Date 9 September 2024

Share buyback programme - week 36

The share buyback programme runs in the period 1 February 2024 up to and including 27 January 2025, see company announcement of 31 January 2024. Part I of the programme, for DKK 750 million, was completed on 27 June 2024, see company announcement of 28 June 2024. Part II of the programme, for DKK 775 million and a maximum of 1,550,000 shares, is for execution in the period 28 June 2024 - 27 January 2025.

The programme is implemented in compliance with EU Commission Regulation No. 596/2014 of 16 April 2014 and EU Commission Delegated Regulation No. 2016/1052 of 8 March 2016, which together constitute the “Safe Harbour” rules.

The following transactions have been made under the programme:

Date Number of shares Average purchase price (DKK) Total purchased under the pro-gramme (DKK) Total in accordance with the last announcement 221,907 1,144.42 253,955,826 2 September 2024 4,900 1,105.14 5,415,186 3 September 2024 4,800 1,099.57 5,277,936 4 September 2024 4,500 1,085.22 4,883,490 5 September 2024 4,500 1,071.89 4,823,505 6 September 2024 4,600 1,065.18 4,899,828 Total under the share buyback programme, part II 245,207 1,138.86 279,255,771 Bought back under share buyback programme part I executed in the period 1 February 2024 - 27 June 2024 631,900 1,186.82 749,953,400 Total bought back 877,107 1,173.41 1,029,209,171

With the transactions stated above, Ringkjøbing Landbobank now owns the following numbers of own shares, excluding the bank’s trading portfolio and investments made on behalf of customers:

877,107 shares under the above share buyback programme corresponding to 3.3 % of the bank’s share capital.





In accordance with the above regulation etc., the transactions related to the share buyback programme on the stated reporting days are attached to this corporate announcement in detailed form.

Yours sincerely

Ringkjøbing Landbobank

John Fisker

CEO



Detailed summary of the transactions on the above reporting days

Volume Price Venue Time CET 9 1105 XCSE 20240902 9:04:15.549000 8 1105 XCSE 20240902 9:07:18.240000 1 1105 XCSE 20240902 9:07:49.420000 7 1105 XCSE 20240902 9:07:49.420000 9 1105 XCSE 20240902 9:08:47.155000 8 1103 XCSE 20240902 9:17:23.093000 9 1103 XCSE 20240902 9:17:23.093000 8 1103 XCSE 20240902 9:17:23.093000 8 1102 XCSE 20240902 9:18:00.082000 8 1102 XCSE 20240902 9:18:33.095000 8 1102 XCSE 20240902 9:19:13.092000 8 1102 XCSE 20240902 9:19:48.093000 17 1102 XCSE 20240902 9:19:48.093000 17 1100 XCSE 20240902 9:20:04.139000 6 1098 XCSE 20240902 9:29:31.092000 25 1097 XCSE 20240902 9:29:32.242000 17 1096 XCSE 20240902 9:30:01.656000 3 1098 XCSE 20240902 9:44:02.400000 35 1100 XCSE 20240902 9:44:15.121000 10 1100 XCSE 20240902 9:44:15.121000 9 1100 XCSE 20240902 9:45:03.094000 8 1100 XCSE 20240902 9:45:03.114000 18 1100 XCSE 20240902 9:46:14.490000 8 1100 XCSE 20240902 9:56:13.093000 8 1100 XCSE 20240902 9:56:53.093000 1 1100 XCSE 20240902 9:57:37.093000 7 1100 XCSE 20240902 9:57:37.093000 2 1100 XCSE 20240902 9:58:13.360000 6 1100 XCSE 20240902 9:58:13.360000 2 1100 XCSE 20240902 9:58:56.597000 6 1100 XCSE 20240902 9:58:56.597000 8 1100 XCSE 20240902 9:59:35.959000 8 1100 XCSE 20240902 10:01:29.093000 1 1100 XCSE 20240902 10:01:29.093000 1 1101 XCSE 20240902 10:01:29.136000 9 1101 XCSE 20240902 10:01:29.136000 8 1101 XCSE 20240902 10:01:29.137000 1 1101 XCSE 20240902 10:01:29.138000 8 1101 XCSE 20240902 10:01:29.138000 9 1101 XCSE 20240902 10:01:29.139000 9 1101 XCSE 20240902 10:01:29.140000 8 1101 XCSE 20240902 10:01:29.140000 9 1101 XCSE 20240902 10:01:29.141000 9 1101 XCSE 20240902 10:01:29.142000 9 1101 XCSE 20240902 10:01:29.143000 9 1101 XCSE 20240902 10:01:29.144000 1 1100 XCSE 20240902 10:03:50.126000 9 1102 XCSE 20240902 10:11:50.902000 38 1104 XCSE 20240902 10:23:21.104000 8 1105 XCSE 20240902 10:31:18.951000 8 1105 XCSE 20240902 10:31:55.092000 17 1105 XCSE 20240902 10:32:00.085000 4 1105 XCSE 20240902 10:32:00.085000 4 1105 XCSE 20240902 10:32:42.692000 8 1105 XCSE 20240902 10:32:42.692000 13 1105 XCSE 20240902 10:32:42.692000 26 1104 XCSE 20240902 10:32:42.824000 2 1103 XCSE 20240902 10:33:10.687000 18 1103 XCSE 20240902 10:34:01.809000 18 1104 XCSE 20240902 10:34:30.403000 17 1103 XCSE 20240902 10:37:46.406000 8 1103 XCSE 20240902 10:37:46.406000 25 1103 XCSE 20240902 10:37:46.537000 8 1102 XCSE 20240902 10:38:48.147000 26 1103 XCSE 20240902 10:40:06.082000 10 1103 XCSE 20240902 10:40:06.082252 290 1103 XCSE 20240902 10:40:06.082252 24 1107 XCSE 20240902 10:48:43.091000 33 1107 XCSE 20240902 10:48:43.091000 33 1107 XCSE 20240902 10:52:48.138000 33 1106 XCSE 20240902 10:52:48.176000 8 1105 XCSE 20240902 10:53:11.588000 8 1106 XCSE 20240902 10:59:25.607000 1 1106 XCSE 20240902 10:59:58.875000 7 1106 XCSE 20240902 10:59:58.875000 1 1106 XCSE 20240902 10:59:58.875000 8 1106 XCSE 20240902 10:59:58.875000 8 1105 XCSE 20240902 11:00:23.874000 8 1105 XCSE 20240902 11:00:45.126000 2 1105 XCSE 20240902 11:01:21.877000 6 1105 XCSE 20240902 11:01:21.877000 8 1106 XCSE 20240902 11:04:15.093000 8 1106 XCSE 20240902 11:04:48.094000 8 1106 XCSE 20240902 11:05:33.092000 3 1106 XCSE 20240902 11:06:17.093000 5 1106 XCSE 20240902 11:06:17.093000 3 1106 XCSE 20240902 11:07:00.093000 5 1106 XCSE 20240902 11:07:00.093000 33 1107 XCSE 20240902 11:07:08.876000 27 1107 XCSE 20240902 11:07:08.913000 56 1108 XCSE 20240902 11:16:02.754000 23 1108 XCSE 20240902 11:16:02.754000 44 1108 XCSE 20240902 11:16:02.765000 40 1108 XCSE 20240902 11:23:26.824000 4 1108 XCSE 20240902 11:23:26.824000 8 1107 XCSE 20240902 11:37:56.093000 8 1107 XCSE 20240902 11:43:20.093000 8 1107 XCSE 20240902 11:44:23.092000 8 1107 XCSE 20240902 11:45:14.093000 8 1107 XCSE 20240902 11:46:51.105000 29 1108 XCSE 20240902 11:53:07.071000 6 1108 XCSE 20240902 11:54:03.712000 20 1108 XCSE 20240902 11:54:03.712000 8 1108 XCSE 20240902 11:54:43.093000 8 1108 XCSE 20240902 11:55:22.093000 2 1108 XCSE 20240902 11:56:30.092000 6 1108 XCSE 20240902 11:56:30.092000 2 1108 XCSE 20240902 11:57:03.743000 8 1108 XCSE 20240902 11:57:03.743000 7 1108 XCSE 20240902 11:57:03.743000 18 1108 XCSE 20240902 11:57:03.765000 18 1106 XCSE 20240902 11:57:03.808000 18 1105 XCSE 20240902 11:57:36.586000 8 1105 XCSE 20240902 11:57:56.093000 9 1105 XCSE 20240902 11:57:56.093000 17 1105 XCSE 20240902 11:57:56.333000 17 1105 XCSE 20240902 11:57:56.527000 17 1105 XCSE 20240902 12:12:10.979000 9 1105 XCSE 20240902 12:12:10.979000 8 1105 XCSE 20240902 12:12:10.979000 9 1105 XCSE 20240902 12:12:10.979000 8 1105 XCSE 20240902 12:12:10.979000 26 1105 XCSE 20240902 12:12:10.999000 8 1104 XCSE 20240902 12:18:59.062000 1 1104 XCSE 20240902 12:22:51.414000 7 1104 XCSE 20240902 12:22:51.414000 1 1104 XCSE 20240902 12:22:51.414000 9 1104 XCSE 20240902 12:22:51.414000 9 1104 XCSE 