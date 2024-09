Telenor og Google Cloud utvider partnerskap og styrker satsingen på data

Telenor utvider i dag sitt partnerskap med Google Cloud for å akselerere Telenors digitale transformasjon gjennom avanserte datavarehusløsninger.

Telenor Group er en ledende leverandør av teknologidrevne kommunikasjonstjenester i Norden og Asia. For å levere på Telenors «AI First»-strategi og skybaserte satsinger, styrkes nå konsernets satsing på data. Samarbeidet med Google Cloud skal levere en enhetlig data- og analyseplattform som vil forbedre kundeopplevelsen, støtte ny produktutvikling og forenkle driften.

Google Cloud har en bred portefølje med data- og analyseprodukter. Telenor vil ta i bruk Google Clouds BigQuery, sammen med Vertex AI og Looker, for å videreutvikle dagens lokale dataplattformer. Telenor vil implementere tjenestene gjennom Nova, en egenutviklet plattform og rammeverk for drift og implementering av skytjenester. Nova vil gjøre det mulig for Telenor å implementere enhver skybasert løsning, samt utnytte data og AI i kjernevirksomheten gjennom en veletablert prosess. Hensikten er å skape hyperpersonaliserte kundeopplevelser, optimalisere nettverksoperasjoner og sørge for en best mulig operasjonell drift i hele Norden.

I tillegg vil Google Cloud gi Telenor tilgang til sanntidsdataverktøy, inkludert Dataflow, Cloud Data Fusion, Pub/Sub, Dataform og Dataplex. Verktøyene vil bidra til å gi Telenor løpende innsikt i hundrevis av terabyte med data, skape dypere analytisk innsikt i løpet av minutter i stedet for dager, og bidra til raskere konstruksjon av dataanalyser og AI-relatert produktutvikling.

«Data er grunnleggende for AI-utvikling og drift av våre virksomheter. Vi er glade for å kunne samarbeide med Google Cloud om å frigjøre den fulle kraften i dataene våre, og på denne måten betjene kundene våre bedre, styrke innsikt og innovasjonskraft og støtte våre «AI First»-ambisjoner», sier Amol Phadke, EVP Group Chief Technology Officer i Telenor Group.

«Vårt utvidede partnerskap med Telenor er et bevis på at vi deler samme visjon og har bygget tillit til hverandre over flere år. Vi er glade for å kunne tilby en enhetlig data- og analyseplattform som vil bidra til å effektivisere Telenors virksomhet over hele Norden», sier Eva Fors, Managing Director for Google Cloud Nordic Region.

