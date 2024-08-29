Avance Clinical 荣获 2024 年 Frost & Sullivan 全球生物科技 CRO 卓越奖

阿德莱德，澳大利亚 / 维克森林，北卡罗来纳州, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- 作为一家全球领先的 CRO，Avance Clinical 专注于生物科技领域的临床试验，荣获了著名的 2024 年 Frost & Sullivan 最佳实践客户价值领导力全球生物科技 CRO 卓越奖。



Avance Clinical 首席执行官 Yvonne Lungershausen 对于 Frost & Sullivan 授予的这一全球奖项表达了衷心的感谢，并表示这一荣誉表彰了 Avance Clinical 全球团队所有成员在协作推动客户药物研发进程中的不懈努力。

她表示：“我们针对生物科技客户的临床研究推进方法彰显灵活、高度整合和以客户为中心的特点，在这个常常依赖‘一刀切’模式的行业中显得尤为突出。”

Frost & Sullivan 是全球公认的权威机构，专注于甄别和嘉奖在卓越领导力、创新与增长方面表现突出的公司。

根据 Frost & Sullivan 的评述：“这些公司恪守创新精神，致力于推出全新产品、解决方案和服务，以满足日新月异的客户需求，从而巩固其行业领导地位。 通过以战略性方式扩展产品组合，这些领先企业推动了整个市场的进步。 推动创新与增长是一项极具挑战性的任务，在战略要务迫使变革的当下尤为显著，如颠覆性技术的出现、价值链的压缩、行业的融合，以及新兴商业模式的崛起。

在当前背景下，Avance Clinical 的这一荣誉象征着一个更为辉煌的成就。”

获奖报告指出，总部设在澳大利亚阿德莱德的 Avance Clinical 现已跻身全球顶级 CRO 之列，掌握着全球公认的权威数据，可助力全球生物科技公司完成一流临床试验。

该报告称：“本公司专注于生物科技领域，凭借在 250 多种治疗适应症中的丰富临床研究经验，致力于为客户提供量身定制的服务，以满足生物科技研发动态需求。”

报告还特别强调了 Avance Clinical 在若干领域的卓越专业能力，包括细胞与基因疗法、中枢神经系统 (CNS) 、皮肤病学、内分泌学、传染病、肿瘤学、眼科学、罕见疾病与孤儿药物，以及呼吸系统和过敏适应症。 整体而言，该公司拥有一支由 330 余名临床与监管专家组成的世界级团队，在澳大利亚、新西兰、亚洲和北美开展高质量临床试验，为全球生物科技公司提供卓越服务。

Frost & Sullivan 还指出：“该公司采用了扁平化的组织结构，确保客户能够直接与领导团队沟通，这种方式有效地促进了药物开发全过程中的持续合作。”

报告显示，该公司在项目管理方面采取了独特的方法，为每个项目提供专门的监督。这种个性化的管理方式不仅显著提高了客户满意度，还实现了令人瞩目的客户保留率。

Frost & Sullivan 表示，Avance Clinical 为各生物科技公司提供了一个强有力的商业案例。 特别值得注意的是，他们研究发现，“有超过 50% 的生物科技公司会在整个临床项目中与不止一个 CRO 合作，这种做法往往导致流程不够简化，进而增加项目成本，延误进度，带来知识/数据转移方面的挑战。”

全球研究主管 Unmesh Lal 表示：“与大型跨国 CRO 不同，Avance Clinical 采用了较为密切的方式，能够深入理解客户面临的挑战，从而提供灵活解决方案和切实可行的指导，确保其服务能够精准地适应生物科技研发领域的快速发展节奏。 因此，该公司凭借出色的敏捷性和响应速度，成为中小型生物科技公司的理想合作伙伴，能够有效满足这些客户的关键需求，这一点往往令竞争对手难以望其项背。”

获奖报告还指出：

内部监管事务： Avance Clinical 最引人注目的价值主张之一是其内部监管团队。该团队能够无缝融入生物科技客户的临床和项目交付操作中，旨在最大程度地减少延迟和代价高昂的错误（试验启动时间缩短多达 50%，成本降低多达 30%）。