20240902 12:22:51.414000 8 1103 XCSE 20240902 12:23:21.076000 8 1103 XCSE 20240902 12:23:41.522000 8 1103 XCSE 20240902 12:24:13.912000 1 1103 XCSE 20240902 12:24:58.561000 7 1103 XCSE 20240902 12:24:58.561000 1 1103 XCSE 20240902 12:25:54.603000 7 1103 XCSE 20240902 12:25:54.603000 1 1103 XCSE 20240902 12:26:49.928000 7 1103 XCSE 20240902 12:26:49.928000 1 1103 XCSE 20240902 12:29:53.827000 7 1103 XCSE 20240902 12:29:53.827000 1 1103 XCSE 20240902 12:30:58.238000 7 1103 XCSE 20240902 12:30:58.238000 2 1103 XCSE 20240902 12:31:58.489000 6 1103 XCSE 20240902 12:31:58.489000 2 1103 XCSE 20240902 12:33:09.761000 6 1103 XCSE 20240902 12:33:09.761000 1 1103 XCSE 20240902 12:34:21.128000 7 1103 XCSE 20240902 12:34:21.128000 1 1103 XCSE 20240902 12:34:21.128000 9 1103 XCSE 20240902 12:34:21.128000 75 1104 XCSE 20240902 13:10:30.302000 53 1104 XCSE 20240902 13:10:30.304000 8 1105 XCSE 20240902 13:10:43.474000 8 1105 XCSE 20240902 13:10:47.549000 8 1105 XCSE 20240902 13:10:55.848000 1 1105 XCSE 20240902 13:11:03.092000 7 1105 XCSE 20240902 13:11:03.092000 1 1105 XCSE 20240902 13:11:10.953000 7 1105 XCSE 20240902 13:11:10.953000 1 1105 XCSE 20240902 13:11:17.629000 7 1105 XCSE 20240902 13:11:17.629000 1 1105 XCSE 20240902 13:11:24.284000 7 1105 XCSE 20240902 13:11:24.284000 1 1105 XCSE 20240902 13:11:36.118000 7 1105 XCSE 20240902 13:11:36.118000 6 1105 XCSE 20240902 13:12:11.825000 20 1105 XCSE 20240902 13:12:52.108000 23 1105 XCSE 20240902 13:12:52.108000 6 1105 XCSE 20240902 13:12:52.108000 30 1106 XCSE 20240902 13:21:13.995000 20 1105 XCSE 20240902 13:23:08.361000 40 1105 XCSE 20240902 13:23:08.361000 20 1105 XCSE 20240902 13:23:08.361000 59 1105 XCSE 20240902 13:46:42.039000 8 1105 XCSE 20240902 13:46:42.039000 8 1105 XCSE 20240902 13:46:42.039000 17 1105 XCSE 20240902 13:46:42.039000 8 1106 XCSE 20240902 13:46:48.739000 25 1106 XCSE 20240902 13:47:08.076000 2 1106 XCSE 20240902 13:56:29.252000 47 1106 XCSE 20240902 13:56:29.257000 8 1106 XCSE 20240902 13:56:29.257000 8 1106 XCSE 20240902 13:56:29.257000 78 1107 XCSE 20240902 14:13:53.094000 58 1108 XCSE 20240902 14:21:52.252000 50 1108 XCSE 20240902 14:21:52.254000 9 1108 XCSE 20240902 14:21:59.668000 5 1108 XCSE 20240902 14:53:45.751000 61 1108 XCSE 20240902 14:55:05.807000 30 1108 XCSE 20240902 14:55:05.833000 60 1108 XCSE 20240902 14:55:05.835000 53 1108 XCSE 20240902 14:55:05.836000 8 1108 XCSE 20240902 14:55:05.836000 24 1108 XCSE 20240902 14:55:05.838000 8 1108 XCSE 20240902 14:55:11.300000 8 1108 XCSE 20240902 14:55:15.260000 10 1108 XCSE 20240902 14:55:20.092000 3 1108 XCSE 20240902 14:55:24.092000 5 1108 XCSE 20240902 14:55:24.092000 8 1108 XCSE 20240902 14:55:28.125000 2 1108 XCSE 20240902 14:55:33.125000 7 1108 XCSE 20240902 14:55:33.125000 27 1109 XCSE 20240902 14:57:43.977000 27 1109 XCSE 20240902 14:57:43.979000 27 1109 XCSE 20240902 14:57:43.980000 27 1109 XCSE 20240902 14:58:04.384000 35 1110 XCSE 20240902 14:59:58.789000 43 1110 XCSE 20240902 15:00:24.079000 6 1110 XCSE 20240902 15:00:24.081000 7 1110 XCSE 20240902 15:00:24.081000 33 1110 XCSE 20240902 15:06:25.105000 25 1109 XCSE 20240902 15:06:48.969000 8 1109 XCSE 20240902 15:06:48.969000 10 1108 XCSE 20240902 15:07:24.093000 8 1108 XCSE 20240902 15:07:31.093000 8 1108 XCSE 20240902 15:07:38.092000 8 1108 XCSE 20240902 15:07:44.828000 2 1108 XCSE 20240902 15:08:00.897000 6 1108 XCSE 20240902 15:08:00.897000 2 1108 XCSE 20240902 15:08:32.093000 7 1108 XCSE 20240902 15:08:32.093000 3 1108 XCSE 20240902 15:09:37.093000 5 1108 XCSE 20240902 15:09:37.093000 3 1108 XCSE 20240902 15:10:37.092000 5 1108 XCSE 20240902 15:10:37.092000 17 1109 XCSE 20240902 15:14:32.523000 17 1108 XCSE 20240902 15:16:39.764000 9 1108 XCSE 20240902 15:16:39.764000 52 1108 XCSE 20240902 15:23:11.690000 8 1107 XCSE 20240902 15:23:30.093000 35 1107 XCSE 20240902 15:23:30.489000 8 1107 XCSE 20240902 15:23:30.489000 8 1106 XCSE 20240902 15:23:37.074000 8 1106 XCSE 20240902 15:23:44.093000 8 1106 XCSE 20240902 15:23:50.897000 8 1106 XCSE 20240902 15:23:56.092000 8 1106 XCSE 20240902 15:24:02.092000 2 1106 XCSE 20240902 15:24:08.093000 6 1106 XCSE 20240902 15:24:08.093000 2 1106 XCSE 20240902 15:24:32.092000 6 1106 XCSE 20240902 15:24:32.092000 25 1107 XCSE 20240902 15:27:47.660000 26 1106 XCSE 20240902 15:36:14.306000 9 1106 XCSE 20240902 15:36:14.306000 8 1106 XCSE 20240902 15:36:14.306000 9 1106 XCSE 20240902 15:36:14.306000 8 1106 XCSE 20240902 15:36:14.306000 9 1106 XCSE 20240902 15:36:14.306000 58 1105 XCSE 20240902 15:36:14.568000 9 1104 XCSE 20240902 15:36:15.564000 9 1104 XCSE 20240902 15:36:52.092000 8 1104 XCSE 20240902 15:36:55.093000 10 1104 XCSE 20240902 15:36:58.114000 7 1104 XCSE 20240902 15:37:01.092000 2 1104 XCSE 20240902 15:37:01.092000 7 1104 XCSE 20240902 15:37:04.093000 1 1104 XCSE 20240902 15:37:04.093000 7 1104 XCSE 20240902 15:37:07.130000 2 1104 XCSE 20240902 15:37:07.130000 7 1104 XCSE 20240902 15:37:10.093000 3 1104 XCSE 20240902 15:37:10.093000 5 1104 XCSE 20240902 15:37:24.933000 3 1104 XCSE 20240902 15:37:24.933000 7 1104 XCSE 20240902 15:37:41.851000 1 1104 XCSE 20240902 15:37:41.851000 24 1105 XCSE 20240902 15:37:51.161000 3 1106 XCSE 20240902 15:55:24.950000 8 1106 XCSE 20240902 15:55:24.950000 4 1106 XCSE 20240902 15:55:24.950000 15 1106 XCSE 20240902 15:55:24.950000 9 1106 XCSE 20240902 15:55:24.950000 2 1106 XCSE 20240902 15:55:24.950000 9 1106 XCSE 20240902 15:55:24.950000 9 1106 XCSE 20240902 15:55:24.950000 9 1106 XCSE 20240902 15:55:24.970000 11 1106 XCSE 20240902 15:55:24.970000 8 1106 XCSE 20240902 15:55:42.364000 1 1106 XCSE 20240902 15:55:55.095000 7 1106 XCSE 20240902 15:55:55.095000 8 1106 XCSE 20240902 15:56:09.092000 8 1106 XCSE 20240902 15:56:23.092000 8 1106 XCSE 20240902 15:56:58.413000 61 1105 XCSE 20240902 16:00:30.084000 8 1105 XCSE 20240902 16:00:47.143000 27 1104 XCSE 20240902 16:00:56.825000 8 1104 XCSE 20240902 16:00:56.825000 9 1104 XCSE 20240902 16:00:56.825000 9 1104 XCSE 20240902 16:00:56.825000 8 1104 XCSE 20240902 16:01:13.465000 9 1104 XCSE 20240902 16:01:13.465000 3 1104 XCSE 20240902 16:01:13.465000 33 1104 XCSE 20240902 16:01:13.465000 14 1104 XCSE 20240902 16:01:13.481000 3 1104 XCSE 20240902 16:01:13.484000 34 1104 XCSE 20240902 16:01:13.484000 5 1104 XCSE 20240902 16:01:13.484000 28 1104 XCSE 20240902 16:01:55.153000 20 1104 XCSE 20240902 16:02:16.356000 20 1104 XCSE 20240902 16:02:16.356000 11 1104 XCSE 20240902 16:02:16.388000 31 1104 XCSE 20240902 16:02:16.388000 9 1104 XCSE 20240902 16:02:21.738000 16 1104 XCSE 20240902 16:02:21.738000 9 1104 XCSE 20240902 16:02:21.738000 8 1103 XCSE 20240902 16:03:04.092000 1 1103 XCSE 20240902 16:03:13.093000 7 1103 XCSE 20240902 16:03:13.093000 2 1103 XCSE 20240902 16:03:14.574000 8 1103 XCSE 20240902 16:03:14.574000 9 1103 XCSE 20240902 16:03:14.574000 8 1103 XCSE 20240902 