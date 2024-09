RESULTATS SEMESTRIELS 2024

EBITDA en croissance de +34% à 75 millions d’euros

Confirmation des objectifs de capacité à fin d’année 2024

Résultats semestriels 2024

Chiffre d’affaires : +28% à 248,9 millions d’euros porté par la croissance de +26% des Ventes d’énergie et de +32% des Services pours clients tiers

EBITDA : +34% à 75 millions d’euros, porté par le plein effet des centrales installées en 2023 conjugué aux mises en service des nouvelles capacités du premier semestre

Perte nette de 15,7 millions d’euros, reflétant la saisonnalité de l’activité, en amélioration de +19% par rapport à la perte saisonnière du premier semestre 2023

Indicateurs opérationnels de capacité au 30 juin 2024

Capacité en exploitation et construction : +15% à 3,06 gigawatts (dont 2,45 gigawatts en exploitation et 0,61 gigawatt en construction)

Capacité exploitée pour les clients tiers : +15% à 6,4 gigawatts

Portefeuille de projets en cours de développement : +7% à 17,2 gigawatts

Perspectives 2024 impactées par l’écrêtement de la production1 imposé par l’opérateur du réseau brésilien et le taux de change EUR/BRL

Avant impact de l’écrêtement au Brésil du second semestre, l’objectif d’EBITDA 2024 est d’environ 255 millions d’euros, dont environ 230 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie

Si le scénario communiqué par l’opérateur du réseau d’un écrêtement de plusieurs mois se confirmait, si Voltalia n’était pas compensé financièrement et si le taux de change EUR/BRL moyen du second semestre se situait à environ 6, l’EBITDA 2024 serait diminué d’environ 40 millions d’euros

Cet impact négatif devrait être atténué par les actions amiables et contentieuses menées par Voltalia, directement et au sein d’un collectif de producteurs d’électricité, auprès des autorités fédérales et locales afin d’obtenir des compensations financières et de réduire la durée des écrêtements en cours

Confirmation de l’objectif 2024 de capacité en exploitation et construction d’environ 3,3 gigawatts, dont environ 2,5 gigawatts en exploitation

Ambitions 2027 réaffirmées

Capacité en exploitation et construction supérieure à 5 gigawatts, dont environ 4,2 gigawatts en exploitation

Capacité exploitée pour les clients tiers supérieure à 8 gigawatts

EBITDA normatif 2 d’environ 475 millions d’euros, dont environ 430 millions d’euros venant des Ventes d’énergie

d’environ 475 millions d’euros, dont environ 430 millions d’euros venant des Ventes d’énergie Plus de 4 millions de tonnes de CO 2 évitées

évitées 100% des capacités détenues en construction présentant un plan d'engagement des parties prenantes

50% des capacités solaires détenues en exploitation situées sur des sols co-utilisés ou revalorisés

Réduction de 35% de l'intensité carbone des centrales solaires détenues en 2030 par rapport à 2022

Voltalia (Euronext Paris, code ISIN : FR0011995588), acteur international des énergies renouvelables, publie ce jour ses résultats semestriels consolidés au 30 juin 2024.

Les procédures d’examens limités sont en cours de finalisation par les commissaires aux comptes. Les comptes semestriels ont été examinés par le Comité d’audit de Voltalia et arrêtés par le Conseil d’administration qui s’est réuni le 4 septembre 2024.

« Au premier semestre 2024, Voltalia a poursuivi sa trajectoire avec une production électrique en hausse de 13%, un chiffre d’affaires qui progresse de 28% et un EBITDA qui augmente de 34%. Comme annoncé, les perspectives de l’année sont conditionnées à la normalisation des conditions de transport sur le réseau électrique brésilien ainsi que de la perception des compensations financières demandées par Voltalia et les autres acteurs du secteur. Nous sommes confiants quant à l'issue favorable de ces actions à court ou moyen terme. Dans les autres pays, les centrales produisent à pleine capacité notamment celles récemment mises en service en France, au Portugal et en Albanie », déclare Sébastien Clerc, Directeur général de Voltalia.

