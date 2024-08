Bunzl Nettoyage et Hygiène met la barre encore plus haut avec la certification CIMS Expert

Cette certification prestigieuse souligne l’engagement continu envers une expertise de pointe dans le secteur



BURLINGTON, Ontario, 27 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bunzl Nettoyage et Hygiène a annoncé aujourd’hui son investissement dans l’obtention de la certification en tant qu’Expert ISSA Cleaning Industry Management Standard (CIMS) pour tous ses professionnels de la vente. CIMS est la norme d’excellence la plus reconnue dans le secteur et cette étape importante renforce la position de Bunzl en tant que leader dans le domaine du nettoyage et de l’hygiène.

CIMS-Advanced de GBAC est une certification complète qui définit le cadre permettant aux fournisseurs de services de nettoyage de développer et de mettre en œuvre une approche qualité axée sur le client, du programme de nettoyage et de la gestion des installations. Il s’agit de la première norme de gestion consensuelle qui décrit les caractéristiques mondialement acceptées nécessaires à la réussite d’une organisation spécialisée en nettoyage.

« Avec la certification CIMS Expert, Bunzl Nettoyage et Hygiène a acquis un net avantage concurrentiel en donnant à ses gestionnaires de comptes, ses directeurs et ses représentants commerciaux les moyens de mieux soutenir leurs clients », déclare Brant Insero, directeur général de l’éducation mondiale de l’ISSA. « Nous sommes reconnaissants de notre partenariat avec Bunzl Nettoyage et Hygiène, qui continue d’être un chef de file de l’industrie en changeant la façon dont le monde voit le nettoyage ».

La certification CIMS exige des équipes qu’elles satisfassent à une liste de critères dans des domaines clés, notamment les systèmes de qualité, la prestation de services, la santé et la sécurité. Cette certification permet aux professionnels de la vente de Bunzl Nettoyage et Hygiène d’acquérir les outils et les connaissances nécessaires pour aider les équipes de nettoyage professionnel à atteindre, dépasser et maintenir les normes de nettoyage établies pour protéger le bien-être des installations et de leurs occupants.

Bunzl est convaincue que l’expertise acquise grâce à cette certification permettra à ses professionnels de la vente expérimentés d’aider les clients à atteindre des niveaux encore plus élevés de propreté et de satisfaction de la part des occupants des bâtiments.

« Nous sommes enthousiasmés de notre investissement dans la certification CIMS Expert en raison de la valeur qu’elle apporte à nos clients », déclare Brock Tully, vice-président principal de Bunzl Nettoyage et Hygiène. « Avec la quantité d’informations disponibles, il peut être difficile pour eux de trouver les bonnes réponses. Les outils et les connaissances fournis par cette certification permettent à nos professionnels de la vente d’être la source de vérité pour tous les besoins de nos clients en matière de nettoyage et d’hygiène ».

Pour plus d’informations sur Bunzl Nettoyage et Hygiène, visitez le site bunzlch.ca.

Visitez le site cims.issa.com/certification-overview/ pour en savoir plus sur la certification CIMS.

À propos de Bunzl Canada

Bunzl Canada Inc. (bunzlcanada.ca) fournit les produits et équipements de nettoyage et d’hygiène, les emballages alimentaires et de vente au détail, les produits de sécurité et les fournitures industrielles permettant à plus de 45 000 entreprises canadiennes de faire des affaires de manière optimale, chaque jour. La société apporte à ses clients l’avantage d’un approvisionnement mondial, d’une innovation de produits et d’une présence nationale, combinés à un service local réactif et à une expertise approfondie de la catégorie. Bunzl Canada, Inc. est une division de Bunzl Distribution USA, LLC.

À propos de Bunzl Distribution

Bunzl Distribution USA, LLC (bunzldistribution.com), dont le siège se trouve à St. Louis (Mo.), est la plus grande division de Bunzl plc, un groupe international de distribution et d’externalisation basé à Londres. Avec plus de 100 centres de distribution aux États-Unis, au Canada, au Mexique et dans les Caraïbes, Bunzl fournit une large gamme de produits aux entreprises de transformation alimentaire, aux supermarchés, aux détaillants, aux magasins de proximité et à d’autres utilisateurs.

Une photo accompagnant cette annonce est disponible à l’adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/e0665b7c-7cc1-4e24-b4c8-fddf85442f99