16:03:14.574000 8 1103 XCSE 20240902 16:03:14.574000 6 1103 XCSE 20240902 16:03:14.574000 9 1103 XCSE 20240902 16:03:35.683000 8 1103 XCSE 20240902 16:03:35.683000 5 1103 XCSE 20240902 16:03:35.683000 4 1103 XCSE 20240902 16:03:35.684000 8 1103 XCSE 20240902 16:03:35.684000 9 1103 XCSE 20240902 16:03:35.684000 52 1104 XCSE 20240902 16:09:18.111000 9 1104 XCSE 20240902 16:09:39.092000 9 1104 XCSE 20240902 16:09:59.093000 8 1104 XCSE 20240902 16:10:04.039000 1 1104 XCSE 20240902 16:10:16.092000 7 1104 XCSE 20240902 16:10:16.092000 500 1104 XCSE 20240902 16:23:11.057526 9 1104 XCSE 20240902 16:23:45.776905 21 1104 XCSE 20240902 16:24:01.634679 10 1106 XCSE 20240903 9:05:53.793000 16 1106 XCSE 20240903 9:05:53.793000 11 1111 XCSE 20240903 9:13:23.574000 11 1111 XCSE 20240903 9:13:23.574000 37 1111 XCSE 20240903 9:13:23.574000 18 1107 XCSE 20240903 9:13:26.769000 8 1107 XCSE 20240903 9:13:26.769000 8 1111 XCSE 20240903 9:17:58.053000 1 1111 XCSE 20240903 9:18:58.981000 7 1111 XCSE 20240903 9:18:58.981000 27 1111 XCSE 20240903 9:27:07.116000 27 1111 XCSE 20240903 9:40:36.173000 6 1111 XCSE 20240903 9:40:36.173000 9 1110 XCSE 20240903 9:40:37.678000 19 1109 XCSE 20240903 9:49:34.412000 14 1109 XCSE 20240903 9:49:34.412000 34 1108 XCSE 20240903 9:50:43.922000 8 1108 XCSE 20240903 9:50:43.922000 3 1109 XCSE 20240903 9:55:51.215000 34 1109 XCSE 20240903 9:55:51.215000 12 1109 XCSE 20240903 9:55:55.286000 35 1109 XCSE 20240903 9:55:55.286000 11 1109 XCSE 20240903 9:55:55.305000 11 1109 XCSE 20240903 9:55:55.313000 11 1109 XCSE 20240903 9:56:54.341000 35 1109 XCSE 20240903 9:56:54.341000 6 1108 XCSE 20240903 10:15:44.840000 21 1108 XCSE 20240903 10:15:44.976000 8 1108 XCSE 20240903 10:15:44.976000 9 1108 XCSE 20240903 10:15:44.976000 6 1108 XCSE 20240903 10:15:44.976000 27 1108 XCSE 20240903 10:24:32.048000 25 1107 XCSE 20240903 10:26:27.960000 8 1107 XCSE 20240903 10:26:27.960000 35 1107 XCSE 20240903 10:26:27.979000 1 1107 XCSE 20240903 10:26:27.979000 27 1106 XCSE 20240903 10:28:15.053000 22 1105 XCSE 20240903 10:28:15.185000 3 1105 XCSE 20240903 10:28:15.320000 15 1105 XCSE 20240903 10:28:15.320000 1 1107 XCSE 20240903 10:29:55.063000 12 1107 XCSE 20240903 10:29:55.063000 12 1107 XCSE 20240903 10:29:55.063000 53 1107 XCSE 20240903 10:29:55.063000 10 1107 XCSE 20240903 10:29:55.089000 25 1107 XCSE 20240903 10:29:55.089000 10 1107 XCSE 20240903 10:29:55.101000 7 1107 XCSE 20240903 10:29:55.115000 11 1107 XCSE 20240903 10:29:59.340000 25 1106 XCSE 20240903 10:33:00.645000 18 1105 XCSE 20240903 10:35:22.932000 18 1105 XCSE 20240903 10:35:22.948000 18 1104 XCSE 20240903 10:38:11.050000 9 1104 XCSE 20240903 10:38:11.050000 25 1104 XCSE 20240903 10:38:29.376000 25 1103 XCSE 20240903 11:05:52.428000 9 1103 XCSE 20240903 11:05:52.428000 34 1103 XCSE 20240903 11:07:48.304000 17 1102 XCSE 20240903 11:10:33.037000 16 1102 XCSE 20240903 11:10:33.051000 17 1102 XCSE 20240903 11:10:33.051000 19 1102 XCSE 20240903 11:11:30.719000 6 1102 XCSE 20240903 11:11:30.719000 26 1102 XCSE 20240903 11:12:45.330000 8 1103 XCSE 20240903 11:16:06.211000 15 1103 XCSE 20240903 11:16:09.400000 25 1103 XCSE 20240903 11:17:52.996000 6 1101 XCSE 20240903 11:22:34.319000 21 1101 XCSE 20240903 11:22:44.464000 9 1101 XCSE 20240903 11:22:44.464000 8 1101 XCSE 20240903 11:22:44.464000 6 1101 XCSE 20240903 11:22:44.464000 11 1102 XCSE 20240903 11:26:17.091000 12 1102 XCSE 20240903 11:26:17.091000 14 1102 XCSE 20240903 11:26:17.091000 26 1101 XCSE 20240903 11:30:32.966000 8 1101 XCSE 20240903 11:30:32.966000 50 1101 XCSE 20240903 11:30:32.967000 36 1100 XCSE 20240903 11:30:32.983000 37 1101 XCSE 20240903 11:30:32.983000 27 1100 XCSE 20240903 11:31:25.366000 8 1099 XCSE 20240903 11:31:51.615000 17 1099 XCSE 20240903 11:38:57.465000 8 1099 XCSE 20240903 11:38:57.465000 15 1099 XCSE 20240903 11:40:07.458000 8 1099 XCSE 20240903 11:40:50.089000 34 1097 XCSE 20240903 12:04:48.511000 7 1097 XCSE 20240903 12:04:48.511000 8 1097 XCSE 20240903 12:04:48.511000 8 1097 XCSE 20240903 12:04:48.511000 19 1099 XCSE 20240903 12:04:48.511000 3 1099 XCSE 20240903 12:04:48.514000 12 1099 XCSE 20240903 12:04:48.517000 11 1099 XCSE 20240903 12:04:48.530000 22 1099 XCSE 20240903 12:04:48.530000 8 1099 XCSE 20240903 12:04:54.923000 46 1099 XCSE 20240903 12:07:00.159000 10 1099 XCSE 20240903 12:07:00.177000 10 1099 XCSE 20240903 12:07:00.186000 14 1097 XCSE 20240903 12:07:19.843000 20 1097 XCSE 20240903 12:07:19.843000 20 1097 XCSE 20240903 12:07:19.843000 4 1097 XCSE 20240903 12:07:19.843000 46 1096 XCSE 20240903 12:07:20.788000 9 1096 XCSE 20240903 12:09:34.157000 6 1096 XCSE 20240903 12:09:34.157000 12 1096 XCSE 20240903 12:09:34.157000 17 1096 XCSE 20240903 12:09:34.157000 8 1097 XCSE 20240903 12:22:27.202000 41 1097 XCSE 20240903 12:22:29.403000 5 1098 XCSE 20240903 12:27:52.268000 18 1100 XCSE 20240903 12:33:45.548000 10 1100 XCSE 20240903 12:33:45.548000 10 1100 XCSE 20240903 12:33:45.548000 9 1100 XCSE 20240903 12:33:45.578000 14 1100 XCSE 20240903 12:35:32.441000 44 1098 XCSE 20240903 12:37:25.905000 7 1098 XCSE 20240903 12:37:25.905000 44 1097 XCSE 20240903 12:39:11.114000 8 1098 XCSE 20240903 12:49:15.205000 8 1098 XCSE 20240903 12:50:40.203000 6 1099 XCSE 20240903 13:00:02.278000 22 1099 XCSE 20240903 13:00:02.278000 25 1098 XCSE 20240903 13:06:04.466000 8 1098 XCSE 20240903 13:06:04.466000 8 1098 XCSE 20240903 13:06:04.466000 6 1098 XCSE 20240903 13:06:04.466000 2 1098 XCSE 20240903 13:07:10.928000 62 1100 XCSE 20240903 13:10:07.231000 41 1101 XCSE 20240903 13:39:12.990000 9 1101 XCSE 20240903 13:39:12.990000 8 1101 XCSE 20240903 13:39:12.990000 8 1101 XCSE 20240903 13:39:12.990000 12 1101 XCSE 20240903 13:39:13.016000 6 1101 XCSE 20240903 13:39:13.058000 36 1100 XCSE 20240903 13:39:54.762000 35 1100 XCSE 20240903 13:43:34.493000 1 1100 XCSE 20240903 13:43:34.493000 34 1099 XCSE 20240903 14:00:25.215000 8 1099 XCSE 20240903 14:00:25.215000 8 1099 XCSE 20240903 14:00:25.215000 1 1099 XCSE 20240903 14:32:42.181000 12 1099 XCSE 20240903 14:32:42.181000 20 1099 XCSE 20240903 14:32:42.181000 8 1099 XCSE 20240903 14:32:42.181000 40 1099 XCSE 20240903 14:32:42.197000 10 1099 XCSE 20240903 14:32:42.219000 12 1099 XCSE 20240903 14:32:42.225000 11 1099 XCSE 20240903 14:32:42.244000 12 1099 XCSE 20240903 14:32:42.256000 9 1098 XCSE 20240903 14:47:32.942000 8 1098 XCSE 20240903 14:47:32.942000 8 1098 XCSE 20240903 14:47:32.942000 8 1098 XCSE 20240903 14:47:32.942000 8 1098 XCSE 20240903 14:47:32.942000 8 1098 XCSE 20240903 14:47:32.942000 90 1098 XCSE 20240903 14:47:32.958000 11 1098 XCSE 20240903 14:47:32.976000 12 1098 XCSE 20240903 14:47:32.982000 45 1097 XCSE 20240903 14:47:32.996000 8 1097 XCSE 20240903 14:49:53.132000 45 1097 XCSE 20240903 14:49:53.132000 9 1097 XCSE 20240903 14:49:53.132000 9 1097 XCSE 20240903 14:49:53.132000 57 1097 XCSE 20240903 