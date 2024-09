Avance Clinical GlobalReady Site Partnership Network wächst schnell auf 2.000 Mitglieder an

WAKE FOREST, North Carolina und ADELAIDE, Australien, Sept. 04, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Avance Clinical, das preisgekrönte marktführende Auftragsforschungsinstitut für Biotechnologieunternehmen, gab heute bekannt, dass sich 2.000 klinische Standorte in ganz Nordamerika dem Avance Clinical GlobalReady Site Partnership Network angeschlossen haben.



Yvonne Lungershausen, CEO von Avance Clinical, sagte, dass diese 2.000 hochqualifizierten Standorte die beispiellose Effizienz und Effektivität für unsere Biotech-Kunden während ihrer klinischen Entwicklung weiter verbessern.

Tina Schied, Senior Site Specialist bei Avance Clinical in den USA, sagte, dass das Team diese Standorte einzeln auf Qualität, Fachwissen im therapeutischen Bereich, fortschrittliche Prozesse und Compliance überprüft hat, damit unsere Kunden sich auf Qualität, schnelle Inbetriebnahme und Patientenzugang verlassen können, die für ein erfolgreiches klinisches Programm unerlässlich sind.

„Avance Clinical genießt bei den in den USA ansässigen Biotechnologieunternehmen hohes Ansehen und macht inzwischen mehr als 80 % unserer Kunden aus. Ein entscheidender Faktor ist, dass wir ihre klinische Entwicklung in den USA, Australien und Asien beschleunigen können, von den präklinischen Phasen bis hin zur Phase III“, so Schied.

„Dies ist unser GlobalReady-Programm, das unseren einzigartigen, optimierten, regionenübergreifenden Prozess nutzt. Mit einem globalen Ansatz können wir bei jedem Schritt Effizienz gewährleisten“, sagte sie.

„Biotechnologieunternehmen suchen nach einem Partner, der einen nahtlosen Übergang mit hochwertigen Daten ermöglicht, die von der FDA und anderen Aufsichtsbehörden ohne Weiteres akzeptiert werden. Unser internes Team für globale regulatorische Angelegenheiten unterstützt Biotech-Unternehmen dabei, regulatorische Komplexitäten souverän zu meistern, und unterstützt unsere Kunden bei der Einreichung von Anträgen bei der FDA, der EMA und der TGA.“

„Avance Clinical ist ein mittelgroßes, agiles und reaktionsschnelles Auftragsforschungsinstitut mit einer nachgewiesenen Erfolgsbilanz bei der schnellen Weiterentwicklung hochwertiger klinischer Programme. Unser globales Team konzentriert sich darauf, die Medikamentenentwicklung für seine Biotech-Kunden zu beschleunigen, von den präklinischen Phasen bis hin zur Phase III.“

Avance Clinical ist auch ein akkreditiertes Auftragsforschungsinstitut für Zell- und Gentechnologie, was bedeutet, dass es klinische Operationen für vorklinische und klinische Studien für GVO-Therapien durchführen kann.

Eine neue Analyse des Marktforschungsunternehmens Frost & Sullivan zeigt, dass eine der größten Herausforderungen für US-Biotechnologieunternehmen darin bestand, den richtigen auf Biotechnologie ausgerichteten CRO-Partner zu finden.

„Mehr als 60 % der US-Biotechnologieunternehmen haben Schwierigkeiten, den richtigen CRO-Partner zu finden, um ihre Arzneimittelentwicklungsprogramme zu beschleunigen“, so Lungershausen. (Lesen Sie den Bericht hier).

Der umfassende Bericht unterstreicht die zunehmende Präferenz der Biotechnologiebranche für die Zusammenarbeit mit CROs der richtigen Größe, die den schnelllebigen Anforderungen der Biotechnologiebranche gerecht werden können.

Weitere Informationen finden Sie hier:

Über Avance Clinical

Avance Clinical ist das größte australische, asiatische, nordamerikanische und EU-weite Auftragsforschungsinstitut (CRO) für hochwertige klinische Studien mit weltweit anerkannten Daten für internationale Biotechnologieunternehmen in Australien, Neuseeland und den USA. Die Kunden des Unternehmens sind Biotechnologieunternehmen, die die Phasen I bis III ihres Arzneimittelentwicklungsprogramms abschließen und schnelle, flexible und anpassungsfähige lösungsorientierte klinische Forschungsdienstleistungen benötigen.

Frost & Sullivan Awards

Avance Clinical, seit fünf Jahren Empfänger des Frost & Sullivan Asia-Pacific CRO Market Leadership Award, bietet seit mehr als 26 Jahren Auftragsforschungsdienstleistungen in der Region an.

Vorklinische bis mittlere bis späte Phase

Avance Clinical bietet mit seinem erfahrenen ClinicReady-Team vorklinische Dienstleistungen an, die von der vorklinischen Phase bis hin zu klinischen Dienstleistungen der Phase III reichen und von erheblichen Anreizrabatten der australischen Regierung von bis zu 43,5 % und schnellen behördlichen Anlaufprozessen profitieren.

Mit seiner Erfahrung in über 120 Indikationen kann das CRO erstklassige Ergebnisse und hochwertige, international anerkannte Daten für die Prüfung durch die FDA und die EMA liefern.

Technologie

Avance Clinical verwendet in allen Funktionsbereichen modernste Technologie und Goldstandard-Systeme, um seinen Kunden die effektivsten Prozesse zu bieten. Medidata, Oracle, TrialHub, Certinia, Salesforce, Zelta und Medrio sind nur einige der Technologiepartner.

www.avancecro.com