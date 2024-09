Fleury Michon : Résultats semestriels 2024

FLEURY MICHON

RESULTATS S1 2024 : Malgré un Chiffre d’Affaires en décroissance, Fleury Michon maintient sa marge opérationnelle. Ce premier semestre est aussi marqué par la vente par Fleury Michon de ses parts dans Platos Tradicionales générant un profit exceptionnel significatif.

Sur le premier semestre 2024, Fleury Michon affiche une décroissance de son chiffre d’affaires de -5,5% par rapport à la même période en 2023. Ce recul provient principalement de l’activité GMS, lié à un effet de base de comparaison sur le semestre et un contexte inédit de déconsommation avec une orientation des consommateurs vers les produits d’entrée de gamme. Les activités de catering aérien connaissent en revanche une croissance significative. Malgré ce contexte, le taux de marge opérationnelle se maintient. Les ventes des parts de Fleury Michon dans sa Joint-Venture Platos Tradicionales génèrent sur le semestre un profit exceptionnel d’environ 40 M€.

Pouzauges, le mardi 10 septembre 2024, à 18 heures

Au cours du premier semestre 2024, Fleury Michon enregistre un chiffre d’affaires en recul de -5,5% par rapport au premier semestre 2023.

Après une croissance de 11,4 % au 1er semestre 2023, les activités GMS sont en recul de -8,4%. Cette décroissance est la conséquence de la déconsommation liée aux impacts de l’inflation sur le pouvoir d’achat des consommateurs, ainsi que d’une baisse de nos tarifs liée à l’application de la loi Egalim 2. Cette baisse se concentre principalement sur notre activité Surimi. Les débuts des « Tranches Végé » lancées en avril 2024 sont en revanche prometteurs.

Le pôle international principalement porté par les activités de catering aérien, confirme son bon niveau de reprise avec une croissance de 18,1 %, portée à la fois par la reprise du trafic aérien international* et l’acquisition de nouveaux clients.

Le taux de marge opérationnelle est en légère augmentation à 1,8% au premier semestre 2024, contre 1,4 % à la même date en 2023

La cession des parts du Groupe dans la Joint-Venture espagnole Platos Tradicionales à son partenaire historique Familia Martinez conduit à fortement augmenter le résultat net du semestre par rapport au 30 juin 2023.





RESULTATS SEMESTRIELS 2024

399,1 M€ : CHIFFRE D’AFFAIRES – PREMIER SEMESTRE 2024

7,2 M€ : RESULTAT OPERATIONNEL – PREMIER SEMESTRE 2024

7,7 M€ : RESULTAT NET DES ACTIVITES POURSUIVIRES – PREMIER SEMESTRE 2024

ELEMENTS DES COMPTES DE RESULTAT

IFRS (M€) – SEMESTRIELS* S1 – 2022 S1 – 2023 S1 - 2024 Chiffre d’affaires 374,5 422,3 399,1 Résultat opérationnel courant -4,2 6,5 7,6 Marge opérationnelle courante -1,1% 1,5% 1,9% Résultat opérationnel -4,6 6,1 7,2 Marge opérationnelle -1,2% 1,4% 1,8% Résultat financier -1,7 -3,0 -3,0 Impôt 2,9 0,0 -0,4 Quote-part mise en équivalence 0,9 3,8 3,9 Résultat net des activités poursuivies -2,5 6,9 7,7 Marge nette des activités poursuivies -0,7% 1,6% 1,9% Résultat net des activités cédées ou abandonnées - -5,7 38,9 Résultat net consolidé -2,5 1,2 46,7

PERFORMANCE COMMERCIALE

Le Pôle GMS France regroupe principalement les ventes des 3 familles de produits : la charcuterie, les plats préparés individuels et les produits de la mer (dont surimi). Ce pôle enregistre un recul de -8,5 % après une croissance de +11,4% au 1er semestre 2023.

