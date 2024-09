Blue Mountain und RCM Technologies arbeiten bei der Verbesserung des Enterprise Asset Managements im Bereich Biowissenschaften mit vorvalidierter Software und beispiellosem Fachwissen zusammen

PHILADELPHIA, Sept. 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Blue Mountain, der führende Anbieter von Software für das Enterprise Asset Management im Bereich der Biowissenschaften, freut sich, eine strategische Partnerschaft mit RCM Technologies, Inc., einem führenden Anbieter von Geschäfts- und Technologielösungen, bekanntzugeben. Diese Partnerschaft wird die Standards zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften und zur operativen Exzellenz für Pharmahersteller, Auftragsentwicklungs- und Produktionsunternehmen (CDMOs) und Medizintechnikunternehmen weltweit erhöhen.



Im Rahmen dieser neuen Partnerschaft wird RCM Technologies als qualifizierter und zertifizierter Servicepartner in das umfassende globale Partner-Ökosystem von Blue Mountain eingebunden. Sowohl Blue Mountain als auch RCM Technologies verfügen über langjährige Erfahrung bei der Einhaltung von Vorschriften im Bereich der Biowissenschaften. Gemeinsam werden sie daher eine breite Palette an Lösungen zur Erfüllung der strengen Anforderungen der Branche anbieten.

Blue Mountain RAM (Regulatory Asset Manager) ist eine bewährte branchenführende Softwarelösung für computergestützte Wartungsmanagementsysteme (CMMS), Kalibrierung und Asset Performance Management (APM), die speziell auf die besonderen Anforderungen der Biowissenschaftsbranche ausgelegt ist. Dank der Integration der innovativen Software von Blue Mountain mit den verwalteten Diensten, der Marktreife und den branchenspezifischen Fachexperten (SMEs) von RCM Technologies steht den Kunden eine beispiellose Unterstützung und Expertise zur Verfügung. Mit diesem kombinierten Angebot profitieren Biowissenschaftsunternehmen von der Optimierung ihrer Abläufe, der Einhaltung von Vorschriften und der Beschleunigung der Markteinführung.

„Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit RCM Technologies“, so David Rode, CEO von Blue Mountain. „Ihr fundiertes Fachwissen und ihr Engagement für die Einhaltung von Vorschriften passen perfekt zu unserem Ziel, die fortschrittlichsten Asset-Management-Lösungen für die Biowissenschaftsbranche anzubieten. Gemeinsam sind wir gut aufgestellt, um unsere Kunden bei der Einhaltung der komplexen Vorschriften und der betrieblichen Effizienz zu unterstützen.“

RCM Technologies zeichnet sich durch eine langjährige Erfahrung bei der Bereitstellung maßgeschneiderter Lösungen zur Erfüllung der spezifischen Anforderungen von Biowissenschaftsunternehmen aus. Ihr Team aus erfahrenen SMEs mit umfassender Branchenerfahrung wird eng mit Blue Mountain zusammenarbeiten, um den Kunden eine nahtlose, integrierte Lösung bereitzustellen, die sowohl den technischen als auch den rechtlichen Herausforderungen der Branche gerecht wird.

„Wir freuen uns sehr auf die Zusammenarbeit mit Blue Mountain“, kommentierte Bill Gargano, Group SVP Life Sciences und IT von RCM Technologies. „Diese Partnerschaft ermöglicht uns die Bereitstellung eines erweiterten Dienstleistungsangebots für unsere Kunden, das die strengen regulatorischen Anforderungen im Bereich der Biowissenschaften nicht nur erfüllt, sondern sogar übertrifft. Durch die Kombination unserer verwalteten Dienste und unserer Erfahrung mit der RAM-Software von Blue Mountain können wir eine Lösung anbieten, die sowohl die Einhaltung von Vorschriften als auch die betriebliche Exzellenz unterstützt.“

Die Partnerschaft zwischen Blue Mountain und RCM Technologies stellt einen bedeutenden Meilenstein in der Biowissenschaftsbranche dar und bietet Unternehmen die Tools und das Fachwissen, die sie für den Erfolg in einem zunehmend komplexen regulatorischen Umfeld benötigen.

Über Blue Mountain

Blue Mountain nimmt seit 35 Jahren eine führende Rolle bei der Vermögensverwaltung in der Biowissenschaftsbranche ein und verfügt über eine einzigartige Position, die sich auf ein bewährtes System stützt. Blue Mountain wurde 1989 gegründet und bietet eine integrierte Komplettlösung, die Hunderte von Unternehmen aus den Bereichen Pharmazeutik, Biotechnologie, Zell- und Gentherapie, medizinische Geräte und Auftragsfertigung unterstützt. Von der Einrichtung und Installation bis hin zu Schulung und Validierung unterstützt unser Unternehmen die Produzenten im Bereich Biowissenschaften bei der Beherrschung des GMP-Asset-Managements durch die Implementierung unserer erstklassigen Software, die es ihnen ermöglicht, die Cloud zu nutzen, papierlose Prozesse voranzutreiben und die Einhaltung von Vorschriften zu gewährleisten. Blue Mountain wird von Accel-KKR unterstützt und hat seinen Sitz im Großraum Philadelphia, PA. Weitere Informationen finden Sie unter www.coolblue.com .

Über RCM Technologies

RCM Technologies (Nasdaq: RCMT) ist ein Anbieter von Geschäfts- und Technologielösungen mit erstklassigen Talenten in wichtigen Marktsegmenten. Wir tragen zur Entwicklung, zum Aufbau und zur Realisierung der Branchen von morgen schon heute bei. An der Schnittstelle zwischen Ressourcen, kritischer Infrastruktur und der Modernisierung von Branchen ist RCM ein Anbieter von Dienstleistungen in den Bereichen Gesundheitswesen, Ingenieurwesen, Luft- und Raumfahrt und Verteidigung, Verfahren und Industrie, Biowissenschaften sowie Daten und Lösungen. www.rcmt.com/lifesciences .

