Conferize A/S gennemfører transaktion med QP Group AB

Selskabsmeddelelse nr. 21/2024

København, den 04. september 2024





Conferize A/S har hermed fornøjelsen af at meddele, at 88% af aktionærerne i QP Group AB har valgt at acceptere købstilbuddet fra Conferize. Dette resultat markerer en vigtig milepæl i selskabets strategi om at styrke vores fremadrettede position.

Gennemførelsen af denne transaktion vil resultere i, at Conferize erhverver 88% af aktierne i QP Group AB, hvilket vil udvide selskabets portefølje. Denne transaktion giver adgang til en række spændende svenske investorer og deres netværk, som allerede har vist opbakning til Conferize, et skattemæssigt uudnyttet underskud, samt spændende investeringsmuligheder som forventes at bidrage til selskabets vækst og indtjeningsmuligheder i de kommende år. Mere information herom også offentliggjort i selskabsmeddelelse nr. 19/2024 af d. 19. august 2024.

Transaktionen forventes afsluttet inden udgangen af september 2024.

Efter gennemførelsen af kapitalforhøjelsen udgør selskabets aktiekapital nominelt DKK 14.538.694,16 fordelt på 1.453.869.416 aktier á nominelt DKK 0,01 eller multipla heraf.

Conferize udnytter dele af bevillingen, der blev givet på EGF d. 20. februar 2024 til at lave en rettet emission, som optages til handel på Nasdaq First North Growth Market Denmark for selskabets aktier snarest muligt efter registrering af kapitalforhøjelsen i Erhvervsstyrelsen.

Der arbejdes fortsat positivt med forskellige kreditorer til QP og når disse forhandlinger er på plads oplyses nærmere herom.