14:51:46.114000 8 1097 XCSE 20240903 14:51:46.114000 48 1097 XCSE 20240903 14:51:48.204000 17 1097 XCSE 20240903 14:51:48.204000 49 1097 XCSE 20240903 14:52:14.398000 115 1097 XCSE 20240903 14:52:14.418000 9 1097 XCSE 20240903 14:52:19.622000 1 1097 XCSE 20240903 14:52:24.203000 7 1097 XCSE 20240903 14:52:24.203000 3 1097 XCSE 20240903 14:52:27.203000 5 1097 XCSE 20240903 14:52:27.203000 9 1097 XCSE 20240903 14:52:31.205000 9 1097 XCSE 20240903 14:52:35.111000 8 1097 XCSE 20240903 14:52:39.203000 1 1097 XCSE 20240903 14:52:39.203000 9 1097 XCSE 20240903 14:52:42.634000 1 1097 XCSE 20240903 14:52:46.204000 1 1097 XCSE 20240903 14:52:46.204000 6 1097 XCSE 20240903 14:52:46.204000 8 1097 XCSE 20240903 14:52:52.204000 3 1097 XCSE 20240903 14:52:59.203000 6 1097 XCSE 20240903 14:52:59.203000 9 1096 XCSE 20240903 14:53:03.976000 49 1098 XCSE 20240903 15:25:19.342000 11 1099 XCSE 20240903 15:25:19.343000 22 1099 XCSE 20240903 15:25:19.343000 11 1099 XCSE 20240903 15:25:19.348000 11 1099 XCSE 20240903 15:25:19.353000 45 1099 XCSE 20240903 15:25:19.358000 11 1099 XCSE 20240903 15:25:19.367000 11 1099 XCSE 20240903 15:25:19.380000 8 1099 XCSE 20240903 15:25:19.384000 1 1099 XCSE 20240903 15:25:25.000000 7 1099 XCSE 20240903 15:25:25.000000 3 1099 XCSE 20240903 15:25:28.770000 5 1099 XCSE 20240903 15:25:28.770000 9 1099 XCSE 20240903 15:25:34.741000 8 1099 XCSE 20240903 15:25:39.773000 8 1099 XCSE 20240903 15:25:45.646000 8 1099 XCSE 20240903 15:25:49.202000 9 1099 XCSE 20240903 15:25:54.475000 9 1099 XCSE 20240903 15:25:58.860000 8 1099 XCSE 20240903 15:26:02.712000 9 1099 XCSE 20240903 15:26:08.202000 8 1099 XCSE 20240903 15:26:12.203000 2 1099 XCSE 20240903 15:26:17.203000 8 1099 XCSE 20240903 15:26:17.203000 4 1099 XCSE 20240903 15:26:25.203000 4 1099 XCSE 20240903 15:26:25.203000 10 1099 XCSE 20240903 15:26:40.773000 11 1099 XCSE 20240903 15:27:14.340000 11 1099 XCSE 20240903 15:27:38.119000 17 1098 XCSE 20240903 15:28:34.286000 17 1097 XCSE 20240903 15:32:48.121000 8 1097 XCSE 20240903 15:32:48.121000 8 1097 XCSE 20240903 15:32:48.121000 15 1097 XCSE 20240903 15:32:48.321000 22 1096 XCSE 20240903 15:39:30.772000 11 1096 XCSE 20240903 15:39:30.772000 8 1096 XCSE 20240903 15:39:30.772000 24 1096 XCSE 20240903 15:39:30.787000 3 1096 XCSE 20240903 15:39:41.202000 35 1095 XCSE 20240903 15:42:13.708000 9 1097 XCSE 20240903 15:42:14.140000 3 1097 XCSE 20240903 15:42:14.140000 11 1097 XCSE 20240903 15:42:14.140000 8 1097 XCSE 20240903 15:42:25.205000 3 1097 XCSE 20240903 15:42:37.203000 5 1097 XCSE 20240903 15:42:37.203000 8 1097 XCSE 20240903 15:42:46.202000 8 1097 XCSE 20240903 15:42:57.202000 3 1097 XCSE 20240903 15:43:07.202000 5 1097 XCSE 20240903 15:43:07.202000 33 1096 XCSE 20240903 15:51:36.786000 8 1096 XCSE 20240903 15:51:36.786000 8 1096 XCSE 20240903 15:51:36.786000 9 1096 XCSE 20240903 15:51:36.786000 8 1096 XCSE 20240903 15:51:36.786000 8 1096 XCSE 20240903 15:51:36.786000 70 1095 XCSE 20240903 15:51:36.801000 61 1095 XCSE 20240903 15:51:36.818000 35 1097 XCSE 20240903 16:00:11.359000 34 1096 XCSE 20240903 16:00:27.558000 34 1095 XCSE 20240903 16:00:42.600000 34 1095 XCSE 20240903 16:00:57.957000 36 1094 XCSE 20240903 16:03:19.810000 8 1094 XCSE 20240903 16:03:19.810000 44 1093 XCSE 20240903 16:03:19.829000 44 1093 XCSE 20240903 16:03:19.843000 23 1092 XCSE 20240903 16:03:34.120000 10 1094 XCSE 20240903 16:03:41.959000 3 1098 XCSE 20240903 16:11:21.193000 12 1098 XCSE 20240903 16:11:21.193000 12 1098 XCSE 20240903 16:11:21.217000 10 1098 XCSE 20240903 16:11:21.232000 12 1098 XCSE 20240903 16:11:21.245000 11 1098 XCSE 20240903 16:11:21.258000 9 1097 XCSE 20240903 16:11:45.658000 52 1097 XCSE 20240903 16:11:45.658000 33 1096 XCSE 20240903 16:11:45.703000 27 1096 XCSE 20240903 16:11:45.703000 52 1096 XCSE 20240903 16:11:45.894000 9 1096 XCSE 20240903 16:11:51.699000 35 1096 XCSE 20240903 16:12:22.608000 9 1096 XCSE 20240903 16:12:30.036000 9 1095 XCSE 20240903 16:14:14.552000 8 1095 XCSE 20240903 16:14:14.552000 8 1095 XCSE 20240903 16:14:14.552000 8 1095 XCSE 20240903 16:17:28.527000 8 1095 XCSE 20240903 16:17:51.204000 1 1095 XCSE 20240903 16:18:15.508000 7 1095 XCSE 20240903 16:18:15.508000 1 1095 XCSE 20240903 16:18:40.203000 7 1095 XCSE 20240903 16:18:40.203000 1 1095 XCSE 20240903 16:19:03.203000 7 1095 XCSE 20240903 16:19:03.203000 3 1095 XCSE 20240903 16:20:37.690000 243 1095 XCSE 20240903 16:22:16.338342 5 1091 XCSE 20240904 9:00:30.643000 9 1081 XCSE 20240904 9:02:11.837000 9 1081 XCSE 20240904 9:02:11.837000 61 1083 XCSE 20240904 9:07:04.118000 25 1081 XCSE 20240904 9:11:05.285000 8 1081 XCSE 20240904 9:11:05.285000 8 1081 XCSE 20240904 9:11:05.285000 42 1083 XCSE 20240904 9:22:13.407000 25 1083 XCSE 20240904 9:26:15.812000 59 1083 XCSE 20240904 9:26:15.812000 9 1082 XCSE 20240904 9:27:13.612000 9 1080 XCSE 20240904 9:28:47.809000 8 1085 XCSE 20240904 9:39:27.790000 35 1088 XCSE 20240904 9:44:24.540000 9 1088 XCSE 20240904 9:44:24.540000 8 1088 XCSE 20240904 9:44:24.540000 9 1088 XCSE 20240904 9:44:24.540000 9 1088 XCSE 20240904 9:44:24.540000 60 1088 XCSE 20240904 9:44:24.559000 26 1086 XCSE 20240904 9:56:33.102000 25 1085 XCSE 20240904 9:56:54.128000 17 1085 XCSE 20240904 9:59:04.991000 8 1084 XCSE 20240904 10:04:56.791000 8 1084 XCSE 20240904 10:05:35.791000 2 1084 XCSE 20240904 10:06:14.792000 6 1084 XCSE 20240904 10:06:14.792000 3 1084 XCSE 20240904 10:06:14.792000 9 1084 XCSE 20240904 10:06:14.792000 5 1084 XCSE 20240904 10:06:14.792000 3 1084 XCSE 20240904 10:06:14.792000 8 1084 XCSE 20240904 10:06:14.792000 8 1084 XCSE 20240904 10:06:14.792000 8 1084 XCSE 20240904 10:06:42.480000 8 1084 XCSE 20240904 10:07:11.795000 10 1084 XCSE 20240904 10:07:11.810000 8 1084 XCSE 20240904 10:07:11.810000 26 1085 XCSE 20240904 10:08:32.462000 17 1085 XCSE 20240904 10:09:21.624000 17 1084 XCSE 20240904 10:12:15.268000 8 1086 XCSE 20240904 10:24:35.190000 7 1086 XCSE 20240904 10:25:32.791000 1 1086 XCSE 20240904 10:25:32.791000 26 1086 XCSE 20240904 10:29:16.808000 26 1085 XCSE 20240904 10:33:36.426000 9 1085 XCSE 20240904 10:33:36.426000 34 1085 XCSE 20240904 10:38:35.793000 18 1085 XCSE 20240904 10:41:08.093000 11 1084 XCSE 20240904 10:43:50.012000 6 1084 XCSE 20240904 10:43:50.012000 8 1084 XCSE 20240904 10:45:15.595000 17 1083 XCSE 20240904 10:50:04.665000 9 1083 XCSE 20240904 10:50:04.665000 20 1083 XCSE 20240904 10:50:04.667000 26 1082 XCSE 20240904 10:54:47.022000 9 1082 XCSE 20240904 10:54:47.022000 33 1082 XCSE 20240904 10:59:52.320000 8 1082 XCSE 20240904 10:59:52.320000 101 1082 XCSE 20240904 11:12:01.466000 34 1081 XCSE 20240904 11:12:12.169000 8 1081 XCSE 20240904 11:12:12.169000 25 1081 XCSE 20240904 11:13:28.385000 25 1082 XCSE 20240904 11:17:45.539000 26 1084 XCSE 20240904 11:21:53.120000 25 1083 XCSE 20240904 11:26:04.842000 2 1082 XCSE 20240904 11:38:58.815000 