***

Voltalia commentera ses résultats semestriels 2024 et ses perspectives à court et moyen terme lors d’une réunion d’information qui se tiendra ce jour à 8h30, heure de Paris.

La réunion sera retransmise en webcast vidéo en direct. Tous les détails de connexion sont disponibles sur notre site Web : https://www.voltalia.com/fr/investor-relations .

CHIFFRES CLÉS

En millions d’euros S1 2024 S1 2023 Var.

à taux courants Var.

à taux constants3 Chiffre d’affaires 248,9 195,0 +28% +28% EBITDA 75,0 56,0 +34% +35% Marge d’EBITDA 30% 29% +1pt +1pt Résultat net part du Groupe -15,7 -19,4 +19% +14%

Le chiffre d’affaires atteint 248,9 millions d’euros, en hausse de +28% à taux de change courants et constants. Il bénéficie de l’effet conjugué de la croissance de +26% des Ventes d’énergie, représentant 68% du chiffre d’affaires, et de la progression de +32% des Services pour clients tiers, représentant 32% du chiffre d’affaires. Géographiquement, le chiffre d’affaires se répartit à 59% en Europe, 35% en Amérique latine et 6% en Afrique.

L’EBITDA consolidé s’établit à 75 millions d’euros, en progression de +34%, représentant une marge d’EBITDA de 30%, contre 29% au premier semestre 2023.

La perte nette part du Groupe s’élève à -15,7 millions d’euros, reflétant le caractère saisonnier de l’activité de Voltalia, en amélioration par rapport à la perte nette part du Groupe de -19,4 millions d’euros au premier semestre 2023.

REVUE DES ACTIVITÉS

VENTES D’ÉNERGIE : MARGE D’EBITDA EN HAUSSE DANS UN CONTEXTE DE CROISSANCE

Chiffres clés financiers

En millions d’euros

Avant éliminations des services fournis en interne S1 2024 S1 2023 Var.

à taux courants Var.

à taux constants Chiffre d’affaires 168,7 134,2 +26% +26% EBITDA 101,2 75,6 +34% +34% Marge d’EBITDA 60% 56% +4pts +4pts

Indicateurs opérationnels

S1 2024 S1 2023 Var. Production (en GWh) 2 084 1 842 +13% Capacité en exploitation (en MW) 2 452 1 699 +44% Capacité en exploitation et en construction (en MW) 3 057 2 661 +15% Facteur de charge éolien en France 22% 22% Stable Facteur de charge éolien au Brésil 27% 35% -8pts Facteur de charge solaire en France 14% 17% -3pts Facteur de charge solaire au Brésil 23% 27% -4pts Facteur de charge solaire en Jordanie et Egypte 27% 26% +1pt Facteur de charge solaire au Royaume Uni 15% 17% -2pts

Production et chiffre d’affaires en forte hausse, portée par les nouvelles capacités

Le chiffre d’affaires issu des Ventes d’énergie atteint 168,7 millions d’euros, en hausse de +26% à taux de change courants et constants. Le taux moyen EUR/BRL est de 5,49 au premier semestre 2024, contre 5,48 au premier semestre 2023.

La production atteint 2 084 GWh, en hausse de +13%. La production des centrales mises en services depuis le 30 juin 2023 a plus que compensé l’effet des cessions de centrales et la baisse des facteurs de charge en France et au Brésil. Pour la première fois, la production solaire pèse plus de la moitié de la production totale.

EBITDA en forte croissance et progression du taux de marge d’EBITDA

L’activité des Ventes d’énergie a généré un EBITDA en forte croissance de +34% (à taux de change courants et constants) à 101,2 millions d’euros. La marge d’EBITDA ressort à 60%, en amélioration de 4 points par rapport au premier semestre 2023.

