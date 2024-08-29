Avance Clinical 榮膺 2024 年 Frost & Sullivan 環球生物科技 CRO（受託研究機構）卓越獎

澳洲阿德萊德及北卡羅來納州威克森林, Aug. 29, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical 是專門為生物科技領域作臨床試驗的頂尖環球受託研究機構（CRO），贏得享負盛名的 2024 年 Frost & Sullivan 最佳實踐客戶價值領導力的環球生物科技 CRO 卓越獎。



Avance Clinical 行政總裁 Yvonne Lungershausen 為這個全球大獎向 Frost & Sullivan 作衷心致謝，並指出 Avance Clinical 整體團隊在全球各地同心協力，為客戶加速開發藥物的努力獲得認可。

她說：「在這個往往只採用一種通用模型的行業中，我們以靈活敏捷、客戶為主的綜合方法，為生物科技客戶推進臨床研究，顯然產生了迴響。」

Frost & Sullivan 為全球公認的權威機構，致力於識別和表揚那些展現出卓越領導能力、勇於創新和追求增長的公司。

據 Frost & Sullivan 表示：「這些公司創新和打造新的產品、解決方案和服務來滿足客戶不斷變化的需要，以鞏固其領導地位。 通過策略方式擴闊其產品組合，帶領公司在整體市場中處於領先地位。 推動創新和增長是一項艱鉅的任務，如今顛覆性技術、價值鏈壓縮、行業融合和嶄新商業模式等策略要務迫使企業要作出變革，令這項任務變得難上加難。」

「在這種環境下，對 Avance Clinical 給予讚譽堪稱更巨大的成就。」

得獎報告中指出，總部位於澳洲阿德萊德的 Avance Clinical 目前是一家頂尖的全球受託研究機構，為環球生物科技公司推進頂級的臨床試驗，並提供全球認可的數據。

報告稱：「該公司專注於生物科技領域，在 250 多種治療適應症方面具有豐富深入的臨床研究經驗，可提供滿足生物科技研發多變需要的客戶專屬服務。」

該報告亦強調，Avance Clinical 在細胞和基因療法、中樞神經系統（CNS）、皮膚病學、內分泌學、傳染病、腫瘤學、眼科、罕見疾病和孤兒藥（即治療罕見疾病的藥物），以及呼吸和過敏適應症方面擁有相當強大的專業知識。 整體而言，該公司達世界級水平的一流團隊，擁有超過 330 位臨床及監管專家，在澳洲、紐西蘭、亞洲及北美洲等地為國際生物科技公司提供優質的臨床試驗。

Frost & Sullivan 報告同時指出：「該公司扁平型的組織結構讓客戶有機會直接與領導團隊接觸，在藥物開發過程中能促進彼此間的持久合作。」

報告稱，該公司採取獨特的項目管理方式，每個項目皆以單獨形式作監管，令客戶的滿意程度相當高，留住客戶的比率令人刮目相看。

Frost & Sullivan 表示，Avance Clinical 為生物科技公司提供了一個充分可信的商業理據， 特別考慮到其研究「發現超過 50% 的生物科技公司在臨床項目中會與超過一間受託研究機構合作，導致這種較繁複的方式會增加項目成本、延誤，以及在知識 / 數據轉移時所面對的困難」。

環球研究總監 Unmesh Lal 說：「與大型跨國受託研究機構的不同之處，是這種緊密的方式令 Avance Clinical 可密切了解客戶所面對的困難，並向客戶提供靈活的解決方案和實踐指導，幫助以最佳的定位配合生物科技研發的迅速步伐。 因此，公司的靈活性及應變能力令它成為中小型生物科技公司理想的合作夥伴，解決競爭對手往往難以滿足的關鍵需要。」

得獎報告亦指出：

內部監管事務： Avance Clinical 最令人信服的其中一項價值主張是其內部監管團隊，該團隊能以無縫方式整合到其生物科技客戶的臨床及項目交付運作中，以盡量減低延遲和代價高昂的錯誤（將試驗啟動時間表縮短多達一半，並降低成本高達 30%）。

