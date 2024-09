Deenova annuncia l’implementazione del sistema Closed Loop Medication Management al Marienhospital di Gelsenkirchen

GELSENKIRCHEN, Germania, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Deenova, fornitore leader di innovative soluzioni automatizzate per la gestione dei farmaci, è orgogliosa di annunciare la riuscita implementazione del suo sistema di gestione dei farmaci a circuito chiuso (CLMM) al Marienhospital Gelsenkirchen. Questo fondamentale traguardo rappresenta una novità assoluta in Germania e stabilisce un nuovo standard per la sicurezza della terapia farmacologica negli ospedali a livello nazionale.



In collaborazione con KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH, il Marienhospital Gelsenkirchen (MHG) ha iniziato a implementare il sistema decentralizzato di dose unitaria di Deenova come parte della più ampia iniziativa CLMM. Questo sistema all'avanguardia, che sarà completamente operativo in tutti gli ospedali affiliati a KERN entro la fine del 2024, è progettato per creare un flusso di gestione dei farmaci chiuso e sicuro, migliorando significativamente la sicurezza dei pazienti e riducendo il carico di lavoro del personale ospedaliero.

Il nuovo flusso di lavoro della farmacia del Marienhospital Gelsenkirchen reso possibile dal sistema Deenova ha ricevuto l'approvazione dell'Amtsapotheker. Si tratta di un’importante certificazione in Germania, rilasciata da autorità farmaceutiche riconosciute. Essa conferma che i flussi di lavoro della farmacia rispettano rigorosi standard normativi in materia di sicurezza dei farmaci ed efficienza e che tutti i processi sono conformi alle normative sanitarie nazionali.

Anette Woermann, capo farmacista al MHG, ha sottolineato l'importanza di questo sviluppo: “Abbiamo iniziato a implementare il sistema decentralizzato di dose unitaria di Deenova nella farmacia del Marienhospital Gelsenkirchen GmbH, diventando il primo ospedale in tutta la Germania a farlo – siamo l'ospedale pilota nel Paese. Questo nuovo sistema, che fa parte del sistema di gestione dei farmaci a circuito chiuso (CLMM), sarà gradualmente implementato nei singoli ospedali di KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH e sarà completamente operativo entro la fine del 2024. Stiamo quindi creando un flusso di somministrazione dei farmaci controllato e sicuro negli ospedali che serviamo, per ottenere una maggiore sicurezza per i pazienti e un significativo sollievo per il personale nello svolgimento delle quotidiane routine ospedaliere.”

L’innovativo sistema CLMM integra robotica avanzata e software per automatizzare la produzione di farmaci in dosi singole, note come Dosi Unitarie, nella farmacia dell'ospedale. Nei reparti i sistemi automatizzati gestiscono accuratamente la distribuzione di queste dosi, gestendo anche le variazioni dell'ultimo minuto ordinate dai medici. Scansionando i braccialetti dei pazienti e i codici QR sui farmaci in dose unitaria, il sistema garantisce un processo di somministrazione senza interruzioni e senza errori, migliorando notevolmente la trasparenza e la sicurezza della gestione dei farmaci.

Anche Christophe Jaffuel, Chief Commercial Officer di Deenova, ha commentato il significato di questo traguardo: “E’ una forte testimonianza dell'impegno di Deenova a trasformare la sanità attraverso soluzioni innovative. La riuscita implementazione del nostro sistema CLMM presso il Marienhospital Gelsenkirchen segna un nuovo capitolo nella gestione dei farmaci in Germania. Sottolinea la nostra dedizione a migliorare la sicurezza dei pazienti e l'efficienza operativa negli ospedali. Siamo ansiosi di vedere l'impatto positivo della tecnologia di Deenova, sia nei flussi di lavoro di farmacia centralizzati che decentralizzati, in tutto il Paese.”

A proposito di KERN:

Nel cuore della regione metropolitana della Ruhr ed estendendosi fino alla parte settentrionale dell'area, il KERN Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH (KERN GmbH) trova sia le sue radici che il suo futuro. Molte delle sedi sono strettamente legate allo sviluppo dell'industria e dell'estrazione mineraria nella regione e testimoniano il lavoro sociale e la responsabilità caritatevole assunti dalle parrocchie cattoliche, sia in passato che oggi.

La rete KERN GmbH si è consolidata nel campo della medicina, dell'assistenza e dell'educazione e può contare su circa 7.500 professionisti in quaranta sedi a Essen, Gelsenkirchen, Bochum-Wattenscheid, Gladbeck, Bottrop-Kirchhellen, Herten-Westerholt, Dorsten, Marl e Haltern am See.

A proposito di Deenova:

Deenova è fornitore leader di soluzioni innovative e automatizzate per la gestione dei farmaci e la tracciabilità dei dispositivi medici negli ospedali e nelle istituzioni sanitarie. Con un forte focus sulla sicurezza dei pazienti, sull'efficienza e sull'eccellenza operativa, i sistemi di Deenova semplificano l'intero processo di somministrazione dei farmaci, dalla prescrizione alla somministrazione. La soluzione di punta dell'azienda, il sistema di gestione dei farmaci a circuito chiuso (CLMM), è progettata per ridurre al minimo gli errori, migliorare la tracciabilità e la qualità di cura verso i pazienti. L'impegno di Deenova nel far progredire la sanità attraverso la tecnologia l'ha resa un partner di fiducia per più di 100 ospedali in tutta Europa. Per maggiori informazioni sull’azienda e sul sistema CLMM, visita il sito web di Deenova.

Contatti:

Christophe Jaffuel, c.jaffuel@deenova.com,

Martina Buccianti, m.buccianti@deenova.com, +39 0523785311

Una foto a corredo di questo comunicato stampa è disponibile su: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a5426687-78eb-4b66-a4ea-64a07eb50988/it