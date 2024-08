Étude de marché : plus de 60 % des cadres financiers en Allemagne, en Autriche et en Suisse déclarent que des processus de clôture obsolètes sont à l’origine du turnover du personnel

MUNICH, 28 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- FloQast, une plateforme d’automatisation de la comptabilité développée par des comptables pour des comptables, a publié aujourd’hui les résultats d’une nouvelle étude de marché intitulée : Le rôle de l’automatisation financière dans la réduction du stress et la rétention des talents dans la région DACH. L’enquête examine l’état de l’automatisation et de la numérisation dans les équipes financières et comptables en Allemagne, en Autriche et en Suisse (région « DACH ») et révèle d’importantes informations sur les défis et les opportunités auxquels sont confrontés les professionnels de la finance.



L’enquête a été menée en collaboration avec Vogel Research (Vogel Communications Group GmbH & Co. KG) auprès de plus de 420 directeurs financiers, responsables de la comptabilité et autres décideurs des services financiers et comptables employant au moins cinq personnes. Les résultats indiquent des tendances claires en termes de stress, de charge de travail élevée et de turnover du personnel.

En voici les principales conclusions :

La charge de travail élevée a des répercussions négatives : les entreprises de la région enregistrent un turnover important au sein des équipes financières en raison du stress et de la surcharge de travail. En effet, 50 % des employés interrogés déclarent que le stress et la surcharge de travail sont les raisons de leur départ.

les entreprises de la région enregistrent un turnover important au sein des équipes financières en raison du stress et de la surcharge de travail. En effet, 50 % des employés interrogés déclarent que le stress et la surcharge de travail sont les raisons de leur départ. Les entreprises recrutent difficilement : ces facteurs pourraient réduire le vivier de talents dans les domaines de la comptabilité et de la finance, 65 % des entreprises déclarant peiner à recruter du personnel qualifié. Soixante-sept pour cent des entreprises font état d’une forte demande de spécialistes de l’analyse financière et de l’interprétation des données dans les divisions financières.

ces facteurs pourraient réduire le vivier de talents dans les domaines de la comptabilité et de la finance, 65 % des entreprises déclarant peiner à recruter du personnel qualifié. Soixante-sept pour cent des entreprises font état d’une forte demande de spécialistes de l’analyse financière et de l’interprétation des données dans les divisions financières. La clôture est à la source du problème : pour 60 % des professionnels de la finance, les processus de clôture manuels et obsolètes sont à l’origine du stress et de la surcharge de travail.



Cependant, l’enquête a également révélé des évolutions positives dans la manière dont certaines entreprises abordent ces défis :

L’utilisation croissante d’outils d’automatisation : plus de 50 % des entreprises de la région adoptent l’automatisation afin de gagner en efficacité et d’accroître la satisfaction des employés.

plus de 50 % des entreprises de la région adoptent l’automatisation afin de gagner en efficacité et d’accroître la satisfaction des employés. L’exploration de l’intégration de l’IA : 60 % des entreprises dans la région DACH travaillent activement sur des projets d’IA afin d’améliorer encore leurs processus financiers.

« Les exigences de travail élevées et le stress pèsent lourdement sur le secteur de la comptabilité dans la région DACH. Les organisations qui n’intègrent pas des processus d’automatisation pour favoriser la transformation financière risquent de perdre du terrain sur un marché très concurrentiel », a déclaré Adam Zoucha, Vice-Président principal des ventes internationales chez FloQast. « Les flux de travail manuels, qui ne répondent qu’à des besoins particuliers, n’apportent pas de véritables changements. En revanche, une approche holistique qui fait appel à l’intelligence artificielle et à l’automatisation peut réduire la charge de travail, améliorer la satisfaction des employés et transformer les équipes comptables et financières en ressources stratégiques précieuses au sein de l’organisation ».

Vous trouverez d’autres conclusions de l’étude de marché dans un e-book présentant des résultats d’enquête plus détaillés ici. Pour en savoir plus sur le développement et les résultats de l’enquête, consultez notre blog.

