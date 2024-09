OMA SÄÄSTÖPANKKI OYJ, PÖRSSITIEDOTE 2.9.2024 KLO 8.00, MUUT PÖRSSIN SÄÄNTÖJEN NOJALLA JULKISTETTAVAT TIEDOT





Oma Säästöpankki Oyj on toteuttanut suunnitellusti liiketoimintakaupan Handelsbankenin Suomen pk-yritysliiketoiminnasta

Oma Säästöpankki Oyj (OmaSp tai yhtiö) on toteuttanut suunnitellusti kaupan 1.9.2024 Svenska Handelsbanken AB:n (Handelsbanken) Suomen pk-yritysliiketoiminnasta. Osana pk-yritysliiketoiminnan kauppaa OmaSp:lle siirtyivät myös yrittäjien henkilökohtaiset pankkipalvelut, pois lukien varainhoito- ja sijoituspalvelut. Ostettu pk-yritysliiketoiminta sijoittuu maantieteellisesti ympäri Suomen.

OmaSp:lle siirtynyt talletuskanta on kooltaan noin 440 miljoonaa euroa ja luottokanta noin 500 miljoonaa euroa. OmaSp:lle siirtyi noin 10 000 asiakasta ja samalla yhtiön palvelukseen siirtyi 30 henkilöä vanhoina työntekijöinä.

Toimitusjohtaja Sarianna Liiri, OmaSp:

”Olen erittäin iloinen, että pitkään valmisteltu liiketoimintakauppa on toteutunut. OmaSp:n henkilöstöllä on kertynyt vankka osaaminen yritysjärjestelyiden läpivientiin. Olen todella ylpeä siitä millä asenteella ja ammattitaidolla henkilöstö on tehnyt tätäkin projektia.

Tämän kaupan myötä OmaSp:n markkina-asema vahvistuu edelleen Suomessa, vaikka siirtyvän kannan koko on pienentynyt kaupan sopimishetkestä johtuen useasta tekijästä kuten pitkästä toteutusajasta ja tarkemmasta segmentoinnista. Toteutunut kauppa parantaa entisestään OmaSp:n kustannustehokkuutta ja liiketoiminnan kannattavuutta. Järjestely vahvistaa vuosittaista tulosta ennen veroja arviolta 7–10 miljoonaa euroa. Vaikutus OmaSp:n vakavaraisuusasemaan on noin -1,7 prosenttiyksikköä riskipainotettujen erien kautta, ja yhtiön vakavaraisuusasema on edelleen vakaa. Kauppahinta maksettiin käteisellä ja se oli transaktion toteutuspäivänä siirtyvien tase-erien nettoarvo lisättynä 12 miljoonalla eurolla. Transaktiolla ei ole vaikutusta yhtiön ulkona olevien osakkeiden määrään.

Toivotamme Handelsbankenista siirtyneet asiakkaat lämpimästi tervetulleeksi OmaSp:lle. Pidämme huolen siitä, että ensiluokkainen asiakaskokemus säilyy jatkossakin oman pankkiasiantuntijan kanssa.”

Handelsbanken solmi 31.5.2023 OmaSp:n, S-Pankki Oyj:n ja Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennian kanssa sopimuksen, jolla pankin Suomen pk-yritysliiketoiminta myydään OmaSp:lle, henkilöasiakas- sekä varainhoito- ja sijoituspalveluliiketoiminnot S-Pankille sekä henkivakuutusliiketoiminta sisältäen sijoitus-, eläke- ja lainaturvavakuutukset Henki-Fennialle.





OmaSp on vakavarainen ja kannattava suomalainen pankki. OmaSp palvelee ympäri Suomen 45 konttorissa ja digitaalisten palvelukanavien kautta yli 200 000 henkilö- ja yritysasiakasta noin 500 asiantuntijan voimin. OmaSp keskittyy pääasiassa vähittäispankkitoimintaan ja tarjoaa asiakkailleen monipuolisia pankkipalveluja sekä oman taseensa kautta, että välittäen yhteistyökumppaneidensa tuotteita. Välitetyt tuotteet käsittävät luotto-, sijoitus- ja lainaturvatuotteita. OmaSp harjoittaa myös kiinnitysluottopankkitoimintaa.

OmaSp:n keskeisenä tavoitteena on palvella asiakkaita henkilökohtaisesti ja olla lähellä ja läsnä sekä digitaalisissa että perinteisissä kanavissa. OmaSp pyrkii ensiluokkaiseen asiakaskokemukseen henkilökohtaisen palvelun ja helpon saavutettavuuden kautta. Myös toiminnan ja palvelujen kehittäminen tapahtuu asiakaslähtöisesti. Henkilöstö on sitoutunutta, ja sen urakehitystä pyritään tukemaan monipuolisten tehtävien ja jatkuvan kehittymisen avulla. Merkittävä osa henkilöstöstä omistaa myös OmaSp:n osakkeita.