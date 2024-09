Hepsor laieneb Torontos uue High Park elamuarendusega

Hepsor koos oma koostööpartneri Elysium Investments’iga omandas 11 kinnistust koosneva arendusprojekti Kanadas, Toronto kesklinnas, High Park’is.

High Park on üks Toronto ihaldatumaid elamupiirkondi, pakkudes rikkalikult rohelust, suurepäraseid vaba aja veetmise võimalusi ja mugavat ligipääsu ühistranspordile. Arendusalale planeeritakse kahe torniga rendikorteritega kõrghoonet, mis aitaks leevendada Toronto üha kasvavat elamispindade puudust.

HighParki arendus on järjekorras neljas analoogne arendus Torontos, milles Hepsor viimase 18 kuu jooksul positsiooni on võtnud. Samas on High Park esimene, kuhu Hepsor plaanib lisaks omavahenditele kaasata ka Eesti erakapitaliinvestorite raha.

Kinnistu ja projekti esimese faasi investeeringute koguväärtus ulatub ca 60 miljoni euroni (ca 89 miljonit CAD), millest projekti arendamiseks loodud High Park Limited Partnership investeerib omavahenditena ca 8,5 miljonit eurot (ca 12,5 miljonit CAD). Projekti esimeses faasis muudetakse ala tsoneeringut ning viiakse läbi planeerimistegevused, mis võimaldavad tulevikus elukondliku rendihoone ehitamist. Esimese etapi kestuseks planeeritakse 24-30 kuud.

Hepsori elukondliku arenduse portfellis Torontos on tänaseks kokku positsioonid neljas erinevas arendusprojektis. Oktoobri jooksul loodetakse sama programmi raames lõpule viia ka 5. tehing, mille lisandumisel oleks Hepsoril koos partneritega Torontos töös kokku ca 2 500 uue korteri planeering.

Lisaks elukondlikes arendustes osalemisele, otsib Hepsor aktiivselt võimalusi ka lao- ja logistikapindade arendamiseks nii Toronto kui Montreali lähiümbruses.

Hepsori nõukogu esimees Andres Pärloja: „High Parki arendusse sisenemine oli üks järjekordne samm Hepsori strateegilise plaani elluviimisel. Otsustasime 2022. aasta kevadel, et osa meie ärist peab asuma väljaspool Euroopa majandusruumi ja eemal Venemaa piirist. Meie valik langes dünaamilise ja kiirelt areneva Kanada turu kasuks. Planeerime Kanadas oma positsioone võimaluste piires edasi laiendada ning otsime pidevalt uusi ja huvitavaid investeerimisvõimalusi.“









