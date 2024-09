GAUMONT : Résultats semestriels consolidés au 30 juin 2024

Communiqué de presse

Neuilly-sur-Seine, le 12 septembre 2024

Le Conseil d’administration de Gaumont, réuni le 12 septembre 2024 sous la présidence de Nicolas Seydoux, a arrêté les comptes au 30 juin 2024.

RESULTATS SEMESTRIELS CONSOLIDES au 30 juin 2024

Chiffres significatifs des opérations (en M€) 30 juin 20241 30 juin 2023 Variation Chiffre d’affaires consolidé 94,3 91,0 +2% Résultat des activités de production et distribution avant frais de structure 24,4 28,7 -15% Résultat net part du Groupe 0,0 4,6 n.a. Investissements 37,6 40,8 -8% Chiffres significatifs du bilan (en M€) 30 juin 20241 31 décembre 2023 Variation Capitaux propres part du groupe 193,3 193,6 -0% Endettement financier net -32,5 -40,5 n.a. 1 Le rapport des commissaires aux comptes sur l’information financière semestrielle est en cours d’émission.

La fréquentation des salles de cinéma en France au premier semestre 2024 est en repli de 6% par rapport à 2023.

CHIFFRE D’AFFAIRES DU 1er SEMESTRE 2024





Le chiffre d’affaires consolidé du premier semestre 2024 s’élève à M€ 94,3 contre M€ 91,0 au premier semestre 2023.

Production et distribution cinématographique française





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et distribution de films cinématographiques s’élève à M€ 60,9 au 30 juin 2024 contre M€ 38,2 au 30 juin 2023.

Le chiffre d’affaires lié à la distribution des films dans les salles en France s’élève à M€ 5,0 au 30 juin 2024 contre M€ 8,4 au 30 juin 2023. Les six films sortis en salles au premier semestre ont enregistré 1,6 million d’entrées. Au premier semestre 2023, 2,9 millions d’entrées avaient été enregistrés pour quatre films.

Le chiffre d’affaires lié à la vidéo à la demande et l’édition vidéo s’élève à M€ 21,3 au 30 juin 2024 contre M€ 8,2 au 30 juin 2023. Il comprend principalement le revenu reconnu à l’avancement de deux productions de long métrage pour le compte de plateformes SVOD dont le tournage a eu lieu au premier semestre.

Le chiffre d’affaires lié aux ventes de droits de diffusion aux chaînes françaises s’élève à M€ 20,1 au 30 juin 2024 contre M€ 12,3 au 30 juin 2023. Au premier semestre 2024, le volume de films de catalogue vendus est significativement supérieur à 2023.

Le chiffre d’affaires lié à la distribution de films cinématographiques à l’export s’élève à M€ 11,6 au 30 juin 2024 contre M€ 6,7 au 30 juin 2023.

Production Audiovisuelle





Le chiffre d’affaires de l’activité de production et de distribution de programmes audiovisuels s’élève à M€ 29,7 au 30 juin 2024 contre M€ 48,0 au 30 juin 2023. Cette diminution reflète un recul du volume des productions qui trouve son origine dans le cycle de développement des œuvres.

Le chiffre d’affaires au 30 juin 2024 est composé quasi exclusivement de revenus reconnus à l’avancement de productions en cours dont la série américaine El Futuro Desierto et la série allemande Anywhere.





Deux programmes, dont Becoming Karl Lagerfeld pour Disney +, ont été livrés au premier semestre 2024. Les revenus liés à ces deux programmes ont été essentiellement reconnus l’année dernière.

RESULTATS DU 1er SEMESTRE 2024





Le résultat net consolidé de Gaumont est à l’équilibre au 30 juin 2024 contre un bénéfice de M€ 4,6 au 30 juin 2023.

Le résultat des activités de production et distribution de films cinématographiques, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 16,7 au 30 juin 2024 contre M€ 12,6 au 30 juin 2023.

