DEME Group NV kondigt aan dat het aandeleninkoopprogramma, zoals aangekondigd op 26 april 2024, werd afgerond op 4 september 2024. Het programma omvatte de inkoop van 45.000 aandelen voor een totaalbedrag van 7,2 miljoen euro. De gemiddelde aankoopprijs was 160,24 euro per aandeel.



Alle details over de inkoop van eigen aandelen door DEME Group NV zijn beschikbaar op www.deme-group.com/investors.

Bijlage