Haffner Energy lance SAF Zero pour maximiser son potentiel

sur le marché en plein essor des Carburants d’Aviation Durables

Vitry-le-François, 12 septembre 2024, 18h00 (CEST)

Haffner Energy lance une initiative stratégique en vue de créer SAF Zero, un spin-off dédié au marché des Carburants d'Aviation Durables (CAD ou SAF). La nouvelle entité s’appuiera sur la technologie unique de Haffner Energy, qui repose sur 30 ans d'expérience et 80 brevets internationaux, pour répondre à la demande croissante de SAF au niveau mondial et s’imposer comme un acteur incontournable sur le marché. Le marché des SAF devrait attirer plus de 1.000 milliards de dollars d'investissements1 d'ici à 2050.

SAF Zero visera à accélérer le déploiement de SAFNOCA®, la technologie de pointe de Haffner Energy. Celle-ci permet la conversion de tous les types de déchets organiques et de biomasse en gaz de synthèse pour la production de SAF. Dans une relation mutuellement bénéfique pour les deux entités, SAF Zero jouira d’une licence sur la technologie, générant une nouvelle source de revenus pour Haffner Energy grâce à une avance et des royalties sur les projets futurs, tout en permettant à la société de concentrer ses ressources sur les marchés de l'hydrogène, du gaz (syngaz) et du méthanol renouvelables.

« Nous avons déjà annoncé deux projets SAF qui sont en cours de développement, y compris Paris-Vatry SAF avec LanzaJet et LanzaTech, en plus d’un nombre croissant de projets bio-SAF et e-SAF non divulgués en Amérique, en Europe, en Afrique et en Asie. Sur ce marché en plein essor, nous avons besoin de partenaires pour intensifier rapidement nos efforts et accroître notre visibilité », déclare Marcella Franchi, qui dirige l’activité SAF chez Haffner Energy. « Notre technologie est compatible non seulement avec les procédés de production de SAF Alcohol-To-Jet, Fisher-Tropsch et méthanol-to-jet, mais également avec les mandats SAF à travers le monde », ajoute-t-elle.

Création d'un levier stratégique et financier

Haffner Energy opère sur quatre marchés : SAF, gaz (syngas), hydrogène et méthanol renouvelables. SAF Zero combinera la technologie de Haffner Energy, qui se distingue par sa capacité unique à transformer tous les types de biomasse et de déchets organiques, à des moyens financiers renforcés. Un des objectifs est de permettre le développement de projets SAF en collaboration avec les fournisseurs de divers procédés de production de SAF (Alcohol-To-Jet, methanol-to-jet, Fisher-Tropsch). La création d'une entité dédiée aux SAF, soutenue par des partenaires stratégiques et financiers spécialisés, permettra un développement accéléré et un déploiement à grande échelle sur ce marché en très forte croissance.

« Le marché des SAF est dépendant des acteurs de l'aviation. Pour être leader dans cet environnement, il faut proposer, comme nous le faisons, une technologie opérationnelle différenciante », souligne Philippe Haffner, PDG de Haffner Energy. « Il faut aussi allouer des ressources dédiées et disposer d'un soutien financier adéquat sur un marché où les investissements cumulés attendus s’élèvent à des centaines de milliards de dollars. Avec cette initiative, nous créons un puissant levier qui génèrera de la valeur pour Haffner Energy et ses actionnaires, non seulement grâce aux royalties mais aussi en termes de chiffre d’affaires et de bénéfices récurrents », ajoute-t-il.

Transfert de propriété intellectuelle avec création de valeur et sans dilution

La propriété intellectuelle de Haffner Energy liée à la production de SAF sera transférée à SAF Zero via une licence qui impliquera un paiement initial et des royalties sur les projets futurs.

Haffner Energy entend rester actionnaire de SAF Zero et lui fournira ses services de support pour la réalisation, l'exploitation et la maintenance des projets.

Cette opération ne sera pas dilutive pour les actionnaires, mais créera au contraire de la valeur. Elle est complémentaire à la campagne en cours de levée de fonds. Les montants reçus au titre du transfert de licence seront comptabilisés en tant que produits exceptionnels pour Haffner Energy.

Processus de sélection des partenaires et des investisseurs en cours

Un processus de sélection est en cours pour choisir des partenaires stratégiques en vue du développement du spin-off et afin de maximiser la valeur pour Haffner Energy et ses actionnaires.

A propos de Haffner Energy

Haffner Energy, une société basée en France, fournit des technologies propres pour la production compétitive de carburants propres. Forte de 30 ans d'expérience, sa technologie innovante et brevetée de thermolyse de la biomasse permet de produire du Carburant d’Aviation Durable (CAD ou SAF), ainsi que du gaz, de l'hydrogène et du méthanol renouvelables. La société contribue également à la régénération de la planète par la coproduction de CO 2 biogénique et de biocarbone (char ou biochar).

Pour plus d’informations : www.haffner-energy.com

Contact commercial

Marcella FRANCHI

Head of SAF – Directrice Marketing

marcella.franchi@haffner-energy.com

Contact médias

Laetitia MAILHES

Responsable Communication

laetitia.mailhes@haffner-energy.com

06 07 12 96 76

Contact investisseurs

investisseurs@haffner-energy.com

1 Entre 1.000 et 1.450 milliards d'euros seront investis dans les usines de production de SAF selon les prévisions de l'ATAG (Air Transport Group), association à but non lucratif qui compte notamment Airbus, ATR, Boeing, IATA, Rolls-Royce et Safran parmi ses membres. Ref : https://atag.org/industry-topics/sustainable-aviation-fuel/

