3 Septembre 2024

CHRISTIAN STEIN EST NOMMÉ DIRECTEUR DE LA COMMUNICATION DE RENAULT GROUP

Boulogne-Billancourt, le 3 septembre 2024 – À partir du 16 septembre prochain, Christian Stein devient directeur de la communication de Renault Group en remplacement de Stéphanie Cau, qui quitte l’entreprise. Rattaché à Luca de Meo, CEO de Renault Group, il aura la responsabilité de la communication de l’ensemble des activités du Groupe.

Aujourd’hui, plus que jamais, Renault Group accélère et insuffle son esprit d’innovation dans son approche stratégique, dans de nouvelles gammes et technologies. Fort de sa grande expérience au sein de cette industrie, Christian aura un rôle clé pour poursuivre notamment la transformation du groupe en entreprise automobile européenne la plus « progressiste » et ce dans une industrie en profonde mutation.

Pour cela, il s’appuiera sur une équipe, renouvelée, avec une expérience reconnue en communication et animée par la même passion : faire rayonner l’entreprise, son savoir-faire et son redressement historique, son approche horizontale et ses produits, auprès de toutes les cibles.

« Je suis ravi d’accueillir Christian au sein de l’équipe dirigeante. Christian a travaillé à mes côtés depuis de nombreuses années et il a mon entière confiance. Je sais qu’avec son expertise, allant du business à la communication, et avec son appétence pour les challenges, il va jouer un rôle déterminant pour porter la communication auprès de nos salariés et de l’ensemble de nos parties prenantes externes, afin de contribuer aux objectifs ambitieux que nous nous sommes fixés. Son expérience internationale nous permettra de soutenir et de renforcer la puissance de nos marques ainsi que le rayonnement du groupe dans tous les pays » a confié Luca de Meo, CEO de Renault Group, « Avec cette page qui se tourne, je tiens également à exprimer à Stéphanie ma sincère gratitude, elle a contribué de manière dynamique et significative au lancement de produits emblématiques et à l’annonce de résultats historiques. Je lui souhaite le meilleur pour les projets futurs qui l’attendent. »

Christian Stein a débuté sa carrière en 1991 chez PSA, où il est resté jusqu’en 2011, assumant des responsabilités croissantes au sein du département des ventes et du marketing. Au cours de ces années, il a travaillé et vécu entre la Belgique, la France, l’Espagne et le Royaume-Uni, acquérant ainsi une expérience au niveau central et national.

En 2011, il a rejoint le Groupe Volkswagen en tant que Directeur Marketing Monde pour la marque SEAT, avant d’occuper à partir de 2015 le poste de Directeur de la Communication Globale et des Affaires Publiques pour SEAT S.A. et ses marques SEAT et CUPRA.

Après plus de 20 ans passés à l’étranger, Christian Stein est revenu en France en novembre 2020 lorsqu’il a rejoint Renault Group en tant que Directeur de la Communication des Marques, avant de devenir en novembre 2023, Directeur Revenu et Expérience Client, Ampere.

