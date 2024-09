Mare Nostrum renforce sa division recrutement

Nomination d’Ingrid Boulanger en tant que

Directrice Commerciale du réseau Neptune RH

Grenoble, le 3 septembre 2024 – 18h – Mare Nostrum, expert des Ressources Humaines pour les PME/ETI, annonce la nomination d’Ingrid Boulanger en qualité de Directrice Commerciale du réseau Neptune RH, spécialisé dans le recrutement. Elle a pour mission de piloter l’activité des cabinets de recrutement, d’assurer le développement commercial de la marque ainsi que l’animation du réseau.

Ingrid Boulanger dispose d’une expérience de plus de 15 ans dans le monde du recrutement. Après une expérience entrepreneuriale, elle découvre le secteur du recrutement au sein du cabinet Partner. En 2010, elle rejoint le groupe Page en tant que consultante sur les métiers de la comptabilité et de la gestion, avant d’évoluer vers une fonction managériale. Ainsi, elle devient responsable du « pôle supports » où elle pilote une équipe de 12 collaborateurs, en charge des recrutements en CDI et intérim sur les fonctions finance, administration des ventes (ADV), ressources humaines et assistanat.

Ce nouveau talent commercial va permettre au groupe Mare Nostrum de structurer et dynamiser le réseau de sa division Recrutement en favorisant notamment les synergies entre les cabinets. A cette fin et dans le cadre de sa réorganisation, le Groupe va concentrer ses bureaux de recrutement sur les régions Provence-Alpes-Côte-D’azur (84 et 13), Auvergne-Rhône-Alpes (38,42,63 et 69) et Ile-de-France (75 et 77). Cette colonne vertébrale offrira à la division Recrutement du Groupe plus d’agilité et lui permettra d’adresser l’ensemble de sa base nationale de candidats et de clients, en optimisant, par la même occasion, les ressources et les charges. Dans un premier temps, cette nouvelle organisation entrainera mécaniquement une baisse d’activité mais devrait retrouver, à court terme, un niveau normatif avec un retour à la profitabilité.

Engagé dans une nouvelle trajectoire de développement pour la prochaine décennie, le Groupe poursuit sa réorganisation et sa stratégie visant à concentrer ses activités autour de trois piliers : le Travail Temporaire, la Formation et le Recrutement.

Par ailleurs, le Groupe travaille sur l’élaboration de son plan de sauvegarde, en collaboration avec les organes de la procédure, afin qu’il puisse être soumis à l’homologation du Tribunal de Commerce avant la fin de l’année.

Plus d’informations sur www.mare-nostrum.eu

Prochaine communication :

18 septembre 2024 – Assemblée Générale Mixte et Assemblée Générale Extraordinaire

A propos de Mare Nostrum :

Depuis près de 20 ans, le groupe Mare Nostrum est un expert innovant de la gestion des ressources humaines spécialisé dans le travail temporaire, le recrutement et la formation. Le Groupe est présent sur l’ensemble du cycle de l’emploi au travers d’une offre multimarque dédiée aux PME/ETI. Mare Nostrum est éligible au dispositif PEA-PME. FR0013400835 - Mnémonique : ALMAR.

Contacts :

MARE NOSTRUM

Investisseurs

Nicolas Cuynat

Tél : +33 (0)4 38 12 33 50

investisseurs@mare-nostrum.eu AELIUM

Investisseurs

Solène Kennis

Tél : +33 (0)1 75 77 54 68

marenostrum@aelium.fr

Pièce jointe