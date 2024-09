Programme de rachat d’actions propres

Déclaration des transactions sur actions propres réalisées

du 26 août 2024 au 30 août 2024

Paris-La Défense, le 2 septembre 2024 à 17h35,

Conformément à la réglementation relative aux rachats d’actions, Assystem déclare ci-après les transactions sur actions propres réalisées du 26 août 2024 au 30 août 2024 :

Présentation agrégée

Nom de l'émetteur Code Identifiant

de l'émetteur Jour de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Volume total journalier (en nombre d'actions) Prix pondéré moyen journalier d'acquisition des actions Marché Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-08-26 FR0000074148 2745 51,928087 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-08-27 FR0000074148 2699 51,542090 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-08-28 FR0000074148 2370 51,365907 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-08-29 FR0000074148 2274 51,146922 XPAR Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 2024-08-30 FR0000074148 2261 51,509642 XPAR TOTAL 12349 51,515370



Détail transaction par transaction

Le détail des transactions figure ci-après :

Nom de l'émetteur Code Identifiant Nom du PSI Code Identifiant PSI jour/heure de la transaction Code identifiant de l'instrument financier Prix unitaire (unité) Devise Quantité achetée Code identifiant marché Numéro de référence de la transaction Objectif du rachat Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T07:07:11Z FR0000074148 51,600000 EUR 50 XPAR OD_88eZN67-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T07:07:11Z FR0000074148 51,600000 EUR 75 XPAR OD_88eZN68-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T07:50:34Z FR0000074148 51,700000 EUR 257 XPAR OD_88ekITw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T07:50:34Z FR0000074148 51,700000 EUR 200 XPAR OD_88ekITx-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T07:50:34Z FR0000074148 51,700000 EUR 29 XPAR OD_88ekITy-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T07:50:34Z FR0000074148 51,700000 EUR 50 XPAR OD_88ekIU1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T07:50:34Z FR0000074148 51,700000 EUR 26 XPAR OD_88ekIU2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T07:58:35Z FR0000074148 51,800000 EUR 120 XPAR OD_88emJO1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T07:58:35Z FR0000074148 51,800000 EUR 34 XPAR OD_88emJO2-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T08:19:35Z FR0000074148 51,800000 EUR 120 XPAR OD_88erbAd-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T08:19:35Z FR0000074148 51,800000 EUR 26 XPAR OD_88erbAe-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T08:45:35Z FR0000074148 51,800000 EUR 50 XPAR OD_88ey8zs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T08:45:35Z FR0000074148 51,800000 EUR 96 XPAR OD_88ey8zs-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T09:17:20Z FR0000074148 52,000000 EUR 120 XPAR OD_88f68Zj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T09:17:20Z FR0000074148 52,000000 EUR 25 XPAR OD_88f68Zj-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T09:51:51Z FR0000074148 51,900000 EUR 101 XPAR OD_88fEpaW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:04:01Z FR0000074148 52,000000 EUR 70 XPAR OD_88g1Cog-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:04:01Z FR0000074148 52,000000 EUR 94 XPAR OD_88g1Cog-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:04:01Z FR0000074148 52,000000 EUR 280 XPAR OD_88g1Cog-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:04:02Z FR0000074148 52,100000 EUR 92 XPAR OD_88g1D4m-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:04:02Z FR0000074148 52,100000 EUR 40 XPAR OD_88g1D4n-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:32:20Z FR0000074148 52,100000 EUR 50 XPAR OD_88g8Knt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:32:20Z FR0000074148 52,100000 EUR 35 XPAR OD_88g8Knt-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:32:20Z FR0000074148 52,100000 EUR 34 XPAR OD_88g8Knt-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:48:53Z FR0000074148 52,200000 EUR 8 XPAR OD_88gCV81-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:48:53Z FR0000074148 52,200000 EUR 50 XPAR OD_88gCV81-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:48:53Z FR0000074148 52,200000 EUR 10 XPAR OD_88gCV82-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T13:54:19Z FR0000074148 52,100000 EUR 134 XPAR OD_88gDrzN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T14:26:07Z FR0000074148 52,000000 EUR 22 XPAR OD_88gLsIG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T14:26:07Z FR0000074148 52,000000 EUR 6 XPAR OD_88gLsIH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T14:26:07Z FR0000074148 52,000000 EUR 85 XPAR OD_88gLsIH-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T14:26:07Z FR0000074148 52,000000 EUR 6 XPAR OD_88gLsII-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T14:26:07Z FR0000074148 52,000000 EUR 7 XPAR OD_88gLsII-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T14:46:07Z FR0000074148 52,100000 EUR 2 XPAR OD_88gQuT7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T14:58:09Z FR0000074148 52,200000 EUR 50 XPAR OD_88gTwIG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T14:58:09Z FR0000074148 52,200000 EUR 38 XPAR OD_88gTwIG-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T14:58:09Z FR0000074148 52,200000 