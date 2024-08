Viridien remporte un contrat pour la fourniture de 30 000 nodes WiNG de la marque Sercel à DMT

Paris, France – le 29 août 2024

Viridien a annoncé aujourd'hui que sa division Sensing & Monitoring, commercialisée sous la marque Sercel, a vendu et livré un total de 30 000 nodes sismiques terrestres WiNG à DMT GmbH & Co. KG, un groupe mondial de services d'ingénierie et de conseil dont le siège se trouve à Essen, en Allemagne. Les nodes WiNG, innovants et hautement efficaces, seront déployés par DMT dans le cadre d'une campagne d'études sismiques à grande échelle prévue dans les zones urbaines afin de découvrir des ressources énergétiques, notamment géothermiques.

Doté du capteur numérique MEMS (systèmes micro-électromécaniques) ultrasensible à large bande de fréquences QuietSeis®, le node WiNG de Sercel offre une qualité de données optimale pour une imagerie du sous-sol exceptionnelle. Grâce à la technologie Pathfinder, déjà éprouvée sur le terrain, qui permet de gérer la transmission de données, l'équipe peut visualiser et surveiller l'ensemble de l'acquisition en temps réel, assurant ainsi un contrôle qualité des opérations des plus complets et des plus efficaces.

Jérôme Denigot, EVP, Sensing & Monitoring, Viridien, a déclaré : « Nous sommes ravis que DMT ait choisi notre solution Sercel WiNG de nouvelle génération pour garantir la livraison des données sismiques les plus précises qui permettront de relever les défis énergétiques d'aujourd'hui et de demain. En choisissant nos nodes WiNG, DMT s'associe à un fournisseur de technologies avancées qui s'engage à fournir à ses clients les solutions les plus innovantes, les plus fiables et les plus durables pour une utilisation dans toutes les conditions. »