Détail par pays :

Au Brésil, l’EBITDA augmente légèrement. Il bénéficie de la contribution de nouvelles capacités (Canudos et SSM3-6, qui font plus que compenser (i) les centrales cédées fin 2023, (ii) une moindre ressource éolienne et (iii) les travaux de maintenance préventive concentrés pendant la saison de moindre ressource éolienne.

En France, l’EBITDA augmente fortement. Il bénéficie de la mise en service courant 2023 et 2024 des centrales Rives charentaises, Sud Vannier, Montclar et Logelbach, qui font plus que compenser les centrales cédées fin 2023.

Dans les autres pays, l’EBITDA augmente très fortement (+79%) et représente plus du tiers de l’EBITDA des Ventes d’énergie. L’EBITDA de ces pays bénéficient en moyenne de ressources supérieures à celles de 2023. Il est aussi soutenu par la mise en service de projets principalement au Portugal et en Albanie, où la centrale de Karavasta est dans sa phase première production4.

SERVICES : FORTE ACCÉLÉRATION DE L’ACTIVITE POUR CLIENTS TIERS

Chiffres clés financiers

En millions d’euros S1 2024 S1 2023 Var. à taux courants Var. à taux constants Chiffre d’affaires (après éliminations) 80,2 60,7 +32% +32% EBITDA (après éliminations) -10,1 -12,2 +17% +17% Chiffre d’affaires avant éliminations 202,1 271,0 -25% -25% Éliminations -121,9 -210,2 -42% -42%

Chiffre d’affaires des Services aux clients tiers en forte hausse, porté par la croissance de la construction

Le chiffre d’affaires issu des Services pour clients tiers atteint 80,2 millions d’euros, en hausse de +32% à taux de change courants et constants. Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements progresse de +38% pour atteindre 68,0 millions d'euros, et le segment Exploitation-Maintenance de +7% pour atteindre 12,1 millions d'euros. Les Services pour compte propre (éliminés en consolidation) atteignent 121,9 millions d’euros, en baisse de -42% par rapport au premier semestre de 2023 qui avait vu un niveau record d’activités internes.

EBITDA en amélioration

L’EBITDA généré par l’activité Services pour clients tiers, de nature saisonnière, s’améliore significativement de +17%, à -10,1 millions d’euros.

Le segment Développement, Construction et Fourniture d’équipements pour les clients tiers génère un EBITDA de -10,1 millions d’euros, en amélioration de 3,4 millions d’euros.

L’EBITDA du Développement est stable, avec une baisse des cessions de projets en parallèle de la diminution des charges liées au développement du portefeuille de futurs projets (qui a crû de +7% à 17,2 GW).

L’EBITDA de la Construction et Fourniture d’équipements est en nette augmentation grâce aux contrats de construction en Irlande avec ESB et Power Capital (330 MW), qui ont plus que compensé la baisse des prix des panneaux solaires qui continue de peser sur les contrats de fournitures comme en 2023.

Le segment Exploitation-Maintenance pour clients tiers génère un EBITDA à l’équilibre, en baisse de 1,3 million d’euros du fait d’une baisse temporaire du volume des prestations additionnelles aux contrats de long terme.

AUTRES POSTES DU COMPTE DE RÉSULTAT

En millions d’euros S1 2024 S1 2023 Var. à taux courants Var. à taux constants EBITDA des activités avant éliminations 102,2 90,8 +12% +11% Eliminations -11,1 -27,4 -59% -59% Eléments corporate -16,1 -7,4 x2,2 x2,2 EBITDA 75,0 56,0 +34% +35% Dépréciations, amortissements et provisions -48,0 -44,6 +7% +8% Autres produits et charges opérationnels -4,8 -3,1 +54% +54% Résultat opérationnel 22,2 8,2 x2,7 x2,7 Résultat financier -36,7 -24,8 +48% +53% Impôts et résultats des sociétés mises en équivalence -1,9 -6,3 -70% -70% Intérêts minoritaires 0,7 3,5 -79% -79% Résultat net (part du Groupe) -15,7 -19,4 +19% +14%

L’EBITDA avant éliminations et éléments corporate est en croissance de +12%, reflétant un moindre volume d’activité interne (éliminée en consolidation) après le niveau record de 2023, qui est plus que compensé par la forte croissance des activités externes en 2024.

