Marktstudie: Mehr als 60 % der Finanzführungskräfte in der DACH-Region sagen, dass veraltete Abschlussprozesse zu Mitarbeiterfluktuation führen

MÜNCHEN, Aug. 28, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FloQast, eine Accounting Automation Plattform von Accountants für Accountants, veröffentlicht heute die Ergebnisse einer neuen Marktstudie mit dem Titel: Die Rolle von Finanzautomatisierung bei der Reduzierung von Stress und der Talentbindung in der DACH-Region. Die Umfrage untersucht den Stand der Automatisierung und Digitalisierung in Finanz- und Buchhaltungsteams in Deutschland, Österreich und der Schweiz (DACH) und offenbart wichtige Erkenntnisse zu den Herausforderungen und Chancen, denen Finanzprofis gegenüberstehen.



Die Umfrage wurde in Zusammenarbeit mit Vogel Research (Vogel Communications Group GmbH & Co. KG) unter mehr als 420 CFOs, Leitern der Buchhaltung und anderen Entscheidern aus Finanz- und Accountingabteilungen mit mindestens fünf Mitarbeitern durchgeführt. Die Ergebnisse zeigten eindeutige Trends in Bezug auf Stress, hohe Arbeitsbelastung und Mitarbeiterfluktuation.

Wichtige Erkenntnisse umfassen:

Hohe Arbeitsbelastung fordert ihren Tribut: Unternehmen in der Region verzeichnen eine erhebliche Mitarbeiterfluktuation in den Finanzteams aufgrund von Stress und Überlastung. Tatsächlich geben 50 % der befragten Mitarbeiter an, dass Stress und Überlastung die Gründe für ihren Austritt aus dem Job sind.

Die Umfrage zeigte jedoch auch positive Entwicklungen darin, wie einige Unternehmen diese Herausforderungen angehen:

Wachsende Nutzung von Automatisierungstools: Mehr als 50 % der Unternehmen in der Region setzen Automatisierung ein, um die Effizienz zu steigern und die Mitarbeiterzufriedenheit zu erhöhen.

„Der Accounting Sektor in der DACH-Region ist stark belastet von hohen Arbeitsanforderungen und Stress. Organisationen, die keine Automatisierung zur Förderung der finanziellen Transformation einsetzen, riskieren, in einem sehr wettbewerbsintensiven Markt zurückzufallen”, sagte Adam Zoucha, Senior Vice President of International Sales bei FloQast. „Manuelle Workflows, die nur spezifische Bedürfnisse adressieren, bringen keine echte Veränderung. Ein ganzheitlicher Ansatz, der Künstliche Intelligenz und Automatisierung nutzt, kann hingegen die Arbeitslast verringern, die Zufriedenheit der Mitarbeiter steigern und Accounting- sowie Finanzteams als wertvolle strategische Ressourcen innerhalb der Organisation etablieren.”

Weitere Ergebnisse zu der Marktstudie finden Sie in einem eBook mit detaillierteren Umfrageergebnissen hier. Mehr über die Entwicklung und Ergebnisse der Umfrage erfahren Sie auf unserem Blog .

Über FloQast

FloQast, eine Accounting Automation Plattform, die von Wirtschaftsprüfern und Buchhaltern entwickelt wurde, ermöglicht es Organisationen, eine Vielzahl von Finanz- und Buchhaltungsprozessen zu automatisieren. Mehr als 2.800 Accounting-Teams weltweit, darunter bekannte Namen wie GetYourGuide, Centogene, Emma und Zoom, vertrauen bereits auf FloQast. Mit FloQast können Teams ihre Arbeitsweise grundlegend verbessern, indem sie das Abschlussmanagement, Kontenabstimmungen, manuelle Buchhaltungsvorgänge und Compliance-Aufgaben automatisieren. Mit FloQast können Teams die neuesten Fortschritte in der KI-Technologie nutzen, um Aspekte des Abschlusses zu verwalten, ihre Compliance-Kontrollen optimieren, auditbereit zu bleiben und die Genauigkeit, Sichtbarkeit und Zusammenarbeit insgesamt zu verbessern. FloQast wird auf allen Bewertungsportalen durchweg als Nummer 1 bewertet. Erfahren Sie mehr auf FloQast.com/de .