Fynske Bank fortsætter flot vækst

Selskabsmeddelelse nr. 2024/09

Fynske Bank kommer ud af årets første seks måneder med det næstbedste halvårsregnskab nogensinde. Det skyldes blandt andet flot vækst i bankens ind- og udlån og depotværdier på knap to milliarder kroner. Samtidig er der investeret markant i fremtiden, og administrerende direktør Henning Dam ser frem til, at investeringerne slår fuldt igennem.

Fynske Bank kan i dag præsentere et halvårsregnskab, der viser et overskud på 88,3 millioner kroner før skat.

Et resultat, som administrerende direktør Henning Dam kalder både positivt og tilfredsstillende, ikke mindst set i lyset af, at banken har investeret massivt i fremtiden ved at øge omkostningerne til personale, indretning, ombygninger, systemer og markedsføring. Heriblandt en ny filial i Aarhus, som åbnede den 1. september 2023.

Henning Dam hæfter sig især ved, at både indlån og udlån fortsat udvikler sig meget positivt. Bankens udlån er øget med 13 procent i forhold til samme periode sidste år, hvilket er stærkt medvirkende til, at netto renteindtægter er vokset med 19,5 procent, når man sammenligner første halvår af 2024 med de første seks måneder af 2023. Væksten i udlån kommer både fra privat- og erhvervskunder.

I samme periode er Fynske Banks indlån steget med 9 procent.

Vi er meget tilfredse med, at vores indlån, udlån og depotværdier er vokset markant og konstant over en længere periode. Det er nøglen til at bringe banken derhen, hvor vi gerne vil være, siger administrerende direktør Henning Dam.

Markante investeringer

Fynske Bank er på en ambitiøs vækstrejse, og halvårsregnskabet er det næstbedste i bankens historie kun overgået af sidste års rekordregnskab på 97,4 millioner kroner for årets første seks måneder.

Når resultatet for første halvdel af 2024 ikke når helt samme højde, skyldes det blandt andet, at Fynske Bank har øget omkostningerne med 24,6 procent for at kunne indfri sine ambitioner om at vækste og blive det foretrukne pengeinstitut på bankens markedsplads.

Antallet af fuldtidsstillinger er øget med 29 sammenlignet med første halvår af 2023, og alle fagområder er blevet styrket.

Jeg opfatter regnskabet meget positivt, for vi er præcis, hvor vi skal være. Vi har investeret massivt i bankens udvikling, og vi står nu, hvor man kunne forvente, at vi ville være. Vi øger helt bevidst omkostningerne ved at investere i nye medarbejdere, teknologi, indretning og markedsføring, siger Henning Dam.

Tre-fire-års plan

Investeringerne i fremtiden kommer samtidig med, at flere udefrakommende faktorer også påvirker regnskabet.

Renter og marginaler er faldet, konkurrencesituationen er øget, og vi ser en tilbageholdende ejendomssektor.

Elementer, der alle er med til at øge behovet for yderligere vækst, siger Henning Dam.

Vi har alle komponenter til at lykkes, og vores forretningsmodel er stærk. Vi er på en afgrænset geografisk markedsplads, hvor vi er på hjemmebane. Vi ser en fin vækst. Vi skal dog ikke lykkes fuldt ud hverken i dag eller i morgen, men vi arbejder stadig ud fra en tre-fire-års-plan. Samtidig har vi Fonden for Fynske Bank, som med sine donationer understøtter vores forretning og giver tilbage til lokalsamfundet, siger Henning Dam.

Fynske Bank fastholder forventningerne til årets resultat på 140-170 millioner kroner.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Henning Dam, tlf. 62176500 eller 23437425.





Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S

Vedhæftede filer