Pörssitiedote

29.8.2024 klo 22:30 EEST



Nokia kommentoi osakkeensa kaupankäyntiä

Espoo – Nokia julkistaa tämän pörssitiedotteen kommentoidakseen markkinahuhusta johtuvaa osakkeensa viimeaikaista kaupankäyntiä. Nokialla ei ole mitään tiedotettavaa liittyen tänään mediassa julkaistuun markkinahuhuun, eikä siihen liittyvää sisäpiiriprojektia.

Matkapuhelinverkot on strategisesti erittäin tärkeä Nokialle ja sen asiakkaille, ja yhtiö on sitoutunut sen menestykseen. Matkapuhelinverkot on edistynyt tänä vuonna merkittävästi sekä kustannusrakenteensa alentamisessa että tuoteportfolionsa kilpailukyvyn varmistamisessa. Se on voittanut sopimuksia uusien asiakkaiden kanssa ja kasvattanut osuuttaan jo olemassa olevissa asiakkuuksissa. Nokia keskittyy varmistamaan, että Matkapuhelinverkot on hyvin asemoitunut tarjoamaan asiakkailleen alan parhaimpia verkkoja, investoimaan portfolioonsa ja luomaan lisäarvoa Nokian osakkeenomistajille.