EUR 90 XPAR OD_88gTwIG-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T14:58:09Z FR0000074148 52,200000 EUR 29 XPAR OD_88gTwIH-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T15:05:21Z FR0000074148 52,200000 EUR 46 XPAR OD_88gVksy-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T15:05:21Z FR0000074148 52,200000 EUR 50 XPAR OD_88gVksz-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T15:05:21Z FR0000074148 52,200000 EUR 18 XPAR OD_88gVksz-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-26T15:05:21Z FR0000074148 52,200000 EUR 20 XPAR OD_88gVkt1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T09:12:04Z FR0000074148 51,700000 EUR 50 XPAR OD_88kvKzN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T09:18:32Z FR0000074148 51,800000 EUR 22 XPAR OD_88kwxxc-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T09:18:32Z FR0000074148 51,800000 EUR 281 XPAR OD_88kwxy0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T09:18:32Z FR0000074148 51,800000 EUR 6 XPAR OD_88kwxy1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T09:18:32Z FR0000074148 51,800000 EUR 85 XPAR OD_88kwxy2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T09:18:32Z FR0000074148 51,800000 EUR 20 XPAR OD_88kwxy2-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T09:18:32Z FR0000074148 51,800000 EUR 80 XPAR OD_88kwxy3-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T09:18:32Z FR0000074148 51,800000 EUR 694 XPAR OD_88kwxy3-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T09:27:11Z FR0000074148 51,500000 EUR 113 XPAR OD_88kz8vm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T10:48:06Z FR0000074148 51,400000 EUR 1 XPAR OD_88lJW4D-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T10:48:06Z FR0000074148 51,400000 EUR 20 XPAR OD_88lJW4E-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T10:48:06Z FR0000074148 51,400000 EUR 20 XPAR OD_88lJW4E-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T10:48:06Z FR0000074148 51,400000 EUR 33 XPAR OD_88lJW4F-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T10:48:06Z FR0000074148 51,400000 EUR 25 XPAR OD_88lJW4F-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T10:48:08Z FR0000074148 51,300000 EUR 125 XPAR OD_88lJWTH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T13:17:27Z FR0000074148 51,200000 EUR 6 XPAR OD_88lv75i-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T13:54:17Z FR0000074148 51,300000 EUR 394 XPAR OD_88m4O2j-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T13:54:17Z FR0000074148 51,300000 EUR 135 XPAR OD_88m4O2j-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T14:06:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 19 XPAR OD_88m7PbK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T14:06:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 19 XPAR OD_88m7PbL-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T14:06:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 61 XPAR OD_88m7PbL-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:06:07Z FR0000074148 51,400000 EUR 35 XPAR OD_88mMTFf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:06:08Z FR0000074148 51,400000 EUR 40 XPAR OD_88mMTUN-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:35:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 12 XPAR OD_88mTou4-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:35:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 2 XPAR OD_88mTou4-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:35:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 148 XPAR OD_88mTou5-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:35:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 27 XPAR OD_88mTou5-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:35:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 130 XPAR OD_88mTou5-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:35:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 9 XPAR OD_88mTou6-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:35:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 10 XPAR OD_88mTou7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:35:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 2 XPAR OD_88mTou7-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:35:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 15 XPAR OD_88mTou7-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-27T15:35:18Z FR0000074148 51,300000 EUR 60 XPAR OD_88mTou9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T07:17:10Z FR0000074148 51,400000 EUR 50 XPAR OD_88qIwD1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T07:25:12Z FR0000074148 51,600000 EUR 32 XPAR OD_88qKxbC-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T07:25:12Z FR0000074148 51,600000 EUR 46 XPAR OD_88qKxbD-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T07:33:14Z FR0000074148 51,600000 EUR 10 XPAR OD_88qMyzS-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T07:53:16Z FR0000074148 51,600000 EUR 1 XPAR OD_88qS1gV-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:05:17Z FR0000074148 51,500000 EUR 50 XPAR OD_88qV3FX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:29:18Z FR0000074148 51,600000 EUR 45 XPAR OD_88qb67T-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:29:18Z FR0000074148 51,600000 EUR 16 XPAR OD_88qb67U-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:29:18Z FR0000074148 51,600000 EUR 50 XPAR OD_88qb67U-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:29:18Z FR0000074148 51,600000 EUR 56 XPAR