Avance Clinical 最引人注目的价值主张之一是其内部监管团队。该团队能够无缝融入生物科技客户的临床和项目交付操作中，旨在最大程度地减少延迟和代价高昂的错误（试验启动时间缩短多达 50%，成本降低多达 30%）。 现场合作伙伴关系： Avance Clinical 持续通过战略性投资来巩固与临床试验地点的合作关系。这些试验地点能够承接从 I 期到 IV 期的各类临床试验，形成一个覆盖广泛的网络，涵盖超过 2000 个值得信赖的高质量临床试验站点，遍布澳大利亚、新西兰、美国、加拿大以及欧洲。

Avance Clinical 持续通过战略性投资来巩固与临床试验地点的合作关系。这些试验地点能够承接从 I 期到 IV 期的各类临床试验，形成一个覆盖广泛的网络，涵盖超过 2000 个值得信赖的高质量临床试验站点，遍布澳大利亚、新西兰、美国、加拿大以及欧洲。 先进技术： 除了推动公司内部广泛应用行业标准技术外，Avance Clinical 的技术与创新团队还不断探索和评估最新的技术解决方案，其中包括机器学习和人工智能 (AI) 应用，旨在支持全球系统优化整合。

除了推动公司内部广泛应用行业标准技术外，Avance Clinical 的技术与创新团队还不断探索和评估最新的技术解决方案，其中包括机器学习和人工智能 (AI) 应用，旨在支持全球系统优化整合。 全球化战略： 该公司采用独特的 GlobalReady 模式，从早期的临床前阶段到后期各个阶段，在全球范围内支持生物科技公司。通过与合适的临床站点紧密合作，该模式确保能触及最理想的患者群体。 GlobalReady 计划使不同区域之间的过渡和协调变得流畅无缝，让各生物科技公司能够充分发挥其在各大市场中的专业优势。

该公司采用独特的 GlobalReady 模式，从早期的临床前阶段到后期各个阶段，在全球范围内支持生物科技公司。通过与合适的临床站点紧密合作，该模式确保能触及最理想的患者群体。 GlobalReady 计划使不同区域之间的过渡和协调变得流畅无缝，让各生物科技公司能够充分发挥其在各大市场中的专业优势。 加速招募：Avance Clinical 拥有强大的网络资源，能够迅速完成可行性评估并加快启动活动的进程，从而显著缩短患者招募时间。 这种高效性反过来又缩短了该公司生物科技客户的整体项目时间线，从而确保了临床试验能更快完成和更高效执行，其中，研究启动时间甚至可以缩短至五到六周。



Frost & Sullivan 最佳实践研究分析师 Sama Suwal 表示，Avance Clinical 的全球网络为其客户提供了显著的优势。她指出：“Avance Clinical 采用全球化战略，通过有机扩展和合作伙伴关系，将业务拓展到新地区，从而更好地满足生物科技客户日益增长的全球需求......该公司不仅在美国和亚洲持续扩大其业务版图，还在欧洲巩固其 CRO 合作伙伴关系。”

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Avance Clinical 是澳大利亚、亚洲和北美最大的提供优质全方位服务的 CRO，为国际生物科技公司提供具有全球认可数据的高质量临床试验。 我们的客户是处于完成药物开发计划 I 期 至 III 期 的生物科技公司，他们需要快速、灵活、适应性强且以解决方案为导向的临床研究服务。

Frost & Sullivan 奖项

Avance Clinical 作为一家具有 30 余年历史的 CRO 公司，在过去四年中连续荣获 Frost & Sullivan 亚太地区 CRO 市场领导力奖 。

临床前到临床中后期

Avance Clinical 依托其经验丰富的 ClinicReady 团队，提供临床前咨询和监管服务。公司服务覆盖从临床前阶段咨询直至 III 期临床试验，同时拥有澳大利亚政府提供的高达 43.5% 的激励性补助，以及监管流程快速启动机制。

凭借覆盖超过 250 种适应症的丰富经验，该 CRO 能够提供世界一流的研究结果以及国际认可的高质量数据，同时符合 TGA、FDA 和 EMA 审查标准。