Les éliminations sont en baisse à -11,1 millions d’euros (-59%) en raison de l’activité interne moins élevée.

L’EBITDA consolidé s’établit à 75,0 millions d’euros, en progression de +34%, représentant une marge d’EBITDA de 30%, contre 29% au premier semestre 2023.

Les dotations aux amortissements et provisions sont en hausse de +7% (+8% à taux de change constants) à 48,0 millions d’euros. Les récentes mises en service des centrales et l’effet semestre plein des centrales mises en service pendant le premier semestre 2023 sont partiellement compensés par la baisse des dotations aux provisions. En 2023, les provisions concernaient principalement les stocks de panneaux solaires, dépréciés du fait de la baisse des prix de marché, et des charges associées aux mesures régulatoires exceptionnelles adoptées en France afin de limiter la hausse des prix de l’électricité suite à l’invasion de l’Ukraine.

Le résultat financier, une charge, augmente de +48% (+53% à taux de change constants). La charge nette de 36,7 millions d'euros se compose (i) d'un coût de l'endettement financier de 28,9 millions d'euros, en augmentation de 10,7 millions d’euros du fait principalement de la croissance du portefeuille de centrales en exploitation (+753 MW), et (ii) d'autres produits et charges financiers de 7,8 millions d'euros, en augmentation de 1,2 millions d’euros. Le taux d'intérêt moyen global de la dette consolidée s’élève à 6,0% contre 5,9% en fin 2023.

La charge d’impôts est en baisse de -70% à 1,9 millions d’euros grâce à la reconnaissance par l’administration fiscale jordanienne d’un produit d’impôt différé généré par un amortissement accéléré, qui a plus que compensé la hausse des taxes inhérente à la croissance de l’activité.

Après prise en compte des intérêts minoritaires et de l’impôt, la perte nette part du Groupe est en amélioration de 3,7 millions d’euros par rapport au premier semestre 2023. Elle s’élève à -15,7 millions d’euros, reflétant le caractère saisonnier de l’activité.

BILAN CONSOLIDÉ SIMPLIFIÉ

Le bilan à fin juin 2024 atteint 3,9 milliards d’euros, en hausse de +3% par rapport à fin décembre 2023.

En millions d’euros Juin 2024 Déc. 2023 Goodwill 79 79 Immobilisations corporelles et incorporelles 2 896 2 771 Trésorerie et équivalents de trésorerie 329 319 Autres actifs courants et non courants 603 649 Total actif 3 908 3 818 Capitaux propres 1 184 1 265 Minoritaires 107 118 Dette financière 2 181 1 909 Provisions 32 35 Autres passifs courants et non courants 404 491 Total passif 3 908 3 818

Les immobilisations corporelles et incorporelles à 2,9 milliards d’euros sont en hausse de 125 millions d’euros du fait principalement des centrales en cours de construction, telles que Sinnamary, Clifton, Paddock, Bolobedu, Sarimay Solar et les toitures solaires d’Helexia.

La trésorerie s’établit à 329 millions d’euros, en hausse de 10 millions d’euros.

Les autres actifs courants et non courants se montent à 603 millions d’euros, en baisse de 46 millions d’euros. La diminution s’explique principalement par les l’encaissement des créances de cessions de projets réalisées en fin d’année 2023 par l’activité Développement, ainsi que par la baisse des stocks.