35 1085 XCSE 20240904 11:43:35.128000 5 1085 XCSE 20240904 11:43:35.128000 6 1085 XCSE 20240904 11:43:35.128000 10 1085 XCSE 20240904 11:43:35.128000 10 1086 XCSE 20240904 11:45:05.276000 8 1086 XCSE 20240904 11:46:18.900000 5 1086 XCSE 20240904 11:47:45.790000 3 1086 XCSE 20240904 11:47:45.790000 8 1086 XCSE 20240904 11:49:13.790000 1 1086 XCSE 20240904 11:50:40.791000 7 1086 XCSE 20240904 11:50:40.791000 8 1085 XCSE 20240904 11:52:01.791000 10 1084 XCSE 20240904 11:52:19.262000 15 1084 XCSE 20240904 11:52:19.262000 10 1084 XCSE 20240904 11:52:19.262000 25 1085 XCSE 20240904 12:15:00.139000 10 1085 XCSE 20240904 12:15:00.166000 9 1085 XCSE 20240904 12:15:00.166000 9 1085 XCSE 20240904 12:15:00.184000 17 1085 XCSE 20240904 12:15:00.185000 17 1085 XCSE 20240904 12:15:00.188000 12 1085 XCSE 20240904 12:15:00.189000 25 1086 XCSE 20240904 12:20:13.299000 12 1086 XCSE 20240904 12:20:13.304000 25 1087 XCSE 20240904 12:25:12.334000 10 1087 XCSE 20240904 12:25:12.335000 15 1088 XCSE 20240904 12:27:12.367000 25 1087 XCSE 20240904 12:27:51.115000 10 1089 XCSE 20240904 12:49:09.810000 9 1089 XCSE 20240904 12:49:09.829000 8 1089 XCSE 20240904 12:49:09.834000 7 1089 XCSE 20240904 12:49:09.849000 25 1089 XCSE 20240904 12:50:06.821000 8 1089 XCSE 20240904 12:54:34.790000 10 1089 XCSE 20240904 12:55:23.523000 8 1089 XCSE 20240904 12:55:23.523000 17 1088 XCSE 20240904 12:55:24.521000 8 1087 XCSE 20240904 12:56:39.791000 8 1087 XCSE 20240904 12:57:31.791000 18 1088 XCSE 20240904 12:57:33.802000 15 1088 XCSE 20240904 12:57:33.803000 9 1089 XCSE 20240904 13:07:48.148000 17 1089 XCSE 20240904 13:07:48.148000 7 1089 XCSE 20240904 13:07:48.148000 9 1089 XCSE 20240904 13:07:48.148000 9 1089 XCSE 20240904 13:07:48.152000 9 1089 XCSE 20240904 13:07:48.153000 9 1089 XCSE 20240904 13:07:48.154000 9 1089 XCSE 20240904 13:07:48.155000 8 1089 XCSE 20240904 13:08:15.791000 1 1089 XCSE 20240904 13:09:00.737000 7 1089 XCSE 20240904 13:09:00.737000 8 1089 XCSE 20240904 13:10:27.791000 9 1088 XCSE 20240904 13:20:09.057000 9 1088 XCSE 20240904 13:20:09.057000 8 1088 XCSE 20240904 13:20:09.057000 9 1088 XCSE 20240904 13:20:09.057000 9 1088 XCSE 20240904 13:20:09.057000 33 1087 XCSE 20240904 13:25:14.266000 6 1088 XCSE 20240904 13:29:46.703000 22 1088 XCSE 20240904 13:29:46.704000 26 1087 XCSE 20240904 13:35:36.441000 25 1088 XCSE 20240904 13:40:20.209000 25 1088 XCSE 20240904 13:40:20.210000 25 1089 XCSE 20240904 13:41:27.328000 8 1090 XCSE 20240904 13:41:45.791000 8 1090 XCSE 20240904 13:42:05.824000 5 1090 XCSE 20240904 13:42:25.825000 3 1090 XCSE 20240904 13:42:25.825000 18 1089 XCSE 20240904 13:42:47.842000 18 1088 XCSE 20240904 13:44:23.536000 9 1088 XCSE 20240904 13:44:23.536000 8 1088 XCSE 20240904 13:44:23.536000 9 1088 XCSE 20240904 13:44:23.537000 43 1090 XCSE 20240904 14:11:22.610000 78 1090 XCSE 20240904 14:11:22.619000 43 1089 XCSE 20240904 14:11:38.891000 31 1089 XCSE 20240904 14:13:08.612000 8 1089 XCSE 20240904 14:22:27.628000 8 1089 XCSE 20240904 14:23:42.790000 1 1089 XCSE 20240904 14:24:58.791000 7 1089 XCSE 20240904 14:24:58.791000 9 1090 XCSE 20240904 14:28:09.869000 9 1090 XCSE 20240904 14:28:09.870000 9 1090 XCSE 20240904 14:28:09.872000 9 1090 XCSE 20240904 14:31:59.473000 27 1090 XCSE 20240904 14:35:37.791000 21 1090 XCSE 20240904 14:35:37.810000 8 1090 XCSE 20240904 14:36:16.791000 7 1087 XCSE 20240904 15:01:09.628000 2 1087 XCSE 20240904 15:07:15.036000 7 1087 XCSE 20240904 15:07:15.036000 9 1087 XCSE 20240904 15:08:59.425000 9 1087 XCSE 20240904 15:18:57.838000 9 1087 XCSE 20240904 15:18:57.839000 9 1087 XCSE 20240904 15:18:57.840000 9 1087 XCSE 20240904 15:18:57.841000 9 1087 XCSE 20240904 15:18:57.842000 9 1087 XCSE 20240904 15:18:57.843000 9 1087 XCSE 20240904 15:18:57.844000 9 1087 XCSE 20240904 15:18:57.844000 8 1087 XCSE 20240904 15:19:08.683000 26 1087 XCSE 20240904 15:22:43.969000 9 1086 XCSE 20240904 15:24:42.317000 2 1086 XCSE 20240904 15:24:42.317000 65 1087 XCSE 20240904 15:34:39.154000 65 1087 XCSE 20240904 15:34:39.155000 35 1087 XCSE 20240904 15:34:39.157000 9 1087 XCSE 20240904 15:34:44.325000 9 1087 XCSE 20240904 15:34:48.791000 8 1087 XCSE 20240904 15:34:52.791000 1 1087 XCSE 20240904 15:34:56.791000 6 1087 XCSE 20240904 15:34:56.791000 1 1087 XCSE 20240904 15:34:56.791000 8 1087 XCSE 20240904 15:35:02.065000 1 1087 XCSE 20240904 15:35:02.065000 25 1087 XCSE 20240904 15:47:23.772000 8 1087 XCSE 20240904 15:47:23.772000 8 1087 XCSE 20240904 15:47:23.772000 19 1087 XCSE 20240904 15:47:23.773000 8 1087 XCSE 20240904 15:51:41.791000 35 1087 XCSE 20240904 15:52:03.173000 9 1086 XCSE 20240904 15:52:30.864000 8 1086 XCSE 20240904 15:52:33.967000 10 1086 XCSE 20240904 15:52:38.791000 6 1086 XCSE 20240904 15:52:42.812000 4 1086 XCSE 20240904 15:52:42.812000 5 1086 XCSE 20240904 15:52:50.791000 3 1086 XCSE 20240904 15:52:50.791000 5 1086 XCSE 20240904 15:52:58.791000 3 1086 XCSE 20240904 15:52:58.791000 7 1086 XCSE 20240904 15:53:06.424000 1 1086 XCSE 20240904 15:53:06.424000 2 1086 XCSE 20240904 15:53:24.790000 6 1086 XCSE 20240904 15:53:24.790000 2 1086 XCSE 20240904 15:53:43.791000 6 1086 XCSE 20240904 15:53:43.791000 2 1086 XCSE 20240904 15:54:12.793000 6 1086 XCSE 20240904 15:54:12.793000 12 1087 XCSE 20240904 15:56:31.117000 25 1087 XCSE 20240904 15:59:35.940000 8 1087 XCSE 20240904 15:59:35.940000 27 1086 XCSE 20240904 16:00:06.684000 26 1085 XCSE 20240904 16:00:10.727000 15 1083 XCSE 20240904 16:00:20.220000 11 1083 XCSE 20240904 16:00:20.220000 25 1083 XCSE 20240904 16:00:20.223000 9 1084 XCSE 20240904 16:00:24.429000 8 1084 XCSE 20240904 16:00:24.429000 17 1084 XCSE 20240904 16:00:26.620000 9 1084 XCSE 20240904 16:00:26.889000 9 1083 XCSE 20240904 16:00:39.737000 9 1083 XCSE 20240904 16:00:39.737000 9 1083 XCSE 20240904 16:00:39.737000 26 1083 XCSE 20240904 16:00:39.755000 8 1083 XCSE 20240904 16:00:51.022000 1 1083 XCSE 20240904 16:00:53.177000 9 1083 XCSE 20240904 16:00:53.177000 1 1083 XCSE 20240904 16:00:53.177000 7 1083 XCSE 20240904 16:00:55.119000 5 1083 XCSE 20240904 16:00:55.119000 10 1083 XCSE 20240904 16:00:56.929000 15 1083 XCSE 20240904 16:00:56.929000 12 1083 XCSE 20240904 16:00:58.940000 6 1083 XCSE 20240904 16:00:58.941000 9 1083 XCSE 20240904 16:00:58.941000 9 1082 XCSE 20240904 16:01:01.918000 5 1082 XCSE 20240904 16:01:01.918000 9 1082 XCSE 20240904 16:01:03.556000 9 1081 XCSE 20240904 16:01:03.909000 9 1081 XCSE 20240904 16:01:10.033000 1 1081 XCSE 20240904 16:01:10.033000 9 1081 XCSE 20240904 16:01:21.177000 2 1081 XCSE 20240904 16:01:21.177000 6 1081 XCSE 20240904 16:01:23.177000 4 1081 XCSE 20240904 16:01:23.177000 11 1081 XCSE 20240904 16:01:24.930000 10 1081 XCSE 20240904 16:01:27.177000 4 1081 XCSE 20240904 16:01:29.226000 6 1081 XCSE 20240904 16:01:29.226000 5 1081 XCSE 20240904 16:01:30.995000 5 1081 XCSE 20240904 16:01:30.995000 8 