OD_88qb67V-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:29:18Z FR0000074148 51,600000 EUR 29 XPAR OD_88qb67V-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:29:19Z FR0000074148 51,600000 EUR 50 XPAR OD_88qb6Nn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:29:19Z FR0000074148 51,600000 EUR 39 XPAR OD_88qb6No-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:29:19Z FR0000074148 51,600000 EUR 22 XPAR OD_88qb6No-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:29:20Z FR0000074148 51,600000 EUR 50 XPAR OD_88qb6dh-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:35:03Z FR0000074148 51,500000 EUR 200 XPAR OD_88qcXr6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:35:03Z FR0000074148 51,500000 EUR 80 XPAR OD_88qcXwK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:35:03Z FR0000074148 51,500000 EUR 76 XPAR OD_88qcXyD-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:55:24Z FR0000074148 51,500000 EUR 50 XPAR OD_88qhfVW-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T08:55:24Z FR0000074148 51,500000 EUR 38 XPAR OD_88qhfVX-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T10:14:06Z FR0000074148 51,400000 EUR 108 XPAR OD_88r1TpO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T10:14:06Z FR0000074148 51,400000 EUR 70 XPAR OD_88r1TpP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T10:14:06Z FR0000074148 51,400000 EUR 50 XPAR OD_88r1TpP-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T10:14:06Z FR0000074148 51,400000 EUR 9 XPAR OD_88r1TpP-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T13:24:58Z FR0000074148 51,200000 EUR 138 XPAR OD_88rnX6g-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T13:24:58Z FR0000074148 51,200000 EUR 381 XPAR OD_88rnX6g-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T13:52:35Z FR0000074148 51,300000 EUR 1 XPAR OD_88ruUAH-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:29:08Z FR0000074148 51,300000 EUR 12 XPAR OD_88sIn9R-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:29:08Z FR0000074148 51,300000 EUR 79 XPAR OD_88sIn9S-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 12 XPAR OD_88sKHv6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 138 XPAR OD_88sKHv7-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 50 XPAR OD_88sKHv7-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 4 XPAR OD_88sKHv8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 52 XPAR OD_88sKHv8-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 24 XPAR OD_88sKHv8-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 37 XPAR OD_88sKHv8-06 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 1 XPAR OD_88sKHv9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 25 XPAR OD_88sKHv9-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 42 XPAR OD_88sKHv9-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 74 XPAR OD_88sKHv9-06 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 14 XPAR OD_88sKHvA-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-28T15:35:04Z FR0000074148 51,200000 EUR 59 XPAR OD_88sKHvA-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T07:32:25Z FR0000074148 51,400000 EUR 50 XPAR OD_88wDIxn-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T07:51:44Z FR0000074148 51,300000 EUR 458 XPAR OD_88wIAKz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T07:55:44Z FR0000074148 51,200000 EUR 48 XPAR OD_88wJAuG-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T07:55:44Z FR0000074148 51,200000 EUR 40 XPAR OD_88wJAuG-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T07:55:44Z FR0000074148 51,200000 EUR 67 XPAR OD_88wJAuH-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T08:16:27Z FR0000074148 51,000000 EUR 72 XPAR OD_88wOOAg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T08:16:27Z FR0000074148 51,000000 EUR 46 XPAR OD_88wOOAg-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T09:02:06Z FR0000074148 50,900000 EUR 138 XPAR OD_88wZsgR-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:01:54Z FR0000074148 51,000000 EUR 113 XPAR OD_88xJ935-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:01:54Z FR0000074148 51,000000 EUR 35 XPAR OD_88xJ935-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:06:09Z FR0000074148 51,200000 EUR 46 XPAR OD_88xKDbK-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:06:09Z FR0000074148 51,200000 EUR 4 XPAR OD_88xKDbK-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:10:11Z FR0000074148 51,200000 EUR 34 XPAR OD_88xLEYF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:14:14Z FR0000074148 51,200000 EUR 17 XPAR OD_88xMFla-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:18:16Z FR0000074148 51,200000 EUR 18 XPAR OD_88xNGj1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:22:18Z FR0000074148 51,200000 EUR 36 XPAR OD_88xOHg2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:22:19Z FR0000074148 51,200000 EUR 34 XPAR OD_88xOHwA-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:26:21Z FR0000074148 51,200000 EUR 32 XPAR OD_88xPItO-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:26:21Z FR0000074148 51,200000 EUR 9 XPAR OD_88xPItP-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:26:23Z FR0000074148 51,200000 EUR 32 XPAR OD_88xPJPg-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:34:25Z FR0000074148 51,200000 EUR 22 XPAR OD_88xRKnr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:34:25Z FR0000074148 51,200000 EUR 8 XPAR OD_88xRKns-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:44:03Z FR0000074148 51,100000 EUR 51 