Les capitaux propres s’élèvent à 1,2 milliard d’euros, en baisse 81 millions d’euros, en raison principalement de la baisse des réserves de conversion, et aussi de l’affectation du résultat net part du Groupe.

La dette financière s’établit à 2,2 milliards d'euros. La hausse de 272 millions d’euros provient à hauteur de 254 millions d’euros des levées de financements des projets, le solde résultant de la croissance de la dette bancaire corporate qui permet notamment de préfinancer la construction de centrales et de financer la variation du besoin en fonds de roulement, usuellement défavorable au premier semestre.

La dette financière bénéficie à hauteur de 85% de son encours de taux fixes, couverts ou indexés sur l’inflation. Elle est à 65% libellée en euros, à 28% en réals brésiliens et 7% en dollars américains et en livres britanniques. Avec une dette nette de 1,8 milliards d’euros, le ratio d’endettement5 s’établit à 59%.

Les autres passifs courants et non courants s’élèvent à 404 millions d’euros. Leur baisse de 87 millions d’euros s’explique principalement par la diminution des dettes fournisseurs, notamment les fournisseurs d’équipements et de services impliqués dans la construction des centrales mises en service en 2023.

NOUVELLE ANNONCE

Voltalia annonce ce jour la croissance de son portefeuille de projets en développement

Le portefeuille de projets en développement, destinés à être conservés ou cédés avec des services de construction et de maintenance, s’élève à 17,2 GW au 30 juin 2024, soit une augmentation de +7 % par rapport au 30 juin 2023. Illustrant la stratégie de diversification géographique, ce portefeuille est réparti à hauteur de 40% en Europe, 39% en Amérique latine et 21% en Afrique. Sur le plan technologique, le solaire est majoritaire à 63%, suivi de l’éolien pour 27% et des autres technologies pour 10%.

ANNONCES RÉCENTES

En Irlande, gain d’un nouveau contrat de construction de 128 MW6

Ørsted, un des principaux leaders mondiaux du secteur, a choisi Voltalia pour assurer l’ingénierie, l’approvisionnement et la construction de sa première centrale solaire en Irlande, située dans le comté de Carlow, à l’est du pays.

Au Brésil, écrêtement de la production imposée par l’opérateur du réseau7

L’opérateur du réseau de transmission brésilien impose actuellement un écrêtement prononcé dans certaines parties du réseau. Le volume d’écrêtement de la production de Voltalia dans le nord-est du réseau pourrait être élevé pendant une période qui pourrait durer plusieurs mois, notamment à cause du retard de la construction de nouvelles lignes de transmission pour renforcer le réseau dans le nord-est du pays.

Voltalia prévoit qu’au second semestre, l’impact des écrêtements serait accentué par la saisonnalité de la production, traditionnellement plus élevée au second semestre qu'au premier, et par une ressource éolienne et solaire qui devrait être au cours du second semestre 2024 supérieure à la moyenne de long terme compte tenu des niveaux constatés depuis début juillet et prévus jusqu’à fin décembre par les instituts de prévisions météorologiques.

Voltalia, directement, au sein d’un collectif de producteurs d’électricité et d’associations professionnelles, poursuit les discussions constructives avec l’opérateur du réseau brésilien et les autorités publiques afin d’accélérer au moins une partie des compensations financières et de réduire la durée des écrêtements en cours.

Nouveau crédit bancaire syndiqué assurant le refinancement de ses lignes obligataires convertibles (Oceane) et bancaires jusqu’à 20268

Un nouveau crédit corporate de 294 millions d’euros est signé avec un consortium de 15 banques. Il met en évidence la confiance renouvelée des banques partenaires. Le financement syndiqué d’une maturité de 5 ans, extensible à 7 ans, est composé d’un crédit renouvelable de 176,4 millions d’euros et d’un prêt à terme de 117,6 millions d’euros.

Le nouveau financement consolide la flexibilité financière, en permettant par exemple d’accélérer des mises en chantier de nouvelles centrales sans attendre la finalisation des financements de projets à très long terme.