1081 XCSE 20240904 16:01:33.015000 4 1081 XCSE 20240904 16:01:33.015000 8 1081 XCSE 20240904 16:01:35.791000 9 1081 XCSE 20240904 16:01:36.991000 2 1081 XCSE 20240904 16:01:36.991000 6 1081 XCSE 20240904 16:01:38.927000 3 1081 XCSE 20240904 16:01:38.927000 12 1081 XCSE 20240904 16:01:43.178000 9 1081 XCSE 20240904 16:01:47.792000 9 1081 XCSE 20240904 16:01:47.792000 15 1082 XCSE 20240904 16:03:03.126000 44 1082 XCSE 20240904 16:06:12.312000 12 1082 XCSE 20240904 16:07:03.712000 44 1083 XCSE 20240904 16:07:52.798000 12 1083 XCSE 20240904 16:07:52.799000 34 1084 XCSE 20240904 16:08:08.181000 44 1084 XCSE 20240904 16:12:46.852000 42 1085 XCSE 20240904 16:15:14.311000 33 1085 XCSE 20240904 16:15:14.312000 9 1085 XCSE 20240904 16:15:14.334000 44 1084 XCSE 20240904 16:17:56.466000 34 1084 XCSE 20240904 16:17:56.488000 14 1084 XCSE 20240904 16:17:56.489000 4 1085 XCSE 20240904 16:21:53.121000 8 1085 XCSE 20240904 16:21:53.138000 43 1085 XCSE 20240904 16:21:53.139000 19 1085 XCSE 20240904 16:21:53.144000 41 1084 XCSE 20240904 16:22:10.714000 605 1084 XCSE 20240904 16:22:42.819862 8 1077 XCSE 20240905 9:05:10.058000 8 1077 XCSE 20240905 9:05:35.675000 8 1077 XCSE 20240905 9:05:58.496000 8 1077 XCSE 20240905 9:06:24.096000 8 1077 XCSE 20240905 9:06:46.828000 1 1077 XCSE 20240905 9:06:46.828000 9 1077 XCSE 20240905 9:06:46.828000 8 1077 XCSE 20240905 9:06:46.828000 8 1076 XCSE 20240905 9:07:13.419000 8 1076 XCSE 20240905 9:07:36.687000 2 1076 XCSE 20240905 9:08:00.842000 6 1076 XCSE 20240905 9:08:00.842000 8 1076 XCSE 20240905 9:08:29.222000 8 1076 XCSE 20240905 9:10:06.444000 8 1081 XCSE 20240905 9:20:27.930000 8 1081 XCSE 20240905 9:21:09.094000 8 1081 XCSE 20240905 9:21:44.815000 8 1082 XCSE 20240905 9:22:21.533000 35 1082 XCSE 20240905 9:22:37.009000 25 1081 XCSE 20240905 9:24:33.376000 17 1080 XCSE 20240905 9:25:00.730000 18 1081 XCSE 20240905 9:29:39.281000 8 1081 XCSE 20240905 9:29:39.281000 8 1083 XCSE 20240905 9:38:31.459000 8 1084 XCSE 20240905 9:39:59.240000 4 1084 XCSE 20240905 9:39:59.240000 4 1084 XCSE 20240905 9:40:48.446000 4 1084 XCSE 20240905 9:40:48.446000 17 1082 XCSE 20240905 9:41:10.788000 8 1082 XCSE 20240905 9:41:10.788000 1 1082 XCSE 20240905 9:41:10.788000 6 1081 XCSE 20240905 9:41:24.101000 8 1080 XCSE 20240905 9:48:49.490000 8 1080 XCSE 20240905 9:49:20.342000 8 1080 XCSE 20240905 9:49:53.343000 2 1080 XCSE 20240905 9:50:23.445000 6 1080 XCSE 20240905 9:50:23.445000 1 1080 XCSE 20240905 9:50:36.447000 2 1080 XCSE 20240905 9:50:53.017000 9 1080 XCSE 20240905 9:50:53.017000 8 1080 XCSE 20240905 9:50:53.017000 8 1080 XCSE 20240905 9:50:53.017000 6 1080 XCSE 20240905 9:50:53.017000 8 1079 XCSE 20240905 9:50:54.096000 8 1079 XCSE 20240905 9:51:17.529000 8 1079 XCSE 20240905 9:51:42.445000 9 1079 XCSE 20240905 9:55:47.103000 33 1079 XCSE 20240905 10:04:16.976000 8 1079 XCSE 20240905 10:04:16.976000 8 1079 XCSE 20240905 10:04:16.976000 24 1078 XCSE 20240905 10:06:21.435000 36 1080 XCSE 20240905 10:12:42.998000 36 1079 XCSE 20240905 10:13:20.355000 34 1078 XCSE 20240905 10:14:06.686000 9 1077 XCSE 20240905 10:18:26.441000 9 1076 XCSE 20240905 10:21:27.448000 9 1075 XCSE 20240905 10:23:03.445000 8 1075 XCSE 20240905 10:23:03.445000 8 1074 XCSE 20240905 10:23:33.510000 1 1074 XCSE 20240905 10:23:50.444000 7 1074 XCSE 20240905 10:23:50.444000 1 1074 XCSE 20240905 10:24:10.445000 7 1074 XCSE 20240905 10:24:10.445000 1 1074 XCSE 20240905 10:24:33.690000 7 1074 XCSE 20240905 10:24:33.690000 1 1074 XCSE 20240905 10:24:57.445000 7 1074 XCSE 20240905 10:24:57.445000 1 1074 XCSE 20240905 10:25:24.383000 7 1074 XCSE 20240905 10:25:24.383000 1 1074 XCSE 20240905 10:26:37.918000 4 1074 XCSE 20240905 10:26:37.918000 8 1075 XCSE 20240905 10:31:42.444000 10 1075 XCSE 20240905 10:31:42.444000 8 1075 XCSE 20240905 10:32:04.858000 1 1075 XCSE 20240905 10:32:04.980000 5 1075 XCSE 20240905 10:32:04.980000 3 1075 XCSE 20240905 10:32:16.646000 9 1075 XCSE 20240905 10:32:16.646000 8 1075 XCSE 20240905 10:32:16.646000 8 1075 XCSE 20240905 10:32:16.646000 8 1075 XCSE 20240905 10:32:16.646000 8 1074 XCSE 20240905 10:32:23.794000 8 1074 XCSE 20240905 10:32:43.445000 8 1074 XCSE 20240905 10:33:09.444000 2 1074 XCSE 20240905 10:33:39.444000 6 1074 XCSE 20240905 10:33:39.444000 2 1074 XCSE 20240905 10:34:10.447000 6 1074 XCSE 20240905 10:34:10.447000 2 1074 XCSE 20240905 10:34:39.446000 6 1074 XCSE 20240905 10:34:39.446000 1 1074 XCSE 20240905 10:34:39.446000 8 1074 XCSE 20240905 10:34:39.446000 17 1073 XCSE 20240905 10:36:51.102000 17 1075 XCSE 20240905 10:37:59.220000 14 1078 XCSE 20240905 10:50:08.439000 8 1078 XCSE 20240905 10:51:53.446000 8 1078 XCSE 20240905 10:52:24.446000 8 1078 XCSE 20240905 10:53:00.341000 9 1079 XCSE 20240905 10:57:41.250000 9 1079 XCSE 20240905 10:57:41.256000 9 1079 XCSE 20240905 10:57:41.268000 9 1079 XCSE 20240905 10:57:41.276000 50 1079 XCSE 20240905 10:57:44.061000 8 1079 XCSE 20240905 10:57:44.061000 49 1078 XCSE 20240905 10:59:28.393000 42 1077 XCSE 20240905 10:59:28.450000 18 1076 XCSE 20240905 11:02:19.097000 26 1075 XCSE 20240905 11:17:14.191000 16 1075 XCSE 20240905 11:17:14.191000 9 1075 XCSE 20240905 11:17:14.191000 16 1075 XCSE 20240905 11:17:14.191000 9 1075 XCSE 20240905 11:17:14.191000 16 1075 XCSE 20240905 11:17:14.191000 17 1075 XCSE 20240905 11:17:14.191000 17 1075 XCSE 20240905 11:17:14.191000 17 1075 XCSE 20240905 11:17:14.191000 16 1075 XCSE 20240905 11:17:14.191000 25 1075 XCSE 20240905 11:17:14.191000 9 1073 XCSE 20240905 11:17:24.672000 8 1073 XCSE 20240905 11:17:24.672000 8 1073 XCSE 20240905 11:17:24.672000 8 1073 XCSE 20240905 11:17:24.672000 52 1074 XCSE 20240905 11:22:36.312000 19 1073 XCSE 20240905 11:24:46.534000 15 1073 XCSE 20240905 11:24:46.534000 26 1072 XCSE 20240905 11:28:44.096000 8 1072 XCSE 20240905 11:28:44.096000 25 1072 XCSE 20240905 11:35:00.357000 8 1072 XCSE 20240905 11:35:00.357000 25 1071 XCSE 20240905 11:37:04.419000 100 1073 XCSE 20240905 11:47:27.003000 17 1073 XCSE 20240905 11:47:27.003000 17 1072 XCSE 20240905 11:47:29.036000 9 1071 XCSE 20240905 11:54:52.521000 8 1071 XCSE 20240905 11:54:52.521000 8 1071 XCSE 20240905 11:54:52.521000 8 1071 XCSE 20240905 11:54:52.521000 8 1071 XCSE 20240905 11:54:52.521000 59 1074 XCSE 20240905 12:02:00.627000 26 1074 XCSE 20240905 12:14:57.304000 2 1073 XCSE 20240905 12:22:49.446000 15 1073 XCSE 20240905 12:35:19.675000 2 1073 XCSE 20240905 12:35:19.675000 8 1073 XCSE 20240905 12:35:19.675000 8 1073 XCSE 20240905 12:35:19.675000 9 1073 XCSE 20240905 12:35:19.675000 8 1072 XCSE 20240905 12:35:53.445000 8 1072 XCSE 20240905 12:36:06.444000 8 1072 XCSE 20240905 12:36:21.445000 8 1072 XCSE 20240905 12:37:14.447000 2 1072 XCSE 20240905 12:38:20.117000 6 1072 XCSE 20240905 12:38:20.117000 2 1072 XCSE 20240905 12:39:25.444000 6 1072 XCSE 20240905 12:39:25.444000 2 1072 XCSE 20240905 