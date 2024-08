2024. aasta II kvartali ja 6 kuu auditeerimata majandustulemused

Trigon Property Development AS tegeleb kinnisvaraarendusega. 30.06.2024 seisuga omas AS Trigon Property Development ühte arendusprojekti, milleks on 14,2 hektari suurune maa-ala Pärnu linnas, Eestis. Alale on planeeritud luua äri-, tööstus- ja logistikapark. Ettevõtte eesmärk on leida huvitatud ettevõtteid, kes sooviksid tuua oma äritegevuse (tootmine, logistika) Trigon Property Development AS arendusprojekti alale Pärnus, mis võimaldaks Ettevõttel lisada väärtust enda omandis olevatele kruntidele. Kuna ettevõtte peamine eesmärk on olemasolevate maade müük, siis on kinnisvarainvesteeringud kajastatud varudena.



2023. aasta kolmandas kvartalis müüdi 0,53 hektariline transpordimaa sihtotstarbega kinnistu hinnaga 26 580 (ei sisalda käibemaksu) eurot.

Käesolevas teates esitatud finantsseisundi aruanne seisuga 30.06.2024 kajastab täielikult AS Trigon Property Development varasid, kohustusi ja omakapitali.

Vastavalt esitatud koondkasumiaruandele on AS Trigon Property Development 2024. aasta esimese poolaasta puhaskahjum -13 140 eurot ja puhaskahjum aktsia kohta -0,00292 eurot.

Seisuga 30.06.2024 moodustasid AS Trigon Property Development varad kokku 1 674 751 eurot. Ühingu omakapital oli 1 674 226 eurot, mis moodustas 99,97% bilansimahust.

Lühendatud finantsseisundi aruanne

EUR 30.06.2024 31.12.2023 Raha ja raha ekvivalendid 112 703 176 133 Nõuded ostjate vastu ja muud nõuded 10 011 1 927 Varud 1 552 037 1 530 405 Käibevara kokku 1 674 751 1 708 465 AKTIVA KOKKU 1 674 751 1 708 465 Võlad tarnijatele ja muud võlad 525

21 099 Lühiajalised kohustused kokku 525 21 099 Kohustused kokku 525 21 099 Aktsiakapital arvestuslikus väärtuses 449 906 449 906 Ülekurss 226 056 226 056 Kohustuslik reservkapital 287 542 287 542 Jaotamata kasum 710 722 723 862 Omakapital kokku 1 674 226 1 687 366 PASSIVA KOKKU 1 674 751 1 708 465





Lühendatud koondkasumiaruanne

EUR 2024 6 kuud 2023 6 kuud Üldhalduskulud -19 699

-18 201

Muud äritulud 5 000 0 Ärikahjum -14 699 -18 201

Finantstulud 1 559 394 ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM -13 140 -17 807 ARUANDEPERIOODI KOONDKAHJUM KOKKU -13 140 -17 807

Rando Tomingas

Juhatuse liige

Telefon: +372 667 9200

E-post: info@trigonproperty.com

Manus