Par ailleurs, il assurera le remboursement des obligations convertibles émises (Oceane) en 2021 et 2022 à leur échéance en 2025, pour un total de 250 millions d’euros.

PERSPECTIVES 2024 IMPACTÉES PAR L’ÉCRÊTEMENT DE LA PRODUCTION AU BRESIL ET LE TAUX DE CHANGE EUR/BRL

Avant cet impact, l’objectif d’EBITDA annuel 2024 est inchangé à environ 255 millions d’euros, dont environ 230 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie.

L’EBITDA prévisionnel du second semestre 2024, toujours avant cet impact, s’élève à 180 millions d’euros. Il se répartit comme suit :

EBITDA issu des Ventes d’énergie, à environ 155 millions d’euros

Il intègre la contribution des centrales en exploitation à la fin 2023 (environ 135 millions d’euros) ainsi que les nouvelles centrales mises en service en 2024 (environ 10 millions d’euros), plus l’impact positif des ventes d’électricité en amont des contrats long terme (environ 10 millions d’euros). A noter qu’au Brésil, les mois de juillet et d’août ont bénéficié d’une ressource éolienne et solaire supérieure à l’année dernière ainsi qu’à la moyenne long terme.

EBITDA issu des Services externes et éléments corporate à environ 25 millions d’euros.

Il comprend la contribution des Services d’environ 35 millions d’euros, moins la charge des éléments corporate d’environ 10 millions d’euros.

Cependant, si le scénario communiqué par l’opérateur du réseau d’un écrêtement de plusieurs mois se confirmait, si Voltalia n’était pas compensé financièrement et si le taux de change EUR/BRL moyen du second semestre se situait à environ 6, l’EBITDA 2024 serait diminué d’environ 40 millions d’euros (environ 30 millions d’euros d’impact de l’écrêtement et environ 10 millions d’impact de change).

Les actions amiables et contentieuses menées par Voltalia, directement et au sein d’un collectif de producteurs d’électricité, auprès des autorités fédérales et locales afin d’obtenir des compensations financières et de réduire la durée des écrêtements en cours, devraient atténuer l’impact négatif.

Enfin, Voltalia confirme son objectif 2024 de capacité en exploitation et construction d’environ 3,3 GW, dont environ 2,5 GW en exploitation.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS ET FINANCIERS 2027

Voltalia confirme ses objectifs opérationnels et financiers à horizon 2027, soit :

Capacité en exploitation et construction supérieure à 5 GW, avec environ 4,2 GW en exploitation.

Capacité exploitée pour compte de clients tiers supérieure à 8 GW.

EBITDA normatif9 d’environ 475 millions d’euros, dont environ 430 millions d’euros provenant des Ventes d’énergie.

CONFIRMATION DES OBJECTIFS DE MISSION 2027 ET 2030

En tant qu’Entreprise à Mission, Voltalia confirme ses objectifs ESG à horizon 2027 et 2030, soit :

En 2027 : CO 2 évité de plus de 4 millions de tonnes.

évité de plus de 4 millions de tonnes. En 2027 : 100% des capacités détenues en cours de construction présentant un plan d'engagement des parties prenantes (SEP) aligné sur les normes de la SFI (groupe Banque mondiale).

En 2027 : 50% des MW solaires détenus en exploitation situés sur des sols co-utilisés ou revalorisés, c’est-à-dire des terrains combinant solaire et une autre activité humaine (telle que les bâtiments, les parkings, l’agriculture et le pâturage) ou situés sur des sols à faible potentiel de biodiversité, agricole ou économique (tels que déserts, friches industrielles et carrières désaffectées).

En 2030 : -35% d’intensité carbone en kgCO 2 /MW (Scope 3) des centrales solaires détenues par rapport à 2022, notamment en priorisant l'acquisition de panneaux solaires bas carbone.