12:46:26.444000 6 1072 XCSE 20240905 12:46:26.444000 26 1073 XCSE 20240905 12:53:15.935000 8 1074 XCSE 20240905 12:59:28.372000 50 1072 XCSE 20240905 13:00:14.513000 8 1071 XCSE 20240905 13:00:50.700000 8 1071 XCSE 20240905 13:01:03.444000 8 1074 XCSE 20240905 13:07:26.445000 8 1074 XCSE 20240905 13:08:46.444000 8 1074 XCSE 20240905 13:10:40.446000 8 1074 XCSE 20240905 13:12:33.444000 8 1074 XCSE 20240905 13:14:27.447000 3 1074 XCSE 20240905 13:15:30.727000 5 1074 XCSE 20240905 13:15:30.727000 8 1074 XCSE 20240905 13:16:15.683000 29 1073 XCSE 20240905 13:16:41.768000 40 1073 XCSE 20240905 13:16:41.768000 8 1071 XCSE 20240905 13:24:54.724000 8 1072 XCSE 20240905 13:28:58.445000 14 1073 XCSE 20240905 13:30:26.531000 14 1074 XCSE 20240905 13:31:41.498000 42 1073 XCSE 20240905 13:41:05.370000 9 1073 XCSE 20240905 13:41:05.370000 15 1073 XCSE 20240905 13:47:23.706000 9 1073 XCSE 20240905 13:47:23.724000 3 1073 XCSE 20240905 13:47:23.728000 8 1073 XCSE 20240905 13:47:36.444000 8 1073 XCSE 20240905 13:49:10.446000 8 1073 XCSE 20240905 13:51:17.444000 34 1072 XCSE 20240905 13:52:05.415000 8 1071 XCSE 20240905 13:52:37.914000 18 1071 XCSE 20240905 13:52:37.914000 8 1071 XCSE 20240905 13:52:37.914000 27 1070 XCSE 20240905 13:54:08.425000 17 1070 XCSE 20240905 13:54:08.425000 9 1070 XCSE 20240905 13:54:08.425000 9 1070 XCSE 20240905 13:54:08.425000 8 1070 XCSE 20240905 13:54:08.425000 9 1070 XCSE 20240905 13:54:08.425000 7 1070 XCSE 20240905 13:54:08.425000 11 1070 XCSE 20240905 13:54:08.425000 17 1070 XCSE 20240905 13:54:08.425000 17 1070 XCSE 20240905 13:54:08.425000 9 1069 XCSE 20240905 13:54:10.044000 40 1069 XCSE 20240905 13:54:10.088000 50 1070 XCSE 20240905 13:54:26.796000 8 1069 XCSE 20240905 13:54:45.909000 1 1069 XCSE 20240905 13:54:45.909000 2 1069 XCSE 20240905 13:54:45.909000 6 1069 XCSE 20240905 13:54:48.060000 2 1069 XCSE 20240905 13:54:48.060000 7 1069 XCSE 20240905 13:54:50.122000 2 1069 XCSE 20240905 13:54:50.122000 6 1069 XCSE 20240905 13:54:52.118000 2 1069 XCSE 20240905 13:54:52.118000 41 1070 XCSE 20240905 14:15:12.000000 8 1070 XCSE 20240905 14:15:12.000000 8 1070 XCSE 20240905 14:15:12.000000 8 1070 XCSE 20240905 14:15:12.000000 8 1070 XCSE 20240905 14:15:12.000000 2 1069 XCSE 20240905 14:15:12.740000 63 1069 XCSE 20240905 14:15:12.740000 12 1068 XCSE 20240905 14:16:03.241000 19 1067 XCSE 20240905 14:19:32.115000 24 1067 XCSE 20240905 14:19:32.115000 25 1066 XCSE 20240905 14:22:03.612000 34 1067 XCSE 20240905 14:27:01.276000 9 1067 XCSE 20240905 14:27:01.276000 33 1066 XCSE 20240905 14:30:06.231000 9 1066 XCSE 20240905 14:30:06.231000 10 1066 XCSE 20240905 14:35:52.427000 58 1069 XCSE 20240905 14:46:13.051000 8 1068 XCSE 20240905 14:47:00.445000 41 1068 XCSE 20240905 14:47:00.445000 4 1069 XCSE 20240905 14:59:42.113000 20 1069 XCSE 20240905 15:05:09.230000 18 1069 XCSE 20240905 15:06:38.638000 11 1069 XCSE 20240905 15:06:38.638000 13 1069 XCSE 20240905 15:12:59.774000 30 1069 XCSE 20240905 15:12:59.774000 8 1068 XCSE 20240905 15:26:20.887000 10 1068 XCSE 20240905 15:26:20.887000 18 1068 XCSE 20240905 15:29:23.091000 33 1068 XCSE 20240905 15:32:21.534000 8 1068 XCSE 20240905 15:32:21.534000 9 1067 XCSE 20240905 15:34:57.714000 8 1067 XCSE 20240905 15:36:04.603000 9 1067 XCSE 20240905 15:36:09.450000 9 1067 XCSE 20240905 15:36:20.465000 35 1066 XCSE 20240905 15:37:29.327000 50 1066 XCSE 20240905 15:46:30.232000 8 1066 XCSE 20240905 15:46:50.444000 6 1066 XCSE 20240905 15:47:01.444000 2 1066 XCSE 20240905 15:47:01.444000 24 1066 XCSE 20240905 15:47:26.596000 46 1065 XCSE 20240905 15:47:40.181000 4 1065 XCSE 20240905 15:47:40.181000 1 1065 XCSE 20240905 15:47:40.181000 9 1065 XCSE 20240905 15:47:40.181000 33 1064 XCSE 20240905 15:48:53.058000 16 1064 XCSE 20240905 15:48:53.059000 8 1063 XCSE 20240905 15:51:43.445000 8 1063 XCSE 20240905 15:52:30.446000 9 1065 XCSE 20240905 16:00:03.557000 7 1066 XCSE 20240905 16:00:03.558000 37 1066 XCSE 20240905 16:00:03.558000 4 1066 XCSE 20240905 16:00:03.558000 6 1066 XCSE 20240905 16:00:03.558000 40 1068 XCSE 20240905 16:04:32.130000 22 1068 XCSE 20240905 16:04:32.130000 1 1068 XCSE 20240905 16:04:32.130000 10 1068 XCSE 20240905 16:04:32.130000 9 1068 XCSE 20240905 16:04:32.130000 9 1068 XCSE 20240905 16:04:32.458000 9 1069 XCSE 20240905 16:05:02.129000 77 1069 XCSE 20240905 16:05:02.129000 22 1069 XCSE 20240905 16:05:02.129000 1 1069 XCSE 20240905 16:05:02.129000 10 1069 XCSE 20240905 16:05:02.129000 9 1069 XCSE 20240905 16:05:02.129000 9 1069 XCSE 20240905 16:05:02.129000 41 1069 XCSE 20240905 16:05:02.129000 8 1069 XCSE 20240905 16:05:02.169000 1 1069 XCSE 20240905 16:05:02.169000 9 1069 XCSE 20240905 16:05:21.448000 1 1068 XCSE 20240905 16:05:29.173000 73 1068 XCSE 20240905 16:05:29.173000 66 1068 XCSE 20240905 16:05:29.192000 1 1068 XCSE 20240905 16:05:39.559000 40 1068 XCSE 20240905 16:05:39.559000 1 1068 XCSE 20240905 16:06:28.080000 1 1068 XCSE 20240905 16:10:21.183000 15 1068 XCSE 20240905 16:11:39.372000 22 1068 XCSE 20240905 16:11:39.372000 18 1068 XCSE 20240905 16:11:39.374000 10 1068 XCSE 20240905 16:11:39.390000 9 1068 XCSE 20240905 16:11:39.390000 43 1067 XCSE 20240905 16:11:43.636000 8 1067 XCSE 20240905 16:11:43.636000 8 1068 XCSE 20240905 16:12:33.444000 1 1068 XCSE 20240905 16:12:39.634000 7 1068 XCSE 20240905 16:12:39.634000 22 1070 XCSE 20240905 16:25:11.218000 29 1071 XCSE 20240905 16:26:59.108000 1 1071 XCSE 20240905 16:26:59.109000 1 1071 XCSE 20240905 16:26:59.109000 38 1071 XCSE 20240905 16:26:59.109000 65 1070 XCSE 20240905 16:29:36.821000 8 1070 XCSE 20240905 16:29:36.821000 70 1070 XCSE 20240905 16:29:36.838000 10 1070 XCSE 20240905 16:29:36.854000 9 1070 XCSE 20240905 16:29:36.857000 22 1070 XCSE 20240905 16:29:36.866000 154 1070 XCSE 20240905 16:33:10.629432 9 1064 XCSE 20240906 9:02:17.425000 8 1064 XCSE 20240906 9:02:17.425000 9 1064 XCSE 20240906 9:02:17.425000 1 1060 XCSE 20240906 9:07:38.376000 16 1060 XCSE 20240906 9:07:38.376000 9 1060 XCSE 20240906 9:07:38.376000 13 1059 XCSE 20240906 9:10:13.577000 12 1059 XCSE 20240906 9:10:13.577000 26 1058 XCSE 20240906 9:14:09.800000 26 1056 XCSE 20240906 9:14:12.726000 9 1056 XCSE 20240906 9:14:12.745000 35 1056 XCSE 20240906 9:26:31.111000 33 1060 XCSE 20240906 9:28:09.547000 26 1060 XCSE 20240906 9:28:09.567000 25 1059 XCSE 20240906 9:28:41.874000 17 1061 XCSE 20240906 9:39:15.401000 9 1061 XCSE 20240906 9:39:15.401000 8 1061 XCSE 20240906 9:39:15.401000 34 1060 XCSE 20240906 9:39:15.422000 11 1060 XCSE 20240906 9:45:17.056000 15 1060 XCSE 20240906 9:45:17.056000 17 1062 XCSE 20240906 9:59:20.806000 8 1062 XCSE 20240906 9:59:20.806000 9 1062 XCSE 20240906 9:59:21.256000 17 1062 XCSE 20240906 10:02:07.812000 9 1062 XCSE 20240906 10:02:07.812000 8 1062 XCSE 20240906 10:02:08.353000 10 1062 XCSE 20240906 10:02:10.256000 26 1063 XCSE 20240906 10:16:28.508000 