Sur le segment charcuterie, Fleury Michon affiche une légère baisse de son Chiffre d’Affaires, en ligne générale avec l’évolution du marché. Dans un marché encore en baisse des plats préparés individuels, l’entreprise, notamment grâce à la qualité de ses produits et le succès d’innovations comme les barquettes bois affiche une légère croissance de chiffres d’affaires sur la période.

Dans la continuité de l’année 2023, le marché du surimi affiche une décroissance importante de volume sur le premier semestre 2024 qui s’explique notamment par une très mauvaise météo. Les écarts croissants de prix de vente consommateurs entre les Marques Nationales et les Marques Distributeurs conduisent également à la nette diminution des volumes du Groupe sur cette offre.

L’activité de la société Paso, spécialisée dans les produits festifs et apéritifs (préfous, mini-burgers, etc.) souffre des arbitrages de consommation liés à la crise du pouvoir d’achat des consommateurs et enregistre une baisse de son chiffre d’affaires.

Le Pôle International présente une hausse de +18,1 % en comparaison avec le premier semestre 2023. Le catering aérien porte très majoritairement l’activité de ce pôle qui se développe rapidement par la croissance des vols internationaux. Cette performance est portée par la croissance des clients historiques et par la mise en place de synergies commerciales afin de proposer aux compagnies aériennes une solution catering pour les vols transatlantiques au départ de l’Europe ou d’Amérique du Nord.

Le Pôle Ventes avec services affiche une décroissance de - 6,8 % par rapport au 30 juin 2023. L’activité B2B restauration hors domicile réalise un chiffre d’affaires de 17,8 millions d’euros contre 19,1 millions d’euros l’année précédente. L’activité de livraison de plateaux-repas en Ile de France incluse dans ce pôle, ne rencontre pas le succès escompté sur ce premier semestre malgré la qualité reconnue de ses produits et la transformation de son offre vers des moments conviviaux en entreprise.

CHIFFRES D’AFFAIRES SEMESTRIELS

IFRS (M€)



S1-2022 S1-2023 S1-2024 Variations en % 2024 vs 2023 Pôle GMS[1] France 321,9 358,7 328,6 -8,4 % Pôle International [2] 34,9 40,3 47,5 +18,1 % Pôle Ventes avec services [3] 14,1 19,1 17,8 -6,8 % Pôle Activités annexes [4] 3,6 4,3 5,1 +18,6 % Total 374,5 422,3 399,1 -5,5%





[1] GMS : Grandes et Moyennes Surfaces [2] Chiffre d’affaires en progression à + 18,4% à taux de change constant [3] Le Pôle Ventes avec Services regroupe les activités Room Saveurs, Catering départ France, Santé, RHD. [4] Le Pôle Activités annexes regroupe des activités non stratégiques telles que la revente de co-produits issus des chutes de jambon de porc ou volaille

RESULTAT OPERATIONNEL COURANT (7,6 M € ; 1,9% du CA)

Le Résultat Opérationnel Courant s’élève à 7,6 M€, soit 1,9% du chiffre d’affaires, en augmentation par rapport à celui enregistré en 2023 à la même période. Cette progression à isopérimètre malgré une baisse des volumes s’explique principalement par les efforts des équipes Fleury Michon autant sur l’aval que sur l’amont des opérations.

RESULTAT OPERATIONNEL (7,2 M € ; 1,8% du CA)

Le résultat opérationnel, d’un montant de 7,2 M€ à l’issue du premier semestre 2024, intègre pour -0,4 M€ l’amortissement de la clientèle de la société Marfo, acquise en juillet 2019. La situation au 30 juin 2024 ne nécessite pas la comptabilisation de produits ou charges non récurrents significatifs.

QUOTE-PART DES SOCIETES MISES EN EQUIVALENCE (3,9 m€)

Fleury michon a annoncé le 26 juin 2024 la cession de l’intégralité des parts détenues dans la société Platos Tradicionales. Le Groupe a ainsi comptabilisé la contribution de la filiale consolidée par mise en équivalence jusqu’à la clôture des comptes semestriels 2024. La quote-part de mise en équivalence ressort à 3,9 millions d’euros contre 3,8 millions d’euros à la même période en 2023.