XPAR OD_88xTl9A-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:44:03Z FR0000074148 51,100000 EUR 7 XPAR OD_88xTl9P-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T12:59:36Z FR0000074148 51,100000 EUR 101 XPAR OD_88xXfmQ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T13:15:37Z FR0000074148 51,200000 EUR 39 XPAR OD_88xbhsr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T13:15:37Z FR0000074148 51,200000 EUR 7 XPAR OD_88xbhsr-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T13:15:37Z FR0000074148 51,200000 EUR 50 XPAR OD_88xbhsr-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T13:57:29Z FR0000074148 51,100000 EUR 9 XPAR OD_88xmFJt-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T13:57:29Z FR0000074148 51,100000 EUR 6 XPAR OD_88xmFK8-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T13:57:29Z FR0000074148 51,100000 EUR 2 XPAR OD_88xmFK9-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T13:57:30Z FR0000074148 51,100000 EUR 71 XPAR OD_88xmFPf-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T13:57:30Z FR0000074148 51,100000 EUR 20 XPAR OD_88xmFPl-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T14:05:28Z FR0000074148 51,100000 EUR 2 XPAR OD_88xoFxo-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T14:05:28Z FR0000074148 51,100000 EUR 2 XPAR OD_88xoFxp-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T14:44:59Z FR0000074148 51,100000 EUR 3 XPAR OD_88xyCkY-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T14:44:59Z FR0000074148 51,100000 EUR 112 XPAR OD_88xyCkY-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T15:02:42Z FR0000074148 51,100000 EUR 237 XPAR OD_88y2fI6-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T15:02:42Z FR0000074148 51,100000 EUR 50 XPAR OD_88y2fJr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T15:02:42Z FR0000074148 51,100000 EUR 19 XPAR OD_88y2fJs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T15:02:42Z FR0000074148 51,100000 EUR 19 XPAR OD_88y2fJs-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T15:25:19Z FR0000074148 51,100000 EUR 50 XPAR OD_88y8M9i-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T15:25:19Z FR0000074148 51,100000 EUR 31 XPAR OD_88y8M9i-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-29T15:25:19Z FR0000074148 51,100000 EUR 27 XPAR OD_88y8M9i-04 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T08:39:05Z FR0000074148 51,500000 EUR 90 XPAR OD_892Kbua-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T08:39:05Z FR0000074148 51,500000 EUR 108 XPAR OD_892KbuZ-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T08:43:07Z FR0000074148 51,500000 EUR 3 XPAR OD_892Lcrr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T08:47:09Z FR0000074148 51,500000 EUR 110 XPAR OD_892Mdp7-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T08:47:09Z FR0000074148 51,500000 EUR 140 XPAR OD_892Mdp7-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T08:59:13Z FR0000074148 51,500000 EUR 10 XPAR OD_892PgAj-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T08:59:14Z FR0000074148 51,400000 EUR 360 XPAR OD_892PgQm-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T11:19:17Z FR0000074148 51,500000 EUR 45 XPAR OD_892ywQr-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T11:19:17Z FR0000074148 51,500000 EUR 5 XPAR OD_892ywQs-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T11:23:18Z FR0000074148 51,500000 EUR 50 XPAR OD_892zx7w-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T11:23:18Z FR0000074148 51,500000 EUR 21 XPAR OD_892zx7w-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T11:23:18Z FR0000074148 51,500000 EUR 18 XPAR OD_892zx7x-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T11:27:20Z FR0000074148 51,500000 EUR 47 XPAR OD_8930y5G-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T11:27:20Z FR0000074148 51,500000 EUR 20 XPAR OD_8930y5H-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T12:27:30Z FR0000074148 51,500000 EUR 300 XPAR OD_893G7D0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T12:27:30Z FR0000074148 51,500000 EUR 42 XPAR OD_893G7D1-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T12:27:30Z FR0000074148 51,500000 EUR 20 XPAR OD_893G7D1-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T12:27:30Z FR0000074148 51,500000 EUR 86 XPAR OD_893G7D2-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T13:34:55Z FR0000074148 51,700000 EUR 46 XPAR OD_893X5VE-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T13:34:55Z FR0000074148 51,700000 EUR 50 XPAR OD_893X5VF-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T13:34:55Z FR0000074148 51,700000 EUR 142 XPAR OD_893X5VF-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T13:50:56Z FR0000074148 51,600000 EUR 37 XPAR OD_893b7Vw-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T13:50:56Z FR0000074148 51,600000 EUR 63 XPAR OD_893b7Vx-01 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T13:50:56Z FR0000074148 51,600000 EUR 2 XPAR OD_893b7Vx-03 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T15:08:14Z FR0000074148 51,500000 EUR 190 XPAR OD_893uaGz-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T15:08:14Z FR0000074148 51,500000 EUR 48 XPAR OD_893uaH0-00 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T15:08:14Z FR0000074148 51,500000 EUR 52 XPAR OD_893uaH0-02 100% couverture instruments dilutifs Assystem 9695008GTTDJGF00CT88 Kepler Cheuvreux SA 9695005EOZG9X8IRJD84 2024-08-30T15:08:14Z FR0000074148 51,500000 EUR 156 XPAR OD_893uaH0-04 100% couverture instruments dilutifs

