Ledende medarbejderes transaktioner

Som led i gennemførelsen af Bang & Olufsen A/S’ langsigtede aktiebaserede incitamentsprogrammer har visse ledende medarbejdere erhvervet aktier i Bang & Olufsen A/S, som er optjent under programmerne. I forbindelse hermed har Bang & Olufsen A/S modtaget underretning i henhold til artikel 19 i forordning (EU) nr. 596/2014 om nedenstående transaktioner vedrørende aktier i Bang & Olufsen A/S udført af personer med ledelsesansvar i Bang & Olufsen A/S og/eller personer med nær tilknytning til disse.



Se venligst vedhæftede fil for detaljer.

For mere information, kontakt venligst:

Cristina Rønde Hefting

Investor Relations

Phone: +45 4153 7303

Jens Gamborg

Global sustainability and Communications

Phone: +45 2496 9371

Vedhæftet fil