RESULTAT NET DES ACTIVITES CEDEES OU EN COURS DE CESSION (38,9 m€)

Ces gains sont liés à la cession des parts détenues dans la société Platos Tradicionales annoncée le 26 juin dernier pour un montant de 68 M €, à la suite d'une entrée en négociations exclusives avec le partenaire historique Familia Martínez au début du mois de juin. Ce partenariat, initié en 2006, est né de la volonté de développer le marché des plats cuisinés en Espagne. Le Groupe Fleury Michon et Torrent Fimer (Familia Martínez) ont ainsi associé leurs savoir-faire respectifs pour fabriquer et distribuer des plats cuisinés en Espagne.

Cette opération permet au Groupe de renforcer sa structure financière, d’accélérer les projets de développement commerciaux, de soutien à la marque et de transition alimentaire, de maintenir un niveau élevé d’investissement dans la qualité de son outil industriel et également de se concentrer sur l’accompagnement de ses relais de croissance.

La plus-value de cession des titres de la société est comptabilisée, en applications de la norme IFRS 5, dans la rubrique du résultat net des activités cédées ou abandonnées pour un montant net d’impôt de 38,9 M €.

RESULTAT NET (46,7 M€)

Le résultat net des activités poursuivies ressort à 7,7 M€ contre 6,9 M€ au premier semestre 2023 après prise en compte du résultat financier et de l’impôt des sociétés. Le résultat net de 46,7 M€ au 30 juin 2024 intègre la transaction exceptionnelle de cession des titres de la société Platos Tradicionales pour 38,9 M€.

STRUCTURE BILANTIELLE

Sur la période, le cash-flow généré par les activités est positif à hauteur de 10,9 M€ contre 13,2 M€ sur le premier semestre 2023. La variation de besoin en fonds de roulement est légèrement plus défavorable en raison principalement des stocks constitués nécessaires à l’activité du catering aérien, très soutenue en période estivale.

Les flux nets liés aux opérations de financement affichent -11,8 millions d’euros en raison du décalage du programme de financement des dépenses d’investissement. Globalement, la trésorerie s’accroit de 17,7 millions d’euros en tenant compte du paiement de la 1ère tranche à hauteur de 33 M€ du prix de cession de Platos Tradicionales. Le solde de 35 M€ sera versé avant la fin de l’année. Au 30 juin 2024, l’endettement net du Groupe s’améliore et s’élève à 32,4 M€ contre 95,8 M€ à fin juin 2023.

PERSPECTIVES ATTERRISSAGE 2024

Du fait des incertitudes multiples, aucune prévision d’atterrissage chiffrée n’est fournie. Les activités GMS France resteront probablement sous pression du fait de tendances de consommation généralement négatives. En revanche, les perspectives 2024 concernant le trafic aérien restent à date attractives et devraient continuer à avoir un impact positif sur les résultats de Fleury Michon.

* Source IATA

** Les comptes semestriels sont non audités.

PROCHAIN RENDEZ-VOUS

Avril 2025 après bourse : Résultats annuels 2024

Contact communauté financière :

Philippe Teisseire, Directeur administratif & financier

infos.finances@fleurymichon.fr

Contact média :

Pauline Carde - pauline.carde@maarc.fr – 06.32.03.22.55.

Fondée en 1905, Fleury Michon est aujourd’hui encore une entreprise familiale et indépendante de taille intermédiaire. L’ensemble des collaborateurs du Groupe sont rassemblés autour du projet d’entreprise « Vous aider à manger mieux chaque jour ».

L’action Fleury Michon (codes : ISIN FR 0000074759, Reuters FLMI PA, Bloomberg ALFLE:FP) est cotée sur Euronext Growth Paris, et est éligible PEA PME.

