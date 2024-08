NANKIN, Chine, 31 août 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- La province du Jiangsu trouve son berceau dans l’eau, qui reste à ce jour un élément prépondérant de son histoire. Le fleuve Yangtsé la traverse d’Est en Ouest, ainsi que le Grand Canal de Chine du Nord au Sud. Elle est bordée de vastes côtes ouvertes, et agrémentée d’agréables lacs tranquilles, ce qui lui donne une signature culturelle, à la croisée des lacs et des courants fluviaux et marins. L’omniprésence de l’eau et son interaction avec la culture y ont bâti un héritage culturel millénaire, lui conférant ainsi une identité propre. Ces dernières années, la province du Jiangsu a tiré parti de ses fleuves, lacs et mers pour faire s’épanouir un espace de développement culturel et touristique la traversant, intégrant « deux corridors, deux régions et deux territoires ». Pour mieux vanter tous ses charmes touristiques aux yeux du monde entier, le magazine « Jiangsu Glimpses », avec le concours du centre de communication « Charm of Jiangsu », lui consacre un numéro où ses multiples sublimes paysages sont dévoilés. Un numéro spécial dédié à l’« Exploration de la Route de la soie par le côté oriental du nouveau pont terrestre entre l’Asie et l’Europe » a récemment été publié, qui convie les lecteurs du monde entier à la découverte de l’histoire provinciale de la Route de la soie.



Ce lien renvoie vers deux couvertures du magazine « Jiangsu Glimpses ».

Il y a plus de 2 000 ans, l’explorateur Zhang Qian a poussé vers les régions occidentales, ouvrant de la sorte la Route de la soie reliant l’Est et l’Ouest. Il y a plus de 600 ans, Zheng He, un autre explorateur, a entrepris sept traversées en direction des mers de l’Ouest, faisant naître l’essor de la Route maritime de la soie. En observant de près la carte du monde, force est de constater que les deux Routes de la soie, telles de légers rubans, tracent un sillon joliment coloré dans la province du Jiangsu, pour se resserrer en un point de convergence fort et solide.

Ce numéro du guide de voyage (https://tuce.zboec.com/2024/5-6syjs2/) revient sur l’épopée du baron Ferdinand von Richthofen, célèbre géologue et géographe allemand à l’initiative de l’appellation « Route de la soie », baptisée ainsi lors des voyages qu’il a réalisés il y a environ 150 ans dans la province du Jiangsu.

Ce numéro du guide de voyage invite les lecteurs à découvrir la ville de Lianyungang, dite « Carrefour du nouveau pont terrestre entre l’Asie et l’Europe », mais aussi celle de Xuzhou, surnommée « Athènes de l’Orient ». Il présente le district de Haizhou, le Vieux Quartier de Lianyun, les sources thermales du comté de Donghai, connu sous le nom de « capitale du cristal de Chine » et les montagnes du comté de Dayi, sans oublier le lac Yunlong, héritage culturel pittoresque de la dynastie Han, les monts Yuntai, le lac Pan’an de l’arrondissement de Jiawang - Mazhuang, comté de Fengxian - la région touristique de Xian de Pei, témoignage culturel de la dynastie Han, et l’ancien cours du fleuve Jaune, pour immortaliser le charme de ces deux villes clés situées au carrefour de la Nouvelle route de la soie.

Depuis le lancement de ce projet en 2013, autrement connu sous le nom de « la ceinture et la route », l’industrie touristique et culturelle de la province du Jiangsu ne cesse de bâtir des ponts d’amitié et de coopération fondés sur la compréhension et le bénéfice réciproques. À l’appui de photos extraordinaires, cette édition spéciale publiée en version bilingue nous fait découvrir une région à double facette qui s’étend d’Est en Ouest, reliant la terre et la mer, et connectant la province du Jiangsu au reste du monde. Il l’accompagne dans son devenir de destination majeure en la présentant aux yeux du monde comme un nouveau chapitre d’un « Livre des Merveilles » écrit par un Marco Polo des temps modernes.

Source: Centre international de communication « Charm of Jiangsu »