WISeKey Presenta Iniciativas de Transformación Digital en el Auditorio de la APBA

Algeciras, España – 5 de septiembre de 2024: WISeKey International Holding Ltd. ("WISeKey" o "Compañía") (SIX: WIHN, NASDAQ: WKEY), una empresa global líder en ciberseguridad, identidad digital y soluciones para el Internet de las Cosas (IoT), participó en un importante evento en La Autoridad Portuaria de la Bahía de Algeciras (APBA) bajo el título "Próximas Iniciativas de Emprendimiento Digital en el Campo de Gibraltar". El evento, organizado en colaboración con WISeKey, miembro del Comité de Innovación del Puerto de Algeciras, tuvo como objetivo presentar diversas iniciativas relacionadas con la transformación digital en la región del Campo de Gibraltar.

El CEO de WISeKey presentó los avances del proyecto del Centro de la Cuarta Revolución Industrial, destacando su expansión hacia el Campo de Gibraltar y el Puerto de Algeciras. Ya se han alcanzado varios hitos importantes, como el lanzamiento de satélites, la instalación de una antena satelital en el Ayuntamiento de La Línea, la firma de un acuerdo de cooperación con el Puerto de Algeciras y la introducción del proyecto de trazabilidad de contenedores espaciales. Estas iniciativas son clave para establecer un hub en la región, especializado en logística y seguridad marítima, mientras se expande gradualmente la constelación satelital en órbita.

Durante la presentación, el CEO también habló sobre un próximo lanzamiento de satélites programado con SpaceX en noviembre, que posicionará una nueva generación de satélites en órbita, avanzando aún más los objetivos del proyecto.

Tres proyectos principales fueron destacados en el evento:

1. El Programa RETECH en el Puerto de Algeciras.

2. El futuro Hub de Industria 4.0 en La Línea de la Concepción.

3. El proyecto WISeSmartContainers.

Las Redes Territoriales de Especialización Tecnológica (RETECH), lanzadas por la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial de España en agosto de 2022, son un componente clave de la agenda de transformación digital del país. RETECH fomenta la cooperación regional para desarrollar proyectos conjuntos de digitalización, aprovechando las fortalezas locales. Financiado por los fondos europeos Next Generation EU bajo el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia del Gobierno de España, el Programa RETECH busca promover una transformación digital inclusiva y sostenible, al tiempo que refuerza el equilibrio territorial y la cohesión social.

WISeKey también presentó su proyecto WISeSmartContainers, una plataforma innovadora para la trazabilidad completa de los movimientos de contenedores en el sector del transporte y la logística portuaria. Tras su exitosa implementación en el puerto de Dubái, en colaboración con DP World, WISeSmartContainers se expandió al Puerto de Algeciras tras un acuerdo estratégico firmado en diciembre del año pasado.

Sobre WISeKey

WISeKey International Holding Ltd (“WISeKey”, SIX: WIHN; Nasdaq: WKEY) es un líder global en ciberseguridad, identidad digital y plataforma de soluciones IoT. Opera como una sociedad holding con sede en Suiza a través de varias subsidiarias operativas, cada una dedicada a aspectos específicos de su portafolio tecnológico. Las subsidiarias incluyen (i) SEALSQ Corp (Nasdaq: LAES), que se enfoca en productos de semiconductores, PKI y tecnología post-cuántica, (ii) WISeKey SA que se especializa en soluciones RoT y PKI para autenticación segura e identificación en IoT, Blockchain e IA, (iii) WISeSat AG que se centra en tecnología espacial para comunicación segura por satélite, específicamente para aplicaciones IoT, (iv) WISe.ART Corp que se enfoca en NFTs de blockchain confiables y opera el mercado WISe.ART para transacciones seguras de NFT, y (v) SEALCOIN AG que se enfoca en internet físico descentralizado con tecnología DePIN y alberga el desarrollo de la plataforma SEALCOIN.

Cada subsidiaria contribuye a la misión de WISeKey de asegurar el internet, mientras se enfocan en sus respectivas áreas de investigación y experiencia. Sus tecnologías se integran perfectamente en la plataforma integral de WISeKey. WISeKey asegura ecosistemas de identidad digital para individuos y objetos utilizando tecnologías Blockchain, IA e IoT. Con más de 1.6 mil millones de microchips desplegados en varios sectores de IoT, WISeKey desempeña un papel vital en la seguridad del Internet de Todo. Los semiconductores de la compañía generan valiosos Big Data que, al ser analizados con IA, permiten la prevención predictiva de fallos en equipos. Confiado por la Raíz de Confianza criptográfica OISTE/WISeKey, WISeKey proporciona autenticación segura e identificación para aplicaciones IoT, Blockchain e IA. La Raíz de Confianza de WISeKey garantiza la integridad de las transacciones en línea entre objetos y personas.

Para más información sobre la dirección estratégica de WISeKey y sus subsidiarias, visite www.wisekey.com.

Contacto:

WISeKey International Holding Ltd

Contacto de la Compañía: Carlos Moreira

Presidente & CEO

Tel: +41 22 594 3000

info@wisekey.com

WISeKey Relaciones con Inversores (EE. UU.)

The Equity Group Inc.

Lena Cati

Tel: +1 212 836-9611 / lcati@equityny.com

Katie Murphy

Tel: +1 212 836-9612 / kmurphy@equityny.com

Aviso Legal:

Esta comunicación expresa o implícitamente contiene ciertas declaraciones prospectivas sobre WISeKey International Holding Ltd y su negocio. Dichas declaraciones implican ciertos riesgos, incertidumbres y otros factores conocidos y desconocidos, que podrían hacer que los resultados reales, la situación financiera, el rendimiento o los logros de WISeKey International Holding Ltd sean materialmente diferentes de cualquier resultado futuro, rendimiento o logros expresados o implícitos en tales declaraciones prospectivas. WISeKey International Holding Ltd proporciona esta comunicación a partir de esta fecha y no asume ninguna obligación de actualizar las declaraciones prospectivas contenidas en este documento como resultado de nueva información, eventos futuros u otros.

Este comunicado de prensa no constituye una oferta para vender, ni una solicitud de una oferta para comprar, ningún valor, y no constituye un prospecto de oferta en el sentido de la Ley de Servicios Financieros de Suiza (“FinSA”), la legislación precedente de la FinSA o publicidad en el sentido de la FinSA. Los inversores deben basarse en su propia evaluación de WISeKey y sus valores, incluidos los méritos y riesgos involucrados. Nada de lo contenido en este documento es, ni se considerará, como una promesa o representación sobre el rendimiento futuro de WISeKey.