Les communautés de l'Est du Canada et des Maritimes bénéficient des innovations d'Intrado en matière de service 911 hébergé

MONTRÉAL, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Intrado vie et sécurité (“Intrado”), un leader mondial en services de communication d'urgence et en solutions de bout en bout, a annoncé aujourd'hui que VIPER en tant que service (VaaS), une plateforme de gestion d'appels 911 de nouvelle génération (NG911), est désormais disponible dans l'Est du Canada et les Maritimes. Les centres d’urgence 911 et les réseaux 911 de la région peuvent désormais tirer parti de l'expertise d'Intrado en matière technologie de sécurité publique, prouvée depuis plus de 45 ans aux États-Unis, en déployant VaaS pour mieux se préparer et répondre aux incidents de sécurité publique.



Intrado aide les centres d’urgence 911 et les municipalités du monde entier à adopter la technologie 911 la plus innovante et à se préparer à la conformité réglementaire, tant aujourd'hui qu'à l'avenir. En collaboration avec plusieurs municipalités de la province de Québec, y compris des secteur clés à Montréal et à Québec, Intrado déploie des technologies et services salvateurs qui transformeront les opérations de réponse d'urgence. Les solutions de sécurité publique d'Intrado amélioreront les résultats du 911 pour plus de 400 000 citoyens et 10 centres d’urgence 911 dans les villes de Terrebonne, Blainville, Lévis et Repentigny. Ces quatre municipalités canadiennes, ainsi que la Régie intermunicipale de police Thérèse-De Blainville (RIPTB), ont investi collectivement dans la technologie NG911 pour bénéficier à leurs communautés. Cela comprend le déploiement de VaaS d'Intrado pour soutenir la priorisation, la réponse et la gestion des appels 911.

Intrado VaaS offre une interface opérateur bilingue (français et anglais), ainsi qu'une série de fonctionnalités pour améliorer et rationaliser les opérations des centres d’urgence 911 canadiens. L'interface utilisateur basée sur navigateur, Power 911 Web, permet aux opérateurs des centres d’urgence 911 de se connecter de n'importe où. VaaS est conforme aux normes NENA i3v3 et aux exigences du réseau IP des services d'urgence (ESInet) de Bell Canada. La solution est géo-redondante – hébergée dans plusieurs sites géographiques différents au Canada – permettant à un centre de données de prendre en charge les opérations d'un autre sans perdre d'informations critiques ou de contact avec les appelants.

« Il est essentiel, dans les situations d'urgence, de fournir autant d'informations que possible aux centres d’urgence 911 et aux premiers répondants. Cependant, il est également essentiel d'équiper les opérateurs du 911 d'outils leur permettant de déterminer et d'exécuter la meilleure plan action possible avec un minimum d'informations », a déclaré Jaz Lin, chef de produit chez Intrado. « Nous sommes fiers de soutenir l'Est du Canada et ses citoyens en fournissant une solution technologique éprouvée qui facilite à la fois le déploiement rapide des agences d'intervention les plus appropriées et garantit que les personnes dans le besoin sont rapidement aidées, quel que soit leur lieu ou leur environnement – que ce soit au travail, à la maison ou en public. »

Pour en savoir plus sur Intrado VaaS, visitez https://www.intrado.com/psap-solutions/viper-hosted.

À propos d'Intrado

Intrado est le partenaire essentiel de ceux qui s'engagent à sauver des vies et à protéger les communautés partout dans le monde. En tant que premier fournisseur mondial de solutions d'intervention d'urgence de confiance, Intrado améliore les résultats de la sécurité publique en connectant les secours à ceux qui en ont besoin. L'entreprise allie l'intelligence traditionnelle, la technologie moderne et des personnes passionnées pour créer des solutions de bout en bout qui sont innovantes, résilientes, intuitives et perspicaces. Pour plus d'informations, visitez www.intrado.com.

Contact

Andrew Rotheram

arotheram@intrado.com

720-370-6999