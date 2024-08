Supremex annonce la publication de son premier rapport sur l'environnement, le social et la gouvernance

MONTRÉAL, 27 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Supremex inc. (« Supremex » ou la « Société ») (TSX : SXP), un chef de file nord‑américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor, annonce aujourd’hui la publication de son premier rapport sur l’environnement, le social et la gouvernance (« ESG »).

Ce rapport ESG couvre les activités de l'exercice clos le 31 décembre 2023. Il souligne l'engagement de la Société à comprendre toute l’étendue de son impact sur l'environnement et la société avant d'établir des objectifs fondés sur la science.

Ainsi, Supremex a concentré ses efforts en 2023 sur la constitution d'un comité ESG composé d’employés de l'ensemble de la Société, sur la collecte d'informations pertinentes auprès de chaque secteur d’activité, sur l'analyse des exigences des parties prenantes et sur l'élaboration d'une stratégie visant à créer de la valeur tout au long du processus ESG.

Le rapport ESG résume les progrès réalisés dans trois domaines clés :

Environnement



Nous décrivons nos démarches pour mesurer notre empreinte carbone, gérer les ressources et promouvoir des pratiques respectueuses de l’environnement.



Social



Nous soulignons les initiatives qui favorisent le bien-être des employés, la diversité, l’engagement communautaire et la gestion éthique de la chaîne d’approvisionnement.



Gouvernance



Nous discutons des structures de gouvernance, de l’efficacité du conseil d’administration, de la gestion des risques et de l’harmonisation avec les intérêts des parties prenantes.

« En tant que gardiens de l’environnement, citoyens corporatifs responsables et partisans d’un changement positif, nous reconnaissons le rôle essentiel que joue l’ESG dans le façonnement de notre avenir », a déclaré Stewart Emerson, président et chef de la direction de Supremex. « Une compréhension plus approfondie de notre impact dans ces domaines permettra à Supremex de mettre en œuvre des pratiques et des initiatives ciblées en matière de développement durable qui auront un effet positif significatif sur l'environnement, nos employés et les communautés locales. Dédiés à la transparence et à l’imputabilité, nous sommes impatients de faire part de nos progrès ESG au fur et à mesure que nous poursuivons notre parcours. »

Le rapport ESG complet peut être consulté à l'adresse : https://fr.supremex.com/rapport-esg/

À propos de Supremex

Supremex est un chef de file nord-américain dans la fabrication et la distribution d’enveloppes ainsi qu’un fournisseur de solutions d’emballage en plein essor. Supremex compte dix installations manufacturières réparties dans quatre provinces au Canada et cinq installations manufacturières dans trois états aux États-Unis, et emploie plus de 900 personnes. Avec une présence grandissante, Supremex peut fabriquer et distribuer efficacement des produits d’enveloppe et d’emballage qui répondent aux exigences de grandes sociétés nationales et multinationales, d’entreprises de publipostage, de distributeurs, d’organismes publics, de PME et de fournisseurs de solutions.

Pour plus d’information, visitez www.supremex.com .