Le résultat des activités de production et distribution de programmes audiovisuels, y compris le coût des financements dédiés, avant frais de structure, s’élève à M€ 7,7 au 30 juin 2024 contre M€ 16,1 au 30 juin 2023. Ce résultat comprend un revenu non récurrent de M€ 1,8 contre M€ 6,0 en 2023.

Le résultat des activités immobilières et de holding s’élève à M€ 2,3 au 30 juin 2024 contre M€ 3,1 au 30 juin 2023.

Les coûts de structure y compris les coûts de financement des besoins généraux s’élèvent à M€ 27,1 au 30 juin 2024 contre M€ 26,7 au 30 juin 2023.

EVOLUTION DE LA STRUCTURE FINANCIERE AU 1er SEMESTRE 2024





Les capitaux propres consolidés part du Groupe s’élèvent au 30 juin 2024 à M€ 193,3 contre M€ 193,6 au 31 décembre 2023.

La trésorerie nette s’élève à M€ 32,5 au 30 juin 2024 contre M€ 40,5 au 31 décembre 2023. Elle comprend principalement M€ 88,0 de trésorerie positive, M€ 17,9 de prêt de refinancement, M€ 18,7 de Prêt garanti par l’Etat et M€ 15,0 d’emprunt obligataire de Gaumont SA. Aucun tirage n’a été effectué sur la ligne de crédit renouvelable et son tirage disponible s’élève à M€ 62,5 au 30 juin 2024.

Les investissements dans les œuvres cinématographiques s’élèvent à M€ 26,6 au premier semestre 2024 contre M€ 16,7 au premier semestre 2023. Les investissements dans les œuvres audiovisuelles s’élèvent à M€ 11,0 au premier semestre 2024 contre M€ 24,1 au premier semestre 2023.

PERSPECTIVES





En cette fin de période olympique, Gaumont n’a pas connaissance de risques et incertitudes spécifiques pour 2024.

Gaumont a sorti ou ressorti trois films depuis le 30 juin 2024 :

Presque légal de Max Mauroux avec Marley Duboscq, Joseph Pierre, Léo Castell et Marie-Anne Chazel, sorti en salle le 17 juillet 2024 ;

Intouchables de Eric Toledano et Olivier Nakache avec Omar Sy et François Cluzet, ressorti en salle le 31 juillet 2024 ;

La Nuit se traine de Michel Blanchart avec Jonathan Feltre, Jonas Bloquet et Romain Duris, sorti en salle le 28 août 2024.





D’ici la fin de l’année, Gaumont sortira deux films en salles, C’est le monde à l’envers de Nicolas Vannier et A toute allure de Lucas Bernard, et livrera deux longs-métrages à des plateformes, Bastion 36 et Carjackers.

Quatre séries déjà tournées ou en cours de production seront livrées au cours du deuxième semestre, L’Art du Crime - Saison 8, Anywhere, The Wives et El Futuro Desierto. Le résultat de la plupart de ces œuvres aura été reconnu à l’avancement au cours des périodes précédentes.

PROCHAINES DATES DE COMMUNICATION FINANCIERE





Le communiqué sur les résultats annuels consolidés au 31 décembre 2024 sera publié le 6 mars 2025.



ANNEXE : Chiffre d’affaires consolidé semestriel

Chiffre d’affaires consolidé par secteur d’activité (en millions d’euros) 30-juin-24 30-juin-23 Production et distribution cinématographique française 60,9 38,3 Distribution en salles 5,0 8,4 Ventes en vidéos et VOD 21,3 8,2 Ventes aux chaînes de télévision françaises 20,1 12,3 Ventes à l'export 11,6 6,7 Autres produits d'exploitation (1) 2,9 2,7 Production et distribution audiovisuelle 29,7 48,0 Production de fiction américaine 15,3 2,6 Production audiovisuelle française et européenne 13,9 38,1 Animation 0,5 7,3 Activité immobilière et holding 3,4 4,4 Autres produits divers (2) 0,3 0,3 GROUPE GAUMONT 94,3 91,0 (1) Produits dérivés, échanges de marchandises pour les salles, édition musicale et activités de GP Archives. (2) Diverses prestations de services rendues à des tiers.

