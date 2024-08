Viridien livre la phase 2 de son étude de stockage de CO2 dans le Golfe du Mexique afin de soutenir les prochaines mises aux enchères de blocs

Viridien livre la phase 2 de son étude de stockage de CO 2 dans le Golfe du Mexique afin de soutenir les prochaines mises aux enchères de blocs

Paris, France – le 28 août 2024

Viridien a livré la phase 2 de son étude GeoVerse™ dédiée à l’évaluation des sites potentiels de stockage de dioxyde de carbone dans le Golfe du Mexique, faisant suite à la livraison réussie de la phase 1 l'année dernière. Le produit final complète les données sismiques multi-clients de Viridien pour fournir une couverture totale de données du sous-sol dans les eaux peu profondes et les zones côtières du Golfe du Mexique américain. Sa livraison va permettre d'accélérer le processus de sélection des zones à fort potentiel proposées dans le cadre de la mise aux enchères de blocs lancée par le Texas General Land Office et le School Land Board pour plusieurs concessions dédiées à la séquestration du carbone.

Les deux phases de l'étude sont disponibles sous licence dès maintenant. Le produit complet fournit un ensemble unique et intégré de cartes pour une évaluation interactive compatible avec ArcGIS. Il inclue aussi des données de puits numérisées et des données sismiques existantes recompilées couvrant l'attrayante plateforme d’eaux peu profondes du Golfe du Mexique où plusieurs aquifères de grande échelle sont présents.

Dechun Lin, EVP, Earth Data, Viridien, a déclaré : « Cette nouvelle étude du Golfe du Mexique est située sur une zone d'intérêt clé pour l'industrie CCUS où un certain nombre de licences ont déjà été offertes pour le stockage de CO 2 et de nouvelles mises aux enchères de blocs sont à venir. A travers notre portefeuille croissant d'études de ce type dans les régions les plus prometteuses du monde, nous aidons à relever le défi global de l'industrie afin d’accélérer le marché CCUS grâce à nos données souterraines, à notre science des données et à notre expertise en géosciences. Viridien s'engage à aider les opérateurs à identifier les zones les plus prometteuses en proposant une approche robuste et cohérente à l'échelle mondiale pour l'évaluation des sites de stockage de carbone ».