A PROPOS D’ASSYSTEM

Assystem est une entreprise internationale indépendante avec une mission principale : accélérer la transition énergétique partout dans le monde. Fort de plus de 55 ans d’expérience dans des secteurs hautement réglementés avec des contraintes de sûreté et de sécurité strictes, le Groupe fournit des services d’ingénierie, de management de projet ainsi que des solutions et services digitaux pour optimiser la performance de projets d’infrastructures complexes tout au long de leur cycle de vie.

Les 7 500 experts d’Assystem accompagnent la transition énergétique dans les 12 pays d’implantation du Groupe. Pour permettre un approvisionnement en énergie bas carbone à un coût abordable, Assystem s’engage dans le développement de l’électricité décarbonée (nucléaire, énergies renouvelables et réseaux électriques) et de l’hydrogène bas-carbone.

Le Groupe contribue également à développer les usages de l’électricité bas-carbone dans des secteurs industriels tels que le transport.

Assystem fait partie des indices Euronext Tech Leaders, CAC Small, CAC Mid & Small, CAC Industrials, CAC All-Tradable et CAC All-Share.

Plus d’informations sur www.assystem.com / Retrouvez Assystem sur Twitter : @Assystem

CONTACTS

Malène Korvin - Directrice financière - mkorvin@assystem.com - Tél. : 01 41 25 29 00

Anne-Charlotte Dagorn - Directrice de la communication - acdagorn@assystem.com - Tél. : 06 83 03 70 29

Agnès Villeret - KOMODO - Relation investisseurs - agnes.villeret@agence-komodo.com - Tél : 06 83 28 04 15

Pièce jointe