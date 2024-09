Planisware identifié comme leader dans le Magic Quadrant™ 2024 de Gartner® en Gestion de Projet Adaptative et Reporting

Paris, France, 9 septembre 2024 – Planisware, un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy (« l’Economie de Projet »), annonce aujourd'hui avoir été désigné comme leader dans le « Magic Quadrant for Adaptive Project Management and Reporting report » 2024 de Gartner1. Parmi les 13 entreprises évaluées, Planisware a été reconnue comme leader sur les critères « Completeness of Vision » et « Ability to Execute ».

Loïc Sautour, Directeur Général de Planisware, a commenté : « L'objectif de Planisware a toujours été d'aligner notre stratégie produit avec l'évolution des besoins de ses clients, en plaçant l'utilisateur final au centre de sa feuille de route. Nous pensons que cette reconnaissance met en évidence notre engagement à permettre aux entreprises et organisations de faire face à tous les enjeux, de la prise de décision à la priorisation, en passant par la collaboration entre fonctions, l'intégration de systèmes, la planification et la création de rapports basés sur l'intelligence artificielle. »

Antoine Villata, Directeur Général de Planisware en Amérique du Nord, ajoute : « Nous croyons que Planisware permet aux organisations du monde entier, des PME aux plus grandes marques, de gérer efficacement les complexités, qu'il s'agisse d'accélérer l'innovation, d'optimiser les ressources, de conduire une transformation agile ou de maximiser la valeur et l'alignement des portefeuilles de projets. Nous considérons que la reconnaissance comme Leader dans ce Magic Quadrant témoigne de notre attachement à aider les entreprises et organisations à transformer la manière dont elles élaborent leurs stratégies, planifient et délivrent leurs projets. »

A propos de Planisware

Planisware est un leader de l’édition de logiciels SaaS B2B dans le secteur en forte croissance de la Project Economy. La mission de Planisware est de fournir des solutions pour aider les organisations à transformer la façon dont elles conçoivent, planifient et délivrent leurs projets, portefeuilles de projets, programmes et produits.

Avec près de 700 collaborateurs répartis dans 14 bureaux, Planisware opère à grande échelle en servant environ 545 clients dans de nombreux secteurs et de métiers dans plus de 30 pays à travers le monde. Planisware compte parmi ses clients des entreprises internationales de premier plan, des sociétés de taille intermédiaire et des entités du secteur public.

Planisware est coté sur le marché réglementé d'Euronext Paris (Compartiment A, code ISIN FR001400PFU4, sous le symbole « PLNW »). Pour plus d'informations, rendez-vous sur le site https://planisware.com/

1 Gartner, Magic Quadrant for Adaptive Project Management and Reporting, rédigé par les analystes Kevin Millard Rose, Sean Bankston et Peter Clegg. 5 septembre 2024.

Gartner est une marque déposée et une marque de service de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales aux États-Unis et dans le monde. Magic Quadrant est une marque déposée de Gartner, Inc. et/ou de ses filiales et est utilisée ici avec autorisation. Tous les droits sont réservés.

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service décrit dans ses publications de recherche et ne conseille pas aux utilisateurs de technologies de choisir uniquement les fournisseurs les mieux notés ou désignés. Les publications de recherche de Gartner représentent les opinions de l'organisation de recherche de Gartner et ne doivent pas être interprétées comme des déclarations de fait. Gartner décline toute garantie, expresse ou implicite, concernant cette recherche, y compris toute garantie de qualité marchande ou d'adéquation à un usage particulier.

