Lantronix Mengumumkan Pemenang Penghargaan SmartEdge Channel Partner Program 2024

IRVINE, California, Sept. 07, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Lantronix Inc. (NASDAQ: LTRX), pemimpin global dalam bidang solusi IoT komputasi dan konektivitas, hari ini mengumumkan pemenang Penghargaan SmartEdge™ Partner Program 2024, yang menyoroti mitra saluran terbaiknya di Amerika Utara; Asia Pasifik; dan Eropa, Timur Tengah, serta Afrika.

“Para pemenang SmartEdge Partner Program tahun ini mendorong penjualan secara internasional serta mengembangkan hubungan dengan pelanggan bersama kami, sehingga menempatkan posisi Lantronix sebagai pemimpin komputasi dan koneksi global yang mendukung kecerdasan edge dengan solusi peraih penghargaan untuk aplikasi AI, Embedded, IoT, dan TI,” ucap Kurt Hoff, VP Penjualan Global di Lantronix. “Kami memuji usaha mereka serta berharap untuk terus mempertahankan kesuksesan bersama ini selama bertahun-tahun mendatang.”

Pemenang Penghargaan SmartEdge 2024 Lantronix adalah:

Amerika Utara

SmartEdge Partner of the Year: TD Synnex

SmartEdge Innovation Partner: WWT

SmartEdge Software & Services Partner: Charter

Asia Pasifik (APAC)

SmartEdge Partner of the Year: Nexty

SmartEdge Innovation Partner: Shanghai Scopecon Technology Co., Ltd.

SmartEdge Software & Services Partner: Sheeltron Digital Pvt. Ltd.

SmartEdge Newcomer: EDOM

Eropa/Timur Tengah/Afrika (EMEA)

SmartEdge Partner of the Year: Atlantik Elektronik GmbH

SmartEdge Innovation Partner: Linkwave

SmartEdge Software & Services Partner: SOL

SmartEdge Newcomer: Netsecurity

Selama lebih dari dua dekade, Lantronix telah menyediakan mitra salurannya dengan serangkaian solusi yang dapat diandalkan, aman, dan mudah diterapkan, termasuk manajemen out-of-band, switch, sistem on module (SoM), dan pelacak. Sebagai pemimpin global, Lantronix membantu pelanggannya meningkatkan produktivitas, semua itu sembari memperoleh dukungan dari tim layanan Lantronix yang unggul. Mitra saluran Lantronix bertugas sebagai bagian penting dalam ekosistem dukungan pelanggan Lantronix.

“Memenangkan penghargaan mitra saluran SmartEdge Lantronix berarti mengumumkan kesuksesan besar kami sebagai mitra saluran yang berharga bagi kawasan EMEA, yang menghadirkan solusi mutakhir pada berbagai organisasi terkemuka di seluruh dunia,” ungkap Albert Windmeisser, manajer lini Atlantik Elektronik GmbH.

“Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk memenangkan penghargaan SmartEdge bergengsi dari pemimpin teknologi global, Lantronix,” ucap Steven Chaung, direktur senior di EDOM Technology Co Ltd. “Dengan semakin kuatnya posisi kami sebagai salah satu mitra saluran teratas Lantronix di kawasan APAC, kami berterima kasih atas kemitraan kami dengan Lantronix dalam menyajikan solusi inovatif dan peraih penghargaannya pada organisasi terkemuka di dunia.”

“Kami sangat bangga telah memenangkan penghargaan SmartEdge Lantronix, yang mengakui kesuksesan kami sebagai mitra saluran terbaik untuk Amerika Utara,” jelas Ryan Abel, direktur pendapatan di Charter Communications. “Kami bangga menghadirkan solusi AI, Embedded, IoT, dan TI Lantronix yang unggul ke berbagai belahan dunia.”

SmartEdge Partner Program dari Lantronix didesain untuk membantu Value-Added Reseller (VAR) dan Systems Integrator (SI) meningkatkan pendapatan lewat memvariasikan penawaran mereka dengan solusi Industrial Internet of Things (IoT), Out-of-Band Management (OOBM), serta Mobility/Connectivity inovatif dari Lantronix.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya tentang SmartEdge Partner Program Lantronix, kunjungi https://www.lantronix.com/partners/.