Prochain rendez-vous : Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2024, le 23 octobre 2024 (après bourse)





DECLARATIONS PROSPECTIVES

Ce communiqué contient des déclarations prospectives. Ces déclarations ne constituent pas des faits historiques. Ces déclarations comprennent des projections et des estimations ainsi que les hypothèses sur lesquelles celles-ci reposent, des déclarations portant sur des projets, des objectifs, des intentions et des attentes concernant des résultats financiers, des événements, des opérations, des services futurs, le développement de produits et leur potentiel ou les performances futures. Ces déclarations prospectives peuvent souvent être identifiées par les mots « s'attendre à » « anticiper », « croire », « avoir l'intention de », « estimer » ou « planifier », ainsi que par d'autres termes similaires. Bien que la direction de Voltalia estime que ces déclarations prospectives sont raisonnables, les investisseurs sont alertés sur le fait que ces déclarations prospectives sont soumises à de nombreux risques et incertitudes, difficilement prévisibles et généralement en dehors du contrôle de Voltalia qui peuvent impliquer que les résultats et événements effectifs réalisés diffèrent significativement de ceux qui sont exprimés, induits ou prévus dans les informations et déclarations prospectives. Ces risques et incertitudes comprennent notamment les incertitudes inhérentes à l’évolution du prix de vente de l’électricité produite par Voltalia, à l’évolution du contexte réglementaire dans lequel Voltalia évolue ainsi qu’à la compétitivité des énergies renouvelables et d'autres facteurs qui peuvent affecter la capacité de production ou la rentabilité des sites de production de Voltalia ainsi que ceux qui sont développés ou identifiés dans les documents publics déposés par Voltalia auprès de l'Autorité des marchés financiers y compris ceux énumérés à la section 2.2 « Facteurs de risque » du Document d’Enregistrement Universel 2023 de Voltalia déposé auprès de l'Autorité des marchés financiers le 12 avril 2024. Voltalia ne prend aucun engagement de mettre à jour les informations et déclarations prospectives sous réserve de la réglementation.









Capacité en exploitation au 30 juin 2024



En MW Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride S1 2024 S1 2023 Albanie 140 140 Belgique 21 21 17 Brésil 773 721 1 494 1 112 Egypte 32 32 32 Espagne 27 27 20 France 93 244 5 341 245 Guyane française 14 7 5 24 49 44 Grèce 17 17 17 Hongrie 22 22 4 Italie 17 17 15 Jordanie 57 57 57 Pays-Bas 60 60 Portugal 77 77 48 Roumanie 8 8 Royaume-Uni 57 32 89 89 Total 866 1 513 7 10 56 2 452 1 699





Capacité en construction au 30 juin 2024

Nom du projet Capacité Technologie Pays Bolobedu 148 Solaire Afrique du Sud Cafesoca 8 Hydro Brésil Clifton 45 Solaire Royaume-Uni East gate 34 Solaire Royaume-Uni Helexia 2 Solaire Belgique Helexia 92 Solaire Brésil Helexia 1 Solaire Espagne Helexia 31 Solaire France Helexia 1 Solaire Hongrie Helexia 1 Solaire Italie Helexia 6 Solaire Portugal Helexia 2 Solaire Roumanie Higher Stockbridge 45 Solaire Royaume-Uni Lercara Friddi 3 Solaire Italie Paddock 50 Solaire Royaume-Uni Sarimay Solar 126 Solaire Ouzbékistan Sinnamary 10 Biomasse Guyane française Sinnamary 1 Stockage Guyane française Total (en MW) 605





Production d’électricité au 30 juin 2024

En GWh Eolien Solaire Biomasse Hydro Hybride S1 2024 S1 2023 Albanie 136 136 0 Brésil 918 456 24 1 398 1 427 Egypte 38 38 38 France 95 42 3 140 133 Grèce 15 15 14 Guyane française 7 18 25 23 Helexia Brésil 44 44 5 Helexia Europe 147 147 94 Jordanie 65 65 64 Portugal 45 45 11 Royaume-Uni 30 30 33 Total 1 013 1 026 18 3 24 2 084 1 842