Avance Clinical 最令人信服的其中一項價值主張是其內部監管團隊，該團隊能以無縫方式整合到其生物科技客戶的臨床及項目交付運作中，以盡量減低延遲和代價高昂的錯誤（將試驗啟動時間表縮短多達一半，並降低成本高達 30%）。 地點合作夥伴關係： Avance Clinical 持續進行策略性投資，與能夠進行第一期至第四期臨床試驗的臨床研究中心建立牢固的關係，形成了一個由遍及澳洲、紐西蘭、美國、加拿大及歐洲等超過 2,000 間優質、信譽昭著的臨床試驗中心所組成的龐大網絡。

Avance Clinical 持續進行策略性投資，與能夠進行第一期至第四期臨床試驗的臨床研究中心建立牢固的關係，形成了一個由遍及澳洲、紐西蘭、美國、加拿大及歐洲等超過 2,000 間優質、信譽昭著的臨床試驗中心所組成的龐大網絡。 先進科技： 除了促進在全公司範圍內應用行業標準技術外，Avance Clinical 的科技與創新團隊還持續不斷發掘和審視最新的科技解決方案，當中包括機器學習和人工智能（AI）的應用，以支援全球系統的整合。

除了促進在全公司範圍內應用行業標準技術外，Avance Clinical 的科技與創新團隊還持續不斷發掘和審視最新的科技解決方案，當中包括機器學習和人工智能（AI）的應用，以支援全球系統的整合。 環球策略： 該公司獨一無二的 GlobalReady 模型，從早期的臨床前階段到後期階段，於全球為生物科技公司提供支援，善用恰當的地點關係接觸最合適的患者群體。 GlobalReady 計劃可實現地區之間的無縫過渡與協調，讓生物科技公司能在不同市場中利用其專業知識。

該公司獨一無二的 GlobalReady 模型，從早期的臨床前階段到後期階段，於全球為生物科技公司提供支援，善用恰當的地點關係接觸最合適的患者群體。 GlobalReady 計劃可實現地區之間的無縫過渡與協調，讓生物科技公司能在不同市場中利用其專業知識。 迅速招募：Avance Clinical 強大的網路有助迅速作可行性評估，並透過開啟活動快速推進，從而加快招募患者的速度。 這種效率意味著可為公司的生物科技客戶縮短整體的時間表，確保臨床試驗更快捷、更有效，當中包括加快五至六個星期的研究啟動期。



Frost & Sullivan 的最佳實踐研究分析員 Sama Suwal 表示，Avance Clinical 的全球網絡對其客戶而言是個明顯的優勢：「Avance Clinical 的全球化策略通過內生擴張和合作夥伴關係，將其業務擴展到新的地區，以更佳的方式滿足其生物科技客戶不斷增長的全球需要……該公司繼續在美國及亞洲擴展足跡，同時亦鞏固其在歐洲的受託研究機構合作夥伴關係。」

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Avance Clinical 是澳洲、亞洲和北美洲最具規模的優質全方位服務受託研究機構 (CRO) ，為國際生物科技公司提供優質的臨床試驗及全球認可的數據。 該公司的客戶是正處於完成藥物開發項目 第一階段 至 第三階段 的生物科技公司，這些項目需要快速、敏捷、適應性強的解決方案導向臨床研究服務。

Frost & Sullivan 獎項

Avance Clinical 過去四年榮獲 Frost & Sullivan 亞太區 CRO 市場領導力獎 ，在該地區提供受託研究機構服務超過 30 載。

臨床前期到中後期階段

Avance Clinical 憑藉其經驗豐富的 ClinicReady 團隊，及運用澳洲政府高達 43.5% 的激勵回饋金和快速啟動監管流程，提供從臨床前期諮詢到第三期臨床服務的臨床前期諮詢和監管服務。

憑藉對 250 多種適應症的經驗，該受託研究機構可為 TGA、FDA 和 EMA 審查提供世界上一流的結果及國際認可的優質數據。