26 1062 XCSE 20240906 10:18:20.095000 17 1061 XCSE 20240906 10:26:34.378000 10 1061 XCSE 20240906 10:33:51.046000 8 1061 XCSE 20240906 10:33:51.064000 8 1061 XCSE 20240906 10:33:51.076000 7 1061 XCSE 20240906 10:34:33.148000 17 1060 XCSE 20240906 10:35:40.454000 8 1060 XCSE 20240906 10:35:40.454000 26 1059 XCSE 20240906 10:37:58.814000 4 1059 XCSE 20240906 10:37:58.858000 3 1059 XCSE 20240906 10:37:58.858000 4 1059 XCSE 20240906 10:37:58.887000 15 1058 XCSE 20240906 10:45:52.118000 3 1058 XCSE 20240906 10:45:52.121000 15 1058 XCSE 20240906 10:45:52.121000 8 1059 XCSE 20240906 10:46:46.818000 12 1059 XCSE 20240906 10:46:46.818000 3 1059 XCSE 20240906 10:46:46.818000 9 1059 XCSE 20240906 10:46:46.818000 10 1059 XCSE 20240906 10:46:46.818000 9 1059 XCSE 20240906 10:46:46.837000 2 1059 XCSE 20240906 10:46:46.866000 8 1059 XCSE 20240906 10:46:56.886000 33 1058 XCSE 20240906 10:46:56.925000 33 1058 XCSE 20240906 10:46:56.932000 6 1058 XCSE 20240906 10:46:56.944000 29 1058 XCSE 20240906 10:46:56.944000 36 1058 XCSE 20240906 10:46:56.959000 27 1056 XCSE 20240906 11:14:07.439000 1 1056 XCSE 20240906 11:14:07.439000 15 1061 XCSE 20240906 11:28:15.126000 15 1061 XCSE 20240906 11:28:15.146000 7 1062 XCSE 20240906 11:31:35.578000 2 1062 XCSE 20240906 11:31:35.605000 67 1063 XCSE 20240906 12:07:34.914000 9 1063 XCSE 20240906 12:07:34.914000 53 1063 XCSE 20240906 12:12:01.043000 9 1063 XCSE 20240906 12:12:01.043000 13 1063 XCSE 20240906 12:12:01.057000 19 1063 XCSE 20240906 12:12:01.057000 20 1063 XCSE 20240906 12:12:01.063000 10 1063 XCSE 20240906 12:12:01.067000 10 1063 XCSE 20240906 12:12:01.073000 8 1063 XCSE 20240906 12:12:01.080000 9 1063 XCSE 20240906 12:12:01.091000 35 1063 XCSE 20240906 12:12:01.091000 10 1063 XCSE 20240906 12:12:01.097000 9 1063 XCSE 20240906 12:12:01.104000 8 1063 XCSE 20240906 12:12:01.116000 9 1063 XCSE 20240906 12:12:01.122000 8 1063 XCSE 20240906 12:12:01.128000 8 1063 XCSE 20240906 12:12:01.134000 10 1063 XCSE 20240906 12:12:01.141000 10 1063 XCSE 20240906 12:12:01.147000 9 1063 XCSE 20240906 12:12:01.153000 22 1062 XCSE 20240906 12:12:01.175000 41 1063 XCSE 20240906 12:28:55.213000 90 1063 XCSE 20240906 12:28:55.216000 10 1063 XCSE 20240906 12:28:55.252000 12 1063 XCSE 20240906 12:28:55.252000 9 1063 XCSE 20240906 12:28:55.262000 33 1062 XCSE 20240906 12:43:45.829000 8 1062 XCSE 20240906 12:43:45.862000 8 1062 XCSE 20240906 12:43:45.867000 9 1062 XCSE 20240906 12:43:45.881000 3 1062 XCSE 20240906 12:46:01.748000 1 1062 XCSE 20240906 12:46:01.755000 9 1062 XCSE 20240906 13:01:44.818000 3 1062 XCSE 20240906 13:01:44.843000 2 1064 XCSE 20240906 13:14:45.210000 9 1063 XCSE 20240906 13:15:47.388000 26 1063 XCSE 20240906 13:17:24.373000 1 1063 XCSE 20240906 13:17:24.373000 8 1063 XCSE 20240906 13:17:24.373000 20 1063 XCSE 20240906 13:17:24.393000 9 1063 XCSE 20240906 13:17:24.397000 9 1063 XCSE 20240906 13:17:24.409000 2 1064 XCSE 20240906 13:23:00.877000 9 1064 XCSE 20240906 13:24:41.984000 9 1063 XCSE 20240906 13:26:27.669000 17 1063 XCSE 20240906 13:28:53.882000 44 1063 XCSE 20240906 13:42:36.160000 9 1063 XCSE 20240906 13:42:36.160000 1 1063 XCSE 20240906 13:42:36.160000 7 1063 XCSE 20240906 13:42:36.160000 50 1063 XCSE 20240906 13:42:36.162000 110 1063 XCSE 20240906 13:42:36.176000 9 1063 XCSE 20240906 13:42:36.200000 10 1063 XCSE 20240906 13:42:36.207000 10 1063 XCSE 20240906 13:42:36.219000 14 1063 XCSE 20240906 13:42:36.240000 31 1064 XCSE 20240906 13:44:08.919000 9 1064 XCSE 20240906 13:44:08.919000 8 1064 XCSE 20240906 13:44:08.919000 8 1064 XCSE 20240906 13:44:08.919000 92 1064 XCSE 20240906 13:44:08.919000 9 1066 XCSE 20240906 13:45:58.160000 8 1066 XCSE 20240906 13:45:58.160000 45 1066 XCSE 20240906 13:45:58.160000 14 1066 XCSE 20240906 13:45:58.168000 33 1065 XCSE 20240906 13:58:30.407000 8 1065 XCSE 20240906 13:58:30.407000 8 1065 XCSE 20240906 13:58:30.407000 8 1065 XCSE 20240906 13:58:30.407000 9 1065 XCSE 20240906 13:58:30.407000 36 1065 XCSE 20240906 13:58:30.541000 8 1065 XCSE 20240906 13:58:37.781000 8 1065 XCSE 20240906 13:58:44.782000 9 1065 XCSE 20240906 13:58:50.232000 9 1065 XCSE 20240906 13:58:57.781000 9 1065 XCSE 20240906 13:59:04.781000 8 1065 XCSE 20240906 13:59:10.233000 58 1064 XCSE 20240906 13:59:10.756000 3 1064 XCSE 20240906 13:59:10.756000 36 1064 XCSE 20240906 14:00:19.497000 16 1064 XCSE 20240906 14:00:19.497000 51 1064 XCSE 20240906 14:03:59.102000 33 1064 XCSE 20240906 14:09:31.354000 25 1064 XCSE 20240906 14:16:06.983000 9 1064 XCSE 20240906 14:16:06.983000 7 1063 XCSE 20240906 14:16:50.429000 29 1063 XCSE 20240906 14:16:50.429000 26 1062 XCSE 20240906 14:16:50.465000 42 1064 XCSE 20240906 14:29:18.185000 12 1064 XCSE 20240906 14:29:54.118000 21 1064 XCSE 20240906 14:29:54.118000 25 1070 XCSE 20240906 14:30:52.923000 27 1069 XCSE 20240906 14:31:25.616000 26 1068 XCSE 20240906 14:31:59.813000 26 1066 XCSE 20240906 14:32:36.424000 6 1066 XCSE 20240906 14:33:43.528000 6 1065 XCSE 20240906 14:37:45.919000 11 1065 XCSE 20240906 14:37:45.919000 18 1065 XCSE 20240906 14:40:51.730000 9 1065 XCSE 20240906 14:40:51.730000 18 1064 XCSE 20240906 14:42:35.959000 10 1068 XCSE 20240906 14:46:13.095000 104 1068 XCSE 20240906 14:46:13.095000 73 1068 XCSE 20240906 14:47:08.633000 12 1070 XCSE 20240906 14:50:13.106000 40 1070 XCSE 20240906 14:51:19.955000 5 1070 XCSE 20240906 14:51:19.955000 4 1070 XCSE 20240906 14:51:19.955000 47 1069 XCSE 20240906 14:51:25.783000 6 1069 XCSE 20240906 14:51:25.786000 38 1069 XCSE 20240906 14:51:25.786000 44 1068 XCSE 20240906 14:51:25.986000 27 1068 XCSE 20240906 14:55:57.988000 9 1068 XCSE 20240906 14:55:57.988000 7 1068 XCSE 20240906 14:55:57.988000 36 1069 XCSE 20240906 14:56:36.493000 17 1068 XCSE 20240906 15:03:08.258000 33 1071 XCSE 20240906 15:19:31.751000 9 1071 XCSE 20240906 15:19:31.751000 44 1070 XCSE 20240906 15:19:31.773000 5 1071 XCSE 20240906 15:22:08.099000 21 1071 XCSE 20240906 15:22:08.099000 25 1072 XCSE 20240906 15:37:11.816000 10 1072 XCSE 20240906 15:37:47.107000 16 1072 XCSE 20240906 15:37:47.116000 7 1074 XCSE 20240906 15:38:28.782000 1 1074 XCSE 20240906 15:38:28.782000 8 1074 XCSE 20240906 15:38:46.781000 8 1074 XCSE 20240906 15:40:23.874000 5 1072 XCSE 20240906 15:40:50.240000 20 1072 XCSE 20240906 15:40:50.240000 1 1072 XCSE 20240906 15:40:50.240000 25 1072 XCSE 20240906 15:50:35.111000 8 1072 XCSE 20240906 15:50:35.111000 4 1073 XCSE 20240906 15:52:35.136000 25 1072 XCSE 20240906 15:56:58.764000 8 1072 XCSE 20240906 15:56:58.764000 32 1072 XCSE 20240906 15:56:58.768000 35 1071 XCSE 20240906 15:56:58.802000 26 1070 XCSE 20240906 15:57:06.449000 1 1070 XCSE 20240906 15:57:46.420000 17 1070 XCSE 20240906 15:59:21.473000 17 1069 XCSE 20240906 16:00:02.724000 9 1069 XCSE 20240906 16:00:02.724000 35 1069 XCSE 20240906 16:10:57.616000 872 1069 XCSE 20240906 16:24:04.340129

