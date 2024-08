Programme d'échange volontaire de certains pneus Continental pour camions HDL2 DL+ 11 R24.5 149/164L aux États-Unis, au Canada et au Mexique

Jusqu'à 522 pneus de remplacement pour camions vendus aux États-Unis, au Canada et au Mexique font l'objet d'un programme d'échange volontaire et seront remplacés gratuitement.

Continental n'a aucune connaissance de dommages matériels, d'accidents ou de blessures liés aux pneus concernés.

FORT MILL, S.C., 29 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Continental a annoncé aujourd'hui un programme d'échange volontaire pour un maximum de 522 pneus de remplacement pour camions mis sur le marché aux États-Unis, au Canada et au Mexique. Parmi ceux-ci, jusqu'à 138 pneus sont considérés comme étant défectueux.

Tous les pneus faisant l'objet du programme d'échange seront remplacés gratuitement.

Ce programme d'échange a été lancé de manière proactive par Continental. Son programme d'observation du marché a révélé une augmentation des réclamations au titre de la garantie liées à ce pneu de camion spécifique. Une analyse détaillée a montré que ces pneus, qui ont été produits pendant la semaine 43 du DOT en 2023, peuvent développer un bord de ceinture ou une séparation de l'épaulement. Ce phénomène est dû à une utilisation incohérente des matériaux lors du processus d'extrusion de l'épaulement. En cas d'utilisation continue, une séparation pourrait s'étendre à la paroi latérale, entraînant une perte soudaine de pression d'air, ce qui augmenterait le risque de blessures graves ou mortelles. Continental lance ce programme d'échange volontaire afin d'éviter les risques potentiels pour les conducteurs et les autres usagers de la route. À ce jour, la société n'a reçu aucun rapport d'accident ou de blessure à ce sujet.

Continental a commencé à informer les autorités nationales compétentes le 20 août 2024 et est en contact étroit avec ses clients et concessionnaires au sujet de l'organisation et de la mise en œuvre du programme d'échange volontaire. Vous trouverez de plus amples informations, y compris un guide d'identification des pneus concernés à l'aide de leur numéro DOT, sur le site https://www.continental-tires.com/ca/fr/b2b/truck/ ou en envoyant un courriel au service des relations avec la clientèle à l'adresse TI_CQ_SM_help.trucktires@continental.com.

Les pneus de remplacement couverts par le programme d'échange volontaire peuvent être identifiés comme suit :

Gamme de produits : Continental HDL2 DL+, Position de l'essieu moteur

Taille : 11 R24.5 149/164L

Numéro d'article : 05211720000

Numéro DOT : 02P 054CLD

Semaine DOT (quatre derniers chiffres du numéro DOT) 4323