Tentang Lantronix

Lantronix Inc. adalah pemimpin global dalam solusi IoT komputasi dan konektivitas yang menargetkan industri dengan pertumbuhan tinggi termasuk Kota Pintar, Otomotif, dan Perusahaan. Produk dan layanan Lantronix memberdayakan perusahaan untuk mencapai keberhasilan di pasar IoT yang sedang berkembang dengan memberikan solusi yang dapat disesuaikan dan mampu menangani setiap lapisan Stack IoT. Solusi unggulan Lantronix meliputi infrastruktur Gardu Cerdas, Sistem infotainment, dan Pengawasan Video, yang dilengkapi dengan Manajemen Out-of-Band (OOB) canggih untuk Komputasi Cloud dan Edge.

Untuk mendapatkan informasi selengkapnya, kunjungi situs web Lantronix .

Pernyataan “Safe Harbor” berdasarkan Undang-Undang Reformasi Litigasi Sekuritas Swasta Tahun 1995: Siaran pers ini mengandung pernyataan berwawasan ke depan dalam artian undang-undang sekuritas federal, termasuk tanpa batasan pada pernyataan terkait SmartEdge Channel Partner Program 2024, termasuk pernyataan tentang keandalan, keamanan, dan fleksibilitas posisi industri. Pernyataan berwawasan ke depan ini didasarkan pada ekspektasi saat ini dan tunduk pada risiko dan ketidakpastian substansial yang dapat menyebabkan hasil aktual, bisnis pada masa mendatang, kondisi keuangan, atau kinerja kami sangat berbeda secara signifikan dari hasil kami pada masa lalu atau yang dinyatakan secara tersurat atau tersirat dalam pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam rilis berita ini. Potensi risiko dan ketidakpastian termasuk, tetapi tidak terbatas pada, beberapa faktor, misalnya dampak kondisi ekonomi regional dan global yang negatif atau memburuk, atau ketidakstabilan pasar dalam bisnis kami, termasuk dampak terhadap keputusan pembelian oleh pelanggan kami; kemampuan kami untuk memitigasi gangguan apa pun pada rantai pasokan milik kami dan pemasok serta vendor kami karena pandemi COVID-19 atau wabah lainnya, perang dan ketegangan baru-baru ini di Eropa, Asia, dan Timur Tengah, atau faktor lainnya; respons di masa mendatang terhadap dan dampak krisis kesehatan publik; risiko keamanan siber; perubahan dalam undang-undang, peraturan, dan tarif pemerintah A.S. dan pemerintah asing yang berlaku; kemampuan kami untuk berhasil mengimplementasikan strategi akuisisi atau mengintegrasikan perusahaan yang diakuisisi; kesulitan dan biaya dari melindungi paten dan hak kepemilikan lainnya; tingkat utang, kemampuan kami untuk melunasi utang dan memenuhi batasan dalam perjanjian utang kami; serta faktor tambahan yang disertakan dalam Laporan Tahunan pada Form 10-K untuk tahun fiskal yang berakhir pada 30 Juni 2023, yang diserahkan kepada Komisi Sekuritas dan Bursa (“SEC”) pada 12 September 2023, termasuk di bagian berjudul “Risk Factors” (Faktor Risiko) di Item 1A Bagian I pada laporan tersebut, di Laporan Kuartal kami pada Form 10-Q untuk kuartal fiskal yang berakhir pada 31 Maret 2024 yang diserahkan kepada SEC pada 2 Mei 2024, termasuk di bagian berjudul “Risk Factors” (Faktor Risiko) di Item 1A Bagian II pada laporan tersebut, serta pada laporan publik kami lainnya yang kami serahkan kepada SEC. Faktor risiko tambahan dapat diidentifikasi dari waktu ke waktu dalam pemberkasan laporan kami pada masa mendatang. Pernyataan berwawasan ke depan yang tercantum dalam rilis ini hanya berlaku per tanggal rilis ini. Kami pun tidak berkewajiban untuk memperbarui pernyataan berwawasan ke depan ini untuk mencerminkan peristiwa atau situasi yang terjadi kemudian.

© 2024 Lantronix, Inc. Semua hak dilindungi undang-undang. Lantronix adalah merek dagang terdaftar. Merek dagang dan nama dagang lainnya merupakan milik pemiliknya masing-masing.

Narahubung Media Lantronix:

Gail Kathryn Miller

Manajer Pemasaran &

Komunikasi Perusahaan

media@lantronix.com

949-212-0960

Narahubung Analis dan Investor Lantronix:

Jeremy Whitaker

Direktur Keuangan (CFO)

investors@lantronix.com

949-450-7241