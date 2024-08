WENDEL : Stahl renforce ses activités dans le domaine des revêtements destinés à l'emballage avec l'acquisition de WEILBURGER Graphics

COMMUNIQUÉ – 29 AOUT 2024

Stahl renforce ses activités dans le domaine des revêtements destinés à l'emballage avec l'acquisition de WEILBURGER Graphics

Stahl, leader mondial des revêtements de spécialité et des traitements pour matériaux souples, a convenu d'acquérir WEILBURGER Graphics GmbH, un fabricant allemand de premier plan spécialisé dans les vernis à base aqueuse et les vernis UV pour l'industrie des arts graphique et de l'emballage, sous réserve des approbations habituelles. Cette transaction renforce considérablement la position de la nouvelle division de revêtements d'emballage de Stahl et soutient sa stratégie visant à élargir sa franchise dans le domaine des revêtements pour les matériaux flexibles.

L'acquisition de WEILBURGER Graphics, une branche de Grebe Holding GmbH de Weilburger, permettra à Stahl de renforcer l'expansion mondiale de son offre grandissante de revêtements d'emballage. WEILBURGER Graphics a réalisé un chiffre d'affaires de 70 millions d'euros en 2023 et emploie plus de 140 personnes, principalement en Allemagne.

Maarten Heijbroek, CEO de Stahl :

« Je suis très heureux d'accueillir WEILBURGER Graphics au sein du groupe Stahl. Il s'agit d'une nouvelle étape majeure dans notre stratégie. Cette acquisition consolide en effet notre activité dans le secteur des revêtements de spécialité pour le packaging, après l'acquisition d'ICP Industrial Solutions Group (ISG) en mars 2023. Elle renforcera particulièrement notre position sur le marché européen des revêtements pour le packaging grâce à un portefeuille innovant, dans des marchés en croissance tels que l'alimentation, les boissons, les cosmétiques et les produits pharmaceutiques. Cette acquisition s’appuie sur une expertise unique, soutenue par des unités de fabrication à la pointe de la technologie et une attention particulière portée au développement durable. J'ai eu l’occasion de découvrir que l'équipe de WEILBURGER Graphics est l'une des meilleures de cette industrie.».

Günter Korbacher, directeur général de WEILBURGER Graphics :

« Nous nous réjouissons de rejoindre le groupe Stahl afin de combiner notre expertise et d'accroître notre présence mondiale dans le domaine des revêtements pour le packaging. Stahl est une marque importante et respectée, et avec nos portefeuilles de produits complémentaires, notre couverture géographique et notre alignement sur notre principe QIS qui couvre les facteurs de réussite que sont la qualité, l'innovation et la durabilité, nous construirons une offre équilibrée et véritablement globale pour notre marché.»

Agenda

Jeudi 24 octobre 2024

Chiffre d’affaires T3 2024 – Publication de l’ANR au 30 septembre 2024 (après bourse)

Jeudi 5 décembre 2024

Investor Day 2024

Mercredi 26 février 2025

Résultats annuels 2024 – Publication de l’ANR au 31 décembre 2024, et comptes annuels consolidés (après bourse)

Jeudi 24 avril 2025

Chiffre d’affaires T1 2025 – Publication de l’ANR au 31 mars 2025 (après bourse)

Jeudi 15 mai 2025

Assemblée générale

Mercredi 30 juillet 2025

Résultats semestriels 2025 – Publication de l’ANR au 30 juin 2025 et comptes semestriels consolidés (après bourse)