Compte de résultat consolidé (Non audité)

En millions d'euros S1 2024 S1 2023 Chiffre d’affaires 249,0 195,0 Achats et sous-traitance -26,9 -22,8 Autres charges d'exploitation -120,5 -92,7 Charges de personnel -34,1 -34,0 Autres produits et charges courants 7,3 9,6 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence 0,2 0,9 EBITDA 75,0 56,0 Dotations et reprises aux amortissements, provisions et dépréciations -48,0 -44,6 Résultat opérationnel courant 27,0 11,3 Autres produits et charges opérationnels -4,8 -3,1 Résultat opérationnel 22,2 8,2 Coût net de l'endettement financier -52,4 -34,3 Autres produits et charges financiers 15,7 9,6 Impôt sur les résultats et assimilés -0,9 -6,3 Quote-part dans le résultat net des sociétés mises en équivalence en dehors du secteur d'activité Voltalia -1,0 0,0 Résultat net -16,4 -22,9 Participations ne conférant pas le contrôle 0,7 3,5 Part du Groupe -15,7 -19,4

Bilan consolidé (Non audité)

En millions d’euros S1 2024 S1 2023 Goodwill 79 79 Droits d'utilisation 76 64 Immobilisations incorporelles 473 435 Immobilisations corporelles 2 347 2 272 Participations dans des entreprises associées 18 20 Autres actifs financiers non courants 35 25 Actifs d'impôts différés 42 40 Autres actifs non courants 10 5 Actifs non courants 3 070 2 940 Stocks et encours 55 65 Clients et autres débiteurs 231 237 Autres actifs courants 173 180 Autres actifs financiers courants 37 76 Instruments dérivés actifs courants 3 1 Trésorerie et équivalents de trésorerie 329 319 Actifs courants 838 878 Total Actif 3 908 3 818 Capitaux propres part du Groupe 1 184 1 265 Intérêts attribuables aux participations ne donnant pas le contrôle 107 118 Capitaux propres 1 291 1 383 Provisions non courantes 31 28 Passifs d'impôts différés 28 28 Financements non courants 1 597 1 579 Autres passifs financiers non courants 31 41 Instruments dérivés passifs non courants 11 31 Passifs non courants 1 698 1 707 Provisions courantes 1 7 Financements courants 585 330 Dettes fournisseurs et autres créditeurs 225 285 Autres passifs financiers courants 22 8 Instruments dérivés passifs courants 1 3 Autres passifs courants 85 95 Passifs courants 920 727 Total Passif 3 908 3 818





A propos de Voltalia (www.voltalia.com) Voltalia est un acteur international des énergies renouvelables. Le Groupe produit et vend de l’électricité issue de ses installations éoliennes, solaires, hydrauliques, biomasse et de stockage. Il dispose d’une puissance en exploitation et en construction de 3,1 GW et d’un portefeuille de projets en développement d’une capacité totale de 17,2 GW.



Voltalia est également prestataire de services et accompagne ses clients en renouvelable pendant toutes les étapes des projets, de la conception à l’exploitation-maintenance.



Pionnier sur le marché des entreprises, Voltalia propose enfin une offre globale à celles-ci allant de la fourniture d’électricité verte aux services d’efficacité énergétique, en passant par la production locale de sa propre électricité.



Fort de plus de 2 000 collaborateurs dans 20 pays sur 3 continents, Voltalia possède une capacité d’action mondiale pour ses clients.



Voltalia est coté au marché réglementé d’Euronext à Paris (FR0011995588 – VLTSA) et fait partie des indices Enternext Tech 40 et CAC Mid&Small. L’entreprise est également incluse dans le Gaïa-Index, l’indice des valeurs moyennes responsables. Voltalia

