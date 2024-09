La Société royale du Canada annonce les lauréats de 2024 des prix de la SRC

OTTAWA, 10 sept. 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dix-sept éminents scientifiques, universitaires et chercheurs canadiens ont été récompensés par la Société royale du Canada (SRC) pour leurs apports exceptionnels à l’avancement des connaissances et de la compréhension du passé et du présent.

« J’ai eu la chance de m’entretenir avec chacun et chacune des lauréats des médailles et distinctions attribuées par la Société royale du Canada et j’ai été particulièrement impressionné par leur remarquable talent et leurs contributions individuelles aux domaines des sciences humaines, des sciences sociales, des sciences de la vie et des sciences en général. Ce que les lauréats apportent à l’avancement des connaissances est extraordinaire et aura un impact considérable, tant au Canada qu’à l’échelle internationale », a déclaré Alain-G. Gagnon, MSRC et président de la SRC.

La SRC a également décerné le prix Rosalie-Silberman-Abella à un ou une finissant·e de chacune des 23 écoles de droit participantes au Canada. Le prix Abella est décerné chaque année à l’étudiant·e qui, une fois diplômé·e, sera le ou la plus susceptible d’aider à faire progresser l’équité et la justice sociale au Canada.

Cliquez ici pour faire connaissance avec les lauréats de 2024.

Les prix de la SRC célèbrent les contributions exceptionnelles des chercheurs et chercheuses de toutes les disciplines et de toutes les générations. Les lauréats de cette année seront honorés le samedi 9 novembre 2024, lors de la cérémonie de remise des prix qui se tiendra à l’occasion de la Célébration de l’excellence et de l’engagement 2024 de la SRC. Inscrivez-vous ici!

Fondée en 1882, la Société royale du Canada (SRC) est composée de l'Académie des arts et des lettres, de l'Académie des sciences sociales, de l'Académie des sciences et du Collège de la SRC. La SRC reconnaît l'excellence, conseille le gouvernement et la société dans son ensemble, et promeut une culture de la connaissance et de l'innovation au Canada et avec d'autres académies nationales dans le monde.

