgørelse - Halvårsrapport 2024

1/1-2024 - 1/1-2023 - 6/30-2024 6/30-2023* DKK DKK



Periodens resultat



-1.902.003



-1.002.340 Reguleringer 249.869 584.118 Ændring i driftskapital



-2.708.533 -7.591.999

Pengestrømme fra drift før finansielle poster

-1.056.399

-8.010.221

Renteindbetalinger og lignende

165.477

65.997 Renteudbetalinger og lignende -621.564 -394.717

Pengestrømme fra ordinær drift

600.312

-8.338.941



Køb af immaterielle anlægsaktiver



-686.580



-659.089 Køb ad materielle anlægsaktiver -18.209 -19.300



Pengestrømme fra investeringsaktiviteter



-704.789



-678.389



Optagelse af gæld til kreditinstitutter



428.601



9.038.206 Udlån til tilknyttede virksomheder -357.839 -89.458



Pengestrømme fra finansieringsaktivitet



70.762



8.948.748



Ændring i likvider



-33.715



-68.582



Likvider 1. januar



83.506



106.433



Likvider 30. juni



49.791



37.851

*) Sammenlignelige tal for 30/06-2023 er ikke korrigeret for væsentlige fejl i foregående år som omtalt i selskabets årsrapport for 2023